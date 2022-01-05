Врач рассказал о возможности вечной циркуляции «Омикрон»-штамма

Штамм коронавируса «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку. Такое предположение 4 января сделал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Появляются данные, что «Омикрон» может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом «Омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — рассказал Токарев в беседе с порталом URA.RU.

Специалист отметил, что сейчас «Омикрон» активно вытесняет вариант коронавируса «Дельта».

«Возможно, в каких-то регионах «Дельта» останется, и оба штамма будут распространяться одновременно. Например, сейчас на юге Франции, в Провансе, подъем заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с «Дельтой», — добавил Токарев.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказал мнение, что «Омикрон» полностью вытеснит «Дельту».

«Кто-то говорит, что останется в мире 90% «Омикрона» и 10%, например, «Дельты», если линия найдет свою экологическую нишу и там останется, например, среди пожилых людей, но я не вижу для этого признаков», — заключил специалист.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что не вакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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