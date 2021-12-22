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Вирусолог рассказал об отличии «Омикрона» от других штаммов COVID-19

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Генетически «Омикрон»-штамм практически не отличается от других разновидностей коронавируса, однако он может стать некоторой естественной иммунизацией организма. Об этом сообщил 21 декабря доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров.

По его словам, при инфицировании «Омикроном» болезнь будет развиваться медленнее, тогда как у организма, как пояснил специалист, будет время на формирование иммунного ответа.

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Вместе с тем новый штамм может стать некоторой естественной иммунизацией организма, добавил Летаров в беседе с радио kp.ru.

«Отличия «Омикрона» от предыдущих штаммов минимальны с точки зрения генетики, гораздо меньше 5% нуклеотидных замен, которые обычно позволяют описывать другие группы вирусов. Поэтому на фото новый штамм будет абсолютно идентичен предыдущим», — заключил вирусолог.

Накануне стало известно, что случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в 106 государствах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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