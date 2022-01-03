В России за сутки выявили 16 343 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 16 343 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (1341), Москве (1335), Московской области (1180).

Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 835, выздоровели 24 037 человек.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 10 554 309 случаев COVID-19, скончались 311 353 человека, полностью вылечились 9 548 076 человек.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в стране стабильно снижаются последние семь недель. Она подчеркнула, что сейчас важно обратить пристальное внимание на организацию праздничных мероприятий, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер в регионах.

В ходе беседы с журналистами 30 декабря Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%.

28 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.