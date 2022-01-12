Денежку нашла: поднимут ли зарплаты россиянам

После январских праздников в СМИ появилась информация, что зарплаты работающих россиян могут быть проиндексированы на размер инфляции — 8,39%. В публикациях уточняли, что увеличение заработной платы из-за инфляции предусмотрено ст. 134 Трудового кодекса РФ. Эксперты, опрошенные «Известиями», пояснили, что юридически обязать бизнес увеличивать зарплаты сотрудникам невозможно. Тем не менее такого хода можно ожидать от социально ответственных крупных работодателей. Подробности — в материале «Известий».

Законодательство и работодатели

«В условиях рыночной экономики заставить работодателей централизованно увеличить зарплаты можно, регулируя МРОТ. Если же говорить про варианты повышения заработных плат, превышающих МРОТ, это должно происходить за счет конкуренции на рынке труда . Государство как крупнейший работодатель страны может принять решение повысить зарплаты бюджетникам. Это создаст переток рабочей силы в бюджетные организации и стимулирует частных работодателей повышать зарплаты», — рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева пояснила, что индексация заработных плат хотя и предусмотрена законом, но штрафные санкции к малому и среднему бизнесу за подобные нарушения на практике не применяются. «Трудовому законодательству обязательно следуют наиболее социально ответственные работодатели, в том числе крупнейшие государственные компании, в которых работают десятки тысяч граждан. Однако представители малого и среднего бизнеса, особенно в условиях пандемии и при проблемах последних двух лет с экономикой, вряд ли смогут себе позволить рост зарплат, тем более на такую большую величину — 8%», — говорит Екатерина Косарева.

Денежку нашла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По ее словам, невозможно юридически обязать компании увеличивать зарплаты сотрудникам. «Повышение зарплаты остается исключительно на усмотрение руководителя компании. Естественно, не учитывая тех сотрудников, кто получает зарплату в размере МРОТ », — добавила эксперт.

Средний и малый бизнес, как правило, штрафов от Инспекции труда не боится, подтверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Хотя бы потому, что сотрудники таких предприятий крайне редко обращаются в Инспекцию по охране труда. Поэтому указанная мера просто превратится в декларативную. Из сообщения точно не следует, идет ли речь о гражданах, занятых в бюджетной сфере, коммерческой сфере или обо всех трудоустроенных россиянах. А что делать тем, кто работает на предприятиях, где нет коллективных договоров? Кто защитит их права?» — задается вопросом эксперт.

По его мнению, от принудительного увеличения зарплат не выиграет никто . «Сотрудники крупного бизнеса и так обычно получают прибавку к зарплате в соответствии с уровнем инфляции. Сотрудники малых и средних предприятий, по нашим оценкам, не получат ничего. С бюджетниками вопрос остался открытым, но если им повысят зарплату, то в выигрыше краткосрочно окажутся они. Краткосрочно — поскольку такая мера, не связанная с производительностью труда, только усугубит ситуацию с инфляцией» , — отметил он.

Что еще можно сделать

«Государство может концентрировать усилия на развитии инфраструктуры и создании новых рабочих мест. Нет смысла директивно повышать заработные платы, если человек в принципе не может найти работу. Трансформация экономики, вызванная пандемией, сокращает рабочие места у низкоквалифицированного персонала, на смену которому приходят IT-решения. И недостаток рабочих мест для низкоквалифицированного персонала, сочетается с кадровым голодом в IT-сфере. Без вмешательства государства это может привести к социальному конфликту », — считает Артем Тузов.

Денежку нашла Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сергей Гришунин считает, что повышение зарплат должно служить мерой социальной защиты граждан и гарантировать хотя бы сохранение уровня покупательной способности в условиях повышенной инфляции . «Кроме того, повышение уровня доходов граждан, как правило, хорошо для экономики, так как это может способствовать росту потребления и в целом ВВП. Но у всего есть две стороны», — отметил Сергей Гришунин.

«Мы осторожно относимся к любым административным мерам в отношении бизнеса. Такими мерами предпринимателям выкручивают руки, заставляя повышать заработную плату всем сотрудникам вне зависимости от производительности их труда. А ведь низкая производительность труда является одним из важнейших структурных ограничений российской экономики. Простое повышение зарплаты без стимулов увеличения производительности труда означает лишь новый виток инфляции, особенно сейчас, когда до сих пор наблюдается « разрыв выпуска » . Во-вторых, нам совершенно непонятно, как это будет администрироваться. И здесь мы видим возможную «дискриминацию» — зарплаты проиндексируют государственные компании и, возможно, крупный бизнес», — считает Сергей Гришунин.

Инфляция и прогноз

Централизованное повышение заработных плат аналогичным образом сказывается и на темпах роста инфляции, отметил Артем Тузов.

« Сдерживать инфляцию можно за счет регулирования курса доллара к рублю, планово снижая его до уровня начала пандемии, либо за счет увеличения ключевой ставки ЦБ РФ. Пока государство задействует только механизм ключевой ставки. Но на фоне роста мировых цен на экспортируемые из РФ товары и при высоком курсе доллара к рублю производителям выгодно продавать товары за границу или на внутреннем рынке, но по ценам, аналогичным мировым», — рассказал Артем Тузов.

Денежку нашла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По его словам, вопрос в том, что важнее для государства — социальная стабильность за счет низкой инфляции или высокие налоговые поступления от экспортеров.