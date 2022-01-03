Прямой эфир
Политика
Путин дал ряд поручений по организации работы шахт в России
Политика
Пушков заявил о нежелании Байдена вводить санкции против России
Политика
В ГД попросили проверить цирки и зоопарки на наличие лицензий
Экономика
В МИД России напомнили об альтернативах прокачке газа через Украину
Общество
В России за сутки выявили 16 343 новых случая COVID-19
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана
Происшествия
В МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи
Мир
Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции
Мир
Bild узнал о планах Шольца встретиться с Путиным в январе
Спорт
Российский голкипер Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ
Сюжет:

Президент РАН спрогнозировал будущее пандемии коронавируса

Президент РАН Сергеев предрек переход пандемии COVID-19 в режим сезонных эпидемий гриппа
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Об этом 3 января заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», — рассказал Сергеев ТАСС.

Ситуацию с коронавирусом он назвал схожей с гриппом. Специалист напомнил, что вакцины уже изобретены, также появляются лекарства для лечения инфекции.

«И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга как гриппа», — добавил президент РАН.

Также Сергеев указал на низкий уровень вакцинации населения, добавляет сайт «Газета.Ru».

«Это наше упущение — и граждан, и науки, и власти — в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», — уточнил Сергеев.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 16 343 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (1341), Москве (1335), Московской области (1180).

Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 835, выздоровели 24 037 человек.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в стране стабильно снижаются последние семь недель. Она подчеркнула, что сейчас важно обратить пристальное внимание на организацию праздничных мероприятий, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер в регионах.

В ходе беседы с журналистами 30 декабря Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021