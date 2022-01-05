Все побежали: в 2022 году россияне будут чаще менять работу

Несмотря на то что коронавирусные ограничения стали уже привычными для большинства россиян, не все работодатели готовы переходить к гибкому графику и удаленной работе. При этом рынок труда в России продолжает испытывать дефицит кадров. Подробности — в материале «Известий».

«Идеальный шторм» на рынке кандидатов

Доклад международной стаффинговой группы Ancor (есть в распоряжении «Известий») показывает, что в 2021 году рынок занятости в РФ испытывал дефицит кадров при избытке вакансий. Исследователями был проведен масштабный опрос 54 компаний из разных отраслей (розничной торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, банковской сферы и т. д.). Респонденты представляют крупный и средний бизнес из разных регионов страны. Работодателей просили оценить по пятибалльной шкале влияние наиболее существенных трендов трудового рынка на деятельность отечественных компаний в 2021 году, где оценка «1» — совсем не повлиял, а «5» — повлиял очень сильно.

Чаще всего назывались дефицит кадров (4,3 балла) и повышенная требовательность соискателей к условиям и оплате труда (3,4). Также участники опроса отметили значимость введения ограничений в свете пандемии (2,6), популярность удаленного/гибкого графика у соискателей (2,1), необходимость повышения квалификации и переквалификации сотрудников (2,0). Среди наименее важных трендов оказались рост проектной/временной занятости и отток мигрантов (оба тренда оценены как 1,7), а также западные санкции (1,4) и меры государственной поддержки бизнеса (1,3).

Любопытно, что, несмотря на продолжающуюся пандемию и связанные с ней ограничения, отношение к гибкому графику и удаленной работе среди российских работодателей остается неоднозначным — одобряет такие методы организации труда всего 51% респондентов. Вместе с тем отмечается и рост временной занятости (эта тенденция нашла одобрение у 48% опрошенных).

— Работодатели не могут найти специалистов, которые обладают нужными им знаниями и навыками, — комментирует выводы исследования вице-президент по операционному управлению Ancor Алексей Миронов. — Невозможность трудоустройства из-за различия спроса и предложения рабочей силы называется структурной безработицей. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем избыток вакансий, а с другой — большое количество резюме соискателей, которые теоретически могли бы их закрыть. Но они не пересекаются, так как квалификация этих кандидатов не соответствует требованиям работодателей.

По суждению Миронова, проблему структурной безработицы можно решить за счет переобучения. Но за чей счет это должно происходить — работодателя, соискателя или государства?

Все побежали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Дефицит кадров сегодня — одна из важнейших проблем рынка труда, — полагает профессор Воронежского института экономики и социального управления Елена Маслова. — Согласно ежегодному докладуа РСПП, в 2020 году 2/3 компаний прогнозировали, что в среднесрочной перспективе столкнутся с нехваткой нужных сотрудников. Причин несколько. Это не только усложнение демографической ситуации (старение населения, сокращение численности трудовых ресурсов), но и увеличение разрыва между требованиями современной экономики и качеством рабочей силы. Кроме того, эксперты отмечают новое для России явление — дефицит желающих работать.

Исследователь Пензенского государственного университета (ПГУ) Вадим Щеглов предполагает, что дефицит кадров вызван в большей степени оттоком мигрантов и нежеланием местных жителей работать за низкую заработную плату. Особенно, по его словам, это было заметно в строительной отрасли.

— Конечно, также сказывается недостаточное количество специалистов, подготовленных в системе профессионально-технического образования, — говорит Щеглов. — Однако есть опасения, что эти негативные тенденции сохранятся и в 2022 году, так как работодатели не захотят кардинально повышать заработную плату. Дефицит прежде всего высококвалифицированных кадров связан с низким уровнем оплаты труда. Особенно это тенденция проявляется в молодежной среде.

Операционный директор международной рекрутинговой компании Hays Ольга Шамбер отмечает, что к концу 2021 года на рынке труда сложилась неоднозначная ситуация.

С одной стороны, работодатели определенно говорят о дефиците профессиональных кадров, они готовы принимать меры для удержания действующих специалистов и привлечения новых, — говорит Ольга Шамбер. — С другой — взгляды работодателей и кандидатов на систему приоритетов заметно различаются. В среднесрочной перспективе компаниям придется искать новые пути взаимодействия с кандидатами и сотрудниками, понимать, чем и как их мотивировать, выстраивать более гибкие отношения.

