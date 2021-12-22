Эксперт заявил о повышенном риске заболеть COVID-19 в самолете из-за «Омикрона»

Риск подхватить коронавирус в самолете увеличился в два-три раза после появления штамма «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщил медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл.

«Каким бы ни был риск в случае с «Дельтой», нам придется предположить, что с «Омикроном» он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях», — сказал Пауэлл, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Также эксперт отметил, что при полете в эконом-классе риск заболеть COVID-19 будет выше, чем при полете в бизнес-классе — все из-за числа пассажиров.

Как отметил Пауэлл, чтобы снизить риски инфицирования, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить маски, меньше касаться поверхностей в салоне, а также исключить ситуации, при которых два человека одновременно будут без масок. Также риск подхватить коронавирус есть и в аэропортах.

Днем ранее доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров сообщил, что генетически «Омикрон»-штамм практически не отличается от других разновидностей коронавируса, однако он может стать некоторой естественной иммунизацией организма.

По его словам, при инфицировании «Омикроном» болезнь будет развиваться медленнее, тогда как у организма, как пояснил специалист, будет время на формирование иммунного ответа.

Тогда же стало известно, что случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в 106 государствах мира.

21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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