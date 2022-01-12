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Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» из-за «Омикрона»

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Вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в среду, 12 января.

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Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

«Нет, остается та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», — рассказал Гинцбург «Интерфаксу».

По его словам, надежность «Спутника» против «Омикрона» доказана совместным исследованием Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Гинцбург также заявил, что если количество прививаемых за сутки в России граждан увеличить в 10 раз, то необходимого уровня коллективного иммунитета можно было бы достичь за шесть месяцев.

Ранее, 7 января, Гинцбург заявил, что если не удастся привить от коронавируса 70% населения в течение шести месяцев, то волны заболеваемости не прекратятся. Он отметил, что важно также проходить и ревакцинацию каждые полгода.

3 января президент Российской академии наук Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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