ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах

Случаи заражения вариантом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 106 государствах мира. Об этом сообщается во вторник, 21 декабря, на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 21 декабря «Омикрон»-штамм обнаружен в 106 странах», — следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ.

Уточняется, что с 20 октября по 19 декабря «Омикрон» был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании.

Как говорится в отчете организации, «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким».

Со ссылкой на недавние свидетельства указывается, что этот штамм коронавируса распространяется быстрее, чем вариант «Дельта», который на данный момент все-таки продолжает доминировать в мире. «Дельта» был обнаружен в 96% образцов биоматериала.

Как передает пресс-служба ВОЗ, сведения о тяжести протекания заболевания при заражении «Омикроном» пока ограничены.

Согласно предварительным данным организации, меньше заболевают «Омикрон»-штаммом пациенты, которые прошли «первичные серии вакцинации», а также те, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2.

Ранее во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.