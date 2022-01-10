Прямой эфир
Мир
ВОЗ сообщила о сложной ситуации из-за «Омикрона» в следующие три месяца
Мир
В Алма-Ате возобновили прием банковских карт в торговых центрах
Мир
В Польше зарегистрировали первые случаи летальных исходов от «Омикрона»
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Общество
С помощью «Пушкинской карты» купили билетов на 2 млрд рублей
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Мир
Порошенко потратил более $400 тыс. на адвокатов
Армия
Зенитные системы С-500 «Прометей» разместят на юге России к 2025 году
Мир
В ДНР обвинили Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
Общество
Москвичей предупредили о метели и затрудненном движении транспорта
Сюжет:

ВОЗ сообщила о сложной ситуации из-за «Омикрона» в следующие три месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 10 января сообщил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, передает EssexLive.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

«Поведение этого вируса заключается в том, что он накапливается, а затем резко растет, а затем снова падает, а затем снова растет. И так примерно каждые три-четыре месяца», — сказал специалист .

Он также отметил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Кроме того, Набарро выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с увеличением числа заболевших, то медучреждения в других странах уже перегружены.

«Ни в одной стране нет возможности для введения серьезных ограничений, особенно в бедных странах, но сложности будут лишь в ближайшие три месяца», — сказал он.

8 января ученые рассказали о риске появления вируса-супермутанта. По их словам, после попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта» и сможет вызвать новую вспышку заболевания. Специалисты подчеркнули, что сейчас важно не заниматься успокоением, думая, что пандемия завершится со штаммом коронавируса «Омикрон».

5 января доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о влиянии «Омикрона» на организм. По его словам, в «зоне поражения» этого штамма часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Также он заявил, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021