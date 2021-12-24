Больная тема: как получить компенсацию за травму на удаленке

Многие работники из-за пандемии перешли на домашний режим, но даже в родных стенах происходят несчастные случаи, которые можно расценить как производственную травму. Удар тока при включении принтера в сеть или внезапное повреждение, полученное на пути от кровати к компьютеру, признаются именно таким инцидентом. На какие выплаты может претендовать удаленный работник и как доказать факт травмы — выясняли «Известия».

Какие травмы возможны на удаленке

В судебной практике Германии произошел любопытный прецедент. Удаленный работник повредил спину, пока шел из спальни к компьютеру. Федеральный суд признал это травмой на производстве. Теперь пострадавший может получить страховую компенсацию. Ведь технически он добирался до места своей работы.

Известно, что мужчина живет в двухэтажном доме, на первом этаже которого находится домашний кабинет, а на втором — спальня. Как отмечено в решение суда, несчастный случай произошел утром, когда истец спускался по винтовой лестнице к своему рабочему месту. Мужчина поспешил, поскользнулся и упал на спину.

Изначально страховой фонд отказал в покрытии иска. Суды низшей инстанции также разошлись во мнении относительно инцидента. Однако федеральный социальный суд признал травму производственной и удовлетворил требование компенсации.

Больная тема Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Суд подчеркнул, что обычно сотрудник приступал к работе «сразу, не позавтракав заранее». Это пояснение сыграло ключевую роль, поскольку страхование от несчастных случаев распространяется только на «первую» поездку на работу — если бы мужчина спускался за завтраком, в страховании могли отказать.

По словам экспертов, законодательством не установлен особый порядок признания производственной травмы для дистанционных сотрудников. По сути, им положены те же гарантии, что и офисным трудящимся.

— На работников, которые засели на удаленке, как и прежде распространяется действие трудового права (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ). Производственной травмой на практике признавали и следующие ситуации: работник включал дома принтер и его ударило током, сотрудник получил ожог, выворачивая лампу над компьютером , — рассказала адвокат Евгения Квартальнова.

Что признается производственной травмой

Трудовой кодекс в ст. 227 относит к несчастным случаям все самые вероятные и невероятные инциденты, которые могут произойти с человеком на работе. Это телесные повреждения (в том числе нанесенные другим лицом), тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией, излучением и другие.

Согласно положениям Трудового кодекса, именно работодатель обязан обеспечить безопасное место работы при удаленном режиме.

Больная тема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Минтруд разъяснил, что если у сотрудника дома стоит какая-то техника работодателя или специальные устройства, то причинение вреда здоровью подчиненного из-за их поломки будет считаться