Прямой эфир
Общество
В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших
Мир
Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%
Общество
ВОЗ сообщила о постепенном становлении коронавируса эндемичным
Мир
В МИД России обвинили США в разрушении системы контроля над вооружениями
Экономика
В Госдуме назвали абсурдным заявление замгоссекретаря США об угрозе СП-2
Экономика
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября
Общество
В Казани началось создание рукописного Корана
Мир
В МИД России назвали условие для деэскалации ситуации на Украине
Мир
Грушко заявил о настрое НАТО на сдерживание России
Экономика
В бундестаге назвали политической ошибкой блокирование запуска СП-2
Сюжет:

В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших

Скворцова: доля «Омикрона» составляет 76% среди всех заболевших в выборке ФМБА
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших COVID-19. Об этом 12 января сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Штамм-звонок: кабмин готовится представить новые меры по борьбе с COVID
Какие ограничения могут быть введены на фоне распространения «Омикрона»

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «Омикрона» перед другими линиями, прежде всего «Дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, — 76% «Омикрона», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма.

Он добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022