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В России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон»

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В России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации <...> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса «Омикрон». Все больные находятся в стационаре», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

Попова добавила, что состояние всех пациентов стабильное, так как большинство из них имеют иммунитет к коронавирусу.

Ранее в этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для «Омикрон»-штамма характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом.

Об этом стало известно после того, как российские клиницисты изучили особенности новой мутации коронавируса.

17 декабря Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Министр также сообщил, что среди россиян, у которых выявлен «Омикрон», большинство или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. Тяжелых случаев течения болезни после инфицирования этим штаммом в стране пока не зафиксировано.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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