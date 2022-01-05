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Врач рассказал о влиянии «Омикрона» на организм

Доктор медицинских наук Токарев: при омикроне в большей степени страдает иммунная система
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В «зоне поражения» «Омикрон»-штамма коронавируса часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Об этом в среду, 5 января, сообщил URA.RU доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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Эволюция «Омикрон»-штамма привела к выработке большего количества белков, которые блокируют деятельность иммунных клеток, добавил эксперт.

«В итоге иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа. — Ред.) частично утрачивают свою эффективность. «Омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса.— Ред.), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — подытожил Токарев.

Накануне Токарев рассказал, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

Специалист объяснил, что сейчас «Омикрон» активно вытесняет вариант коронавируса «Дельта». «Дельта» может остаться в ряде регионов, в таком случае оба варианта вируса будут распространяться одновременно, предположил эксперт.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что не вакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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