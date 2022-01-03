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В Дании спрогнозировали окончание пандемии коронавируса из-за «Омикрона»

Эпидемиолог Тира Гроув Краузе: распространение омикрон-штамма ускорит завершение пандемии
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Распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии. Об этом 3 января заявил технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе.

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«Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, так как «Омикрон» может вызвать последнюю волну коронавируса», — приводит слова Краузе газета The Guardian.

Специалист отметила, что при инфицировании штаммом «Омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «Дельта». Также число госпитализаций почти в два раза ниже при «Омикроне», чем при «Дельте», добавляет сайт «Газета.Ru».

Из исследования Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA), опубликованного 23 декабря, следует, что у заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов с «Дельта»-штаммом.

Также медики выяснили, что те, у кого диагностирован штамм коронавируса «Омикрон», попадают в реанимацию на 30–45% реже.

19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

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