ВОЗ сообщила о сложной ситуации из-за «Омикрона» в следующие три месяца

Как минимум следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 10 января сообщил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, передает EssexLive.

«Поведение этого вируса заключается в том, что он накапливается, а затем резко растет, а затем снова падает, а затем снова растет. И так примерно каждые три-четыре месяца», — сказал специалист .

Он также отметил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Кроме того, Набарро выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с увеличением числа заболевших, то медучреждения в других странах уже перегружены.

«Ни в одной стране нет возможности для введения серьезных ограничений, особенно в бедных странах, но сложности будут лишь в ближайшие три месяца», — сказал он.

8 января ученые рассказали о риске появления вируса-супермутанта. По их словам, после попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта» и сможет вызвать новую вспышку заболевания. Специалисты подчеркнули, что сейчас важно не заниматься успокоением, думая, что пандемия завершится со штаммом коронавируса «Омикрон».

5 января доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о влиянии «Омикрона» на организм. По его словам, в «зоне поражения» этого штамма часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Также он заявил, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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