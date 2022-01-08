Ученые не исключили появление коронавируса-супермутанта

После попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта» и вызвать новую вспышку заболевания. Об этом в субботу, 8 января, рассказали ученые в разговоре с URA.RU.

«Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу «Омикрон»-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант», — сказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев согласился с мнением коллеги и добавил, что мутации коронавируса, которые образовались в популяции животных, могут стать крайне опасными для людей.

«Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека», — отметил Зверев.

Ученые подчеркнули, что сейчас важно не заниматься успокоением, думая, что пандемия завершится со штаммом коронавируса «Омикрон».

5 января Токарев рассказал о влиянии «Омикрона» на организм. По его словам, в «зоне поражения» этого штамма часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Также он заявил, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

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