Все побежали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель рекрутинга Antal Russia Константин Бряузов добавляет, что сильный дефицит кадров, вероятнее всего, мог быть обусловлен демографической ямой 1990-х годов, а также пандемией и нестабильной ситуацией в мире.

Однако Бряузов не согласен с выводами аналитиков Ancor о снижении популярности удаленного или гибкого графика у соискателей. «По нашему мнению, этот показатель должен быть выше, так как довольно часто мы слышим от кандидатов о желании совмещать работу из офиса и из дома, причем это одно из основных требований», — сказал эксперт. Специалист особенно отметил повышенную требовательность соискателей к условиям и оплате труда. Объясняет он это тем, что рынок труда становится рынком кандидата, а не работодателя. «Поэтому такой тренд будет продолжаться, и мы ожидаем его усиления в 2022 году, — прогнозирует Бряузов. — Больше всего будут востребованы сотрудники из сфер продаж, производства и, конечно же, IT».

В 2021 году мы наблюдали «идеальный шторм» на рынке кандидатов, — считает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. — Отложенный спрос, пандемийные ограничения и негативная демографическая ситуация с молодежью обеспечили острую нехватку кандидатов.

По ее словам, «дефицит талантов» наблюдался в 2021 почти во всех сферах. В кадровой индустрии количество запросов на подбор персонала выросло на 20–30%, напоминает она. При этом кандидаты стали более разборчивыми. Большинство хотят возможности работать удаленно полностью или частично. Среди рабочих специальностей наблюдался значительный рост заработной платы.

По данным компании Kelly Services, среди работников физического труда резко упала «доходимость» до интервью. Только 20% таких кандидатов, договорившись о встрече с агентством по подбору или работодателем, приходят на интервью. Также выросло и количество отказов от предложений, сделанных имеющим работу специалистам. «Люди боятся переходить на новые места работы из-за рисков испытательного срока и в целом нестабильной экономической ситуации в стране и в мире», — полагает Волкова.

Тревоги и надежды 2022 года

Судя по всему, в 2022 году рынок труда вновь ожидают дефицит кадров и повышенные требования соискателей. Продолжат влиять на ситуацию демографическая яма, структурная безработица и отток мигрантов. Самым положительным трендом останется стремление к повышению квалификации работников. Продолжится рост временной занятости работников на проектах. Между тем, отмечают аналитики, отношение к ней со стороны работодателей в РФ всё еще остается весьма и весьма неоднозначным.

В новом году больше всего беспокоят два тренда, — говорит Алексей Миронов. — Первый — это увеличенные объемы найма, люди стали чаще менять работу. То есть работодателям приходится всё больше нанимать людей, в том числе на замену тем, кто уходит. И этот тренд совершенно точно сохранится. Второй — это соотношение роста зарплат и производительности труда. В настоящее время увеличение штатной численности и достаточно сильное давление на фонд оплаты труда не соответствуют росту производительности труда. В 2022 году этот разрыв мы также будем наблюдать.

По прогнозам Елены Масловой, в этом году возрастет роль дополнительного образования и регулярного повышения квалификации работников.

— В 2022 году кадровый голод сохранится, притом что число безработных будет превышать количество вакантных рабочих мест, — подчеркивает эксперт. — Кроме этого, трендом станет рост интереса к трудовой и профессиональной мобильности.

Все побежали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина убеждена, что в новом году будет по-прежнему востребован удаленный график. Кроме того, временная проектная занятость будет расти, но при этом права работника будут защищены меньше. «[Работник] может выбирать, над каким проектом работать, но при изменении ситуации работодатель может легко завершить эти отношения», — поясняет эксперт.

Жанна Волкова считает, что прогноз на год делать пока слишком сложно. «Все будет зависеть от эпидемиологической и политической ситуации, — замечает эксперт. — Если ситуация 2021 года продлится без изменений, то, возможно, компаниям удастся стабилизировать ситуацию с текучкой и наймом и мы будем наблюдать снижение роста запросов на новый персонал».