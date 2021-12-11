Прямой эфир
Общество
Опубликована запись переговоров пилотов при экстренной посадке в Шереметьево
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора на борту вылетел в ЮАР
Сюжет:

Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора на борту вылетел в ЮАР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецборт МЧС России Ил-76 вылетел в ЮАР, чтобы доставить мобильную лабораторию Роспотребнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в субботу, 11 декабря, в ведомстве.

«Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ» в аэропорту Волгограда и следует в Южно-Африканскую Республику», — говорится в сообщении.

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»
Биолог Георгий Базыкин — о том, почему до сих пор большинство заражений коронавирусом в РФ приходилось на «Дельту» и почему новый штамм имеет все шансы ее вытеснить

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин рассказал, что на борту находятся оперативная группа МЧС РФ, специалисты Минздрава и Роспотребнадзора. В ЮАР будут доставлены медикаменты, а также тест-системы для диагностики COVID-19.

В свою очередь, руководитель екатеринбургского научного-исследовательского института вирусных инфекций Роспотребнадзора Александр Семенов выразил надежду на взаимодействие с коллегами из ЮАР по обмену опытом.

Ранее, 9 декабря, в ходе телефонного разговора Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой была достигнута договоренность направить в республику российских вирусологов и медицинское оборудование. Рамафоза, в свою очередь, выразил признательность за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021