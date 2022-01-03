Президент РАН спрогнозировал будущее пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Об этом 3 января заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», — рассказал Сергеев ТАСС.

Ситуацию с коронавирусом он назвал схожей с гриппом. Специалист напомнил, что вакцины уже изобретены, также появляются лекарства для лечения инфекции.

«И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга как гриппа», — добавил президент РАН.

Также Сергеев указал на низкий уровень вакцинации населения, добавляет сайт «Газета.Ru».

«Это наше упущение — и граждан, и науки, и власти — в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», — уточнил Сергеев.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 16 343 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (1341), Москве (1335), Московской области (1180).

Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 835, выздоровели 24 037 человек.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в стране стабильно снижаются последние семь недель. Она подчеркнула, что сейчас важно обратить пристальное внимание на организацию праздничных мероприятий, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер в регионах.

В ходе беседы с журналистами 30 декабря Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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