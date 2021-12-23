Медики оценили вероятность госпитализации при штамме «Омикрон»

У заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 вероятность попасть в больницу на 50-70% ниже, чем у пациентов с «Дельта»-штаммом. Об этом 23 декабря пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

«Наше недавнее исследование показывает обнадеживающие первоначальные показатели того, что люди, которые заражаются «Омикроном», значительно меньше рискуют попасть в больницу, чем те, кто заразился другими вариантами», — говорится в результатах исследования.

Также медики выяснили, что те, у кого диагностирован штамм коронавируса «Омикрон», попадает в реанимацию на 30-45% реже.

При этом исследование ученых показало, что «Омикрон»-штамм передается быстрее других вариантов инфекции, поэтому сохраняется риск того, что нагрузка на систему здравоохранения возрастет.

Ученые выяснили, что у переболевших «Омикрон»-штаммом чаще встречаются случаи повторного инфицирования. Также отмечается, что введение бустерной дозы вакцины от коронавируса с большей вероятностью позволит защититься от COVID-19.

22 декабря медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл заявил, что риск подхватить коронавирус в самолете увеличился в два-три раза после появления штамма «Омикрон».

Также эксперт отметил, что при полете в экономклассе риск заболеть COVID-19 будет выше, чем при полете в бизнес-классе — всё из-за числа пассажиров. Как отметил Пауэлл, чтобы снизить риски инфицирования, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить маски, меньше касаться поверхностей в салоне, а также исключить ситуации, при которых два человека одновременно будут без масок. Также риск подхватить коронавирус есть и в аэропортах.

В тот же день доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров сообщил, что генетически «Омикрон»-штамм практически не отличается от других разновидностей коронавируса, однако он может стать некоторой естественной иммунизацией организма.

По его словам, при инфицировании «Омикроном» болезнь будет развиваться медленнее, тогда как у организма, как пояснил специалист, будет время на формирование иммунного ответа.Тогда же стало известно, что случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в 106 государствах мира.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.