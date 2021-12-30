Заболеваемость коронавирусом в России снижается на протяжении семи недель

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России стабильно снижаются семь недель. Об этом в четверг, 30 декабря, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Она подчеркнула, что сейчас важно обратить пристальное внимание на организацию праздничных мероприятий, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер в регионах.

«Эпидемиологические показатели в стране в течение последних семи недель находятся в стадии снижения, вместе с тем важно предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после длительных выходных и праздничных дней», — заявила Голикова.

Вице-премьер также попросила граждан обращаться к врачам при появлении первых признаков заболевания, а не ждать окончания праздников.

В ходе беседы с журналистами 30 декабря Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%. Ранее, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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