Путин отметил эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма

Вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Об этом заявил в среду, 12 декабря, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Судя по всему, «Спутник V», действительно, достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна <...> нужно наращивать вакцинирование», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

«Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом («Омикроном». — Ред.) прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен <…> Надеюсь, что здесь у нас тоже будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений», — заключил Путин.

Как отметил президент, ситуация сложная, и РФ находится в преддверии возможных вспышек заболеваемости.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не совсем реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. Она добавила, что в 12 регионах РФ за прошедшие праздники снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19.

Директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург 12 января рассказал, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В декабре российские специалисты побывали в ЮАР для изучения штамма «Омикрон».

16 декабря руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов рассказал, что в настоящий момент российские исследователи располагают предварительными данными, которые заслуживают внимания. По его словам, ученые из России находятся в плодотворном контакте с практическими специалистами и своими самыми передовыми коллегами с мировым именем.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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