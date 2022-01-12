В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших

Доля заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших COVID-19. Об этом 12 января сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «Омикрона» перед другими линиями, прежде всего «Дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, — 76% «Омикрона», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма.

Он добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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