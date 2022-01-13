Один из дома: в каких регионах удаленка распространена больше всего

В удаленном режиме в настоящий момент работает порядка 5% всех сотрудников, сообщили «Известиям» в Минтруде, — на 1,5% меньше в сравнении с ноябрем 2020 года (период очередной волны коронавируса). Там также добавили, что наибольшее распространение этот формат получил в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Новосибирской областях. В Совете Федерации рассказали, что дистанционка открыла широкие возможности для непрерывной деятельности многих категорий граждан . В Госдуме в разговоре с «Известиями» подчеркнули, что этот формат останется востребованным и после пандемии, а в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отметили плюсы такого режима занятости не только для сотрудников, но и для работодателей .

Полезные новшества

В России почти 5% сотрудников работают на дистанционке, рассказали «Известиям» в Минтруде (по состоянию на 10 января), ссылаясь на данные оперативного мониторинга портала «Работа в России».

— В топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области , — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также добавили, что такой формат занятости наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок .

Стоит отметить, что в конце ноября 2020 года на удаленке трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве. В апреле 2021 года в Минтруде «Известиям» говорили о более 3 млн человек (6% от общего числа работников). В июне этот показатель составлял почти 3 млн. Примерно о такой же цифре в начале сентября заявлял и глава Минтруда Антон Котяков, а в ноябре «Известиям» в министерстве сообщали о 5% работников, задействованных в режиме дистанционки.

В сентябре 2021 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,6 млн человек, отмечали ранее в Росстате. Там также подчеркивали, что 72,3 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 3,3 млн — как безработные.

В июне 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционной и временной удаленной работы . Авторы инициативы, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин, отмечали, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на такой режим. Позже закон был принят, его положения вступили в силу с 1 января 2021 года.

Как отмечали авторы законопроекта, одно из важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Кроме того, появилась возможность комбинировать режимы занятости : работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно. Также исчезли нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить . Авторы инициативы отмечали, что эти поправки в Трудовой кодекс поспособствуют «развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира», а также законодательно закрепят их новые права и обязанности.

Возможности онлайна

Удаленный режим занятости открыл широкие возможности для непрерывной профессиональной деятельности женщин с детьми , граждан с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий, рассказала «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

— Дистанционный и гибридные форматы трудовых отношений имеют множество плюсов: во-первых, создаются равные условия для развития конкурентной среды на рынке труда. Также снижается выброс углекислого газа в результате менее частой эксплуатации транспортных средств для поездок в офис . Эти и другие факторы положительно влияют на укрепление экономики и развитие страны, — отметила Карелова.

Она также напомнила, что дистанционный формат позволил многим компаниям не только сохранить рабочие места и продолжить выполнение обязательств перед клиентами, но и существенно сократить расходы . О плюсах такого режима рассказала и первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Цунаева.

— Тема удаленки стала особо актуальной в условиях пандемии, но она была и раньше. Некоторые работодатели считали эту форму более эффективной и до появления коронавируса. Последние два года показали, что этот формат востребованный и он будет существовать даже тогда, когда мы справимся с пандемией , — подчеркнула в разговоре с «Известиями» Цунаева.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) удаленный формат считают выгодным и для работодателей, и для сотрудников.

— Дистанционка потенциально выгодна для грамотного работодателя, который может, например, экономить на аренде офиса. Чисто гипотетически выигрывает от этого и работник, которому не нужно тратить время на дорогу . Сейчас такой формат занятости формализован с точки зрения законодательства, которое подробно прописывает права и обязанности всех сторон. Скорее всего, это направление будет развиваться в дальнейшем, — отметил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.