В Дании спрогнозировали окончание пандемии коронавируса из-за «Омикрона»
Распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии. Об этом 3 января заявил технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе.
«Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, так как «Омикрон» может вызвать последнюю волну коронавируса», — приводит слова Краузе газета The Guardian.
Специалист отметила, что при инфицировании штаммом «Омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «Дельта». Также число госпитализаций почти в два раза ниже при «Омикроне», чем при «Дельте», добавляет сайт «Газета.Ru».
Из исследования Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA), опубликованного 23 декабря, следует, что у заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов с «Дельта»-штаммом.
Также медики выяснили, что те, у кого диагностирован штамм коронавируса «Омикрон», попадают в реанимацию на 30–45% реже.
19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.