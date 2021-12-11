Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора на борту вылетел в ЮАР

Спецборт МЧС России Ил-76 вылетел в ЮАР, чтобы доставить мобильную лабораторию Роспотребнадзора по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в субботу, 11 декабря, в ведомстве.

«Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ» в аэропорту Волгограда и следует в Южно-Африканскую Республику», — говорится в сообщении.

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин рассказал, что на борту находятся оперативная группа МЧС РФ, специалисты Минздрава и Роспотребнадзора. В ЮАР будут доставлены медикаменты, а также тест-системы для диагностики COVID-19.

В свою очередь, руководитель екатеринбургского научного-исследовательского института вирусных инфекций Роспотребнадзора Александр Семенов выразил надежду на взаимодействие с коллегами из ЮАР по обмену опытом.

Ранее, 9 декабря, в ходе телефонного разговора Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой была достигнута договоренность направить в республику российских вирусологов и медицинское оборудование. Рамафоза, в свою очередь, выразил признательность за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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