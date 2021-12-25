«Сошли с дистанта»: эксперты рассказали о будущем удаленки в России

Эксперты предсказали снижение популярности удаленки после пандемии. По их данным, число дистанционных сотрудников уже начало сокращаться и не превышает 2 млн человек — в пик коронакризиса их было в разы больше. Всё больше компаний вводят гибридный формат работы, при котором часть людей остается в офисе. Что ждет сотрудников после пандемии и какая модель занятости окажется более востребованной — в материале «Известий».

Будущее удаленки

Эксперты предсказали снижение популярности удаленки после окончания пандемии коронавируса . Об этом говорят результаты работы замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова, основанной на микроданных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ ВШЭ) за 2020 год.

В начале пандемии доля работников на удаленке в России не превышала 1%, то есть их было менее 1 млн человек. В течение 2020 года по мере введения ковидных ограничений она выросла до 15–16% (10–12 млн человек). При этом, по данным РМЭЗ ВШЭ, эта оценка оказалась значительно выше официальной — в Минтруде сообщали всего о 3 млн дистанционных сотрудников.

Однако к концу года этот показатель снизился примерно до 3% (2 млн человек) — и это, по мнению автора работы, «не та величина, исходя из которой можно говорить о радикальной структурной перестройке занятости». К тому же распределение удаленной работы было неоднородным. Дистанционно работали, как правило, молодые сотрудники, и среди них было вдвое больше женщин, чем мужчин. Чаще всего удаленка использовалась в сфере образования, науки и культуры, деловых услугах и финансовой деятельности.

Сошли с дистанта Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, большинство респондентов заявили о том, что издержки дистанционной работы для них перевесили преимущества, и 84% из них предпочли бы обычный режим занятости. При этом 36% пожаловались на рост нагрузки, а 32% — на снижение своей производительности.

Тренды времен пандемии

В то же время руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова в беседе с «Известиями» утверждает, что переход на удаленный и гибридный формат работы стал главным следствием пандемии в работе компаний. Так, например, с января по ноябрь 2020 года количество резюме соискателей на hh.ru, которые указали, что рассматривают только удаленную работу, выросло в 2,5 раза — до 115 тыс.

— Этот тренд стал особенно заметен среди молодых соискателей, и работодатели это понимают: в сентября 2021 года предложений удаленной работы стало в разы больше. Важно отметить, что удаленная работа требует новых компетенций, и в таких условиях работодателю также следует поддерживать уровень мотивации сотрудников. В том числе налаживать рабочий процесс с учетом поиска баланса между работой и личной жизнью, — говорит Игнатова.

По мнению эксперта, удаленные и гибридные форматы работы однозначно закрепятся в повседневной рабочей жизни большинства профессий, где это только возможно. Так, к примеру, «офисные» профессии — в сферах IT, маркетинга и рекламы, консультирования, бухгалтерии, юридической — будут характеризоваться высокой долей проникновения удаленки, но полностью дистанционными, как некоторые творческие специальности, они не станут.

Сошли с дистанта Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Однако, отмечает Игнатова, существуют и профессиональные области, которые в силу своей специфики не могут перестроиться на формат удаленной работы. Наименее адаптивными к удаленке и, как следствие, пострадавшими оказались такие отрасли бизнеса, как туризм, HoReCa, авиа- и ж/д перевозки, индустрии красоты и спорта, а также организация массовых мероприятий.

— Самым беспроблемным переход стал для IT-сферы, телекоммуникаций, финансового сектора, страхования, консалтинга и сферы оказания интеллектуальных b2b- и b2c-услуг. Помогла глубокая цифровизация бизнес-процессов и практика распространения лояльного отношения к удаленной работе, начавшиеся задолго до пандемии, — поясняет собеседница «Известий.

География найма

Побочным эффектом удаленки, который отчасти определяет развитие рынка, стало расширение географии найма персонала вне своего региона. По словам Марии Игнатовой, такой формат стал устойчивым трендом во многих отраслях и особенно это характерно для IT-сферы: так, на конец 2020 года доля работающих из регионов кандидатов в ней достигла 74%.

В пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob отмечают, что сегодня столичный бизнес чаще ищет дистанционных сотрудников в регионах, чем в Москве. Большую часть позиций на удаленке составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. При этом с принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях SuperJob прогнозирует дальнейшее увеличение вакансий с дистанционным типом работы в регионах.

— До того как в нашу жизнь вторгся коронавирус, число вакансий с дистанционной занятостью составляло 1–2% от общего числа вакансий в России. После объявления первого локдауна, когда бизнес понял, что нужно выживать в новой реальности, число вакансий на удаленке выросло: в Москве — до 5,1%, в Казани — до 7,3%, в Краснодаре — до 7,1%, в Екатеринбурге — до 6,4% (май 2020 года), — говорят представители сервиса в беседе с «Известиями».

Сошли с дистанта Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Далее число вакансий корректировалось в большую либо меньшую сторону под влиянием сезонных процессов на рынке труда и коронавирусных ограничений. Однако в Москве данных процессов практически не наблюдалось: с августа 2020 года количество удаленных вакансий в столице было самым низким среди городов-миллионников и держалось на уровне 1,5%. Работодатели столицы переключились на подбор удаленных сотрудников в регионах.

По словам политолога, медиаменеджера Алины Жестовской, это привело к изменению стоимости услуг таких специалистов: теперь программист из Рязани или Якутии хочет столько же денег, сколько просит его коллега из Москвы или Екатеринбурга.

— Это логично и справедливо. И заказчика не должно волновать, где живет и сколько тратит человек. Специалисты начали требовать оценки согласно уровню их компетенций, а не геолокации , — считает эксперт.

Плюсы и минусы удаленки

За время пандемии бизнес сделал выводы, кто может эффективно трудиться дистанционно. По данным SuperJob на начало декабря, сотрудники, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, всё еще есть в 42% компаний. Это меньше, чем год назад (в декабре 2020 года их был 51%), но больше, чем в сентябре 2021 года (24%). Чаще всего в 2021 году на удаленке оставляли программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. При этом дистанционные работники жаловались на увеличение нагрузки, но большинство из них не хотели возвращаться в офисы.

Согласно опросу сервиса, проведенному в декабре 2020 года среди удаленных сотрудников, главным плюсом удаленки стала экономия на расходах на транспорт и питание — так считает каждый второй дистанционный сотрудник (50%).

Сошли с дистанта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На втором месте оказалось снижение количества инфекционных контактов (39%), а на третьем — возможность работать отовсюду, где есть интернет (32%). Для 27% респондентов важным преимуществом стало отсутствие отвлекающих офисных факторов: разговоров коллег, совещаний и планерок, для 23% — большее количество свободного времени.



— Главным недостатком удаленной занятости россияне считают ненормированный рабочий день (37%). На втором месте — необходимость сочетать домашние дела и рабочие обязанности (31%), на третьем — сложности в коммуникациях с коллегами по техническим причинам (28%). 27% назвали минусом удаленки нехватку живого общения. Для 26% дистанционных сотрудников недостатком является наличие отвлекающих факторов в виде домочадцев и домашних животных, — отметили в пресс-службе SuperJob.

8% россиян считают, что у удаленки нет преимуществ, а 14%, напротив, уверены, что у нее нет недостатков, да и плюсов респонденты назвали больше, чем минусов, — и это несмотря на то, что у большинства дистанционных сотрудников (63%) нет отдельного помещения для работы.

«Хуже работают и выгорают»

Как говорит в беседе с «Известиями» основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, удаленка — наиболее удобный формат работы для большинства компаний, особенно пока эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Однако нужно учитывать специфику работы разных сотрудников: например, IT-специалисты могут работать без потери качества, тогда как отделу продаж важно живое общение и физическое присутствие в офисе.

— Еще пару лет назад многие не относились к удаленной работе серьезно и считали ее неполноценной. Конечно, с приходом пандемии это отношение поменялось, — считает эксперт. — Я не думаю, что удаленка в России завершится. Всё же для многих этот формат более удобен, чем традиционная работа в офисе: позволяет сокращать расходы на аренду, не тратить время на дорогу, нанимать сотрудников и устраиваться на работу в компании из других городов и стран. Гибридный формат также сохранит свою востребованность — это хорошее решение и для сторонников удаленки, и для сторонников работы в офисе.

Сошли с дистанта Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Потому, полагает собеседник «Известий», компании, которые еще не вывели сотрудников из дома в офис, уже вряд ли будут массово это делать — за почти два года многие привыкли к удаленному формату работы и поняли, что на качество работы сотрудников это не влияет.

В то же время президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов считает, что большая часть сотрудников не может постоянно находиться на дистанте. Люди начинают хуже работать, выгорают, потому что стирается грань между личным временем и работой. Также теряется эмоциональная связь с коллективом, и, как следствие, со временем ухудшается лояльность по отношению к работодателю.

— Но опыт показывает, что вернуться к работе только в офисе — абсолютно деструктивно. Поэтому Лига цифровой экономики совмещает удаленную и офисную работу. Это достаточно эффективно — думаю, что везде так оно и будет. На удаленке останутся 15–30% персонала, при этом будет происходить периодическая ротация , — уверен собеседник «Известий».

Того же мнения придерживается и IT-директор Teleperformance Russia Group Вячеслав Власов, который считает, что компании придут к гибридным моделям занятости в зависимости от сферы деятельности. В ближайшие несколько лет офис в привычном понимании не исчезнет — старый формат работы будет временно превалировать над другими, но постепенно гибридный будет захватывать всё большее количество компаний.

Сошли с дистанта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Еще лет 10 назад работа из дома была затруднена из-за плохого покрытия интернета или недостаточно эффективных методов защиты информационной безопасности. Сегодня технологии позволяют работать делать это без дискомфорта. И я допускаю, что, может быть, сферы, которые сейчас трудно представить в гибридной рабочей или удаленной модели, через 2–3 года смогут полноценно предоставлять свои товары или услуги именно так, — заключает эксперт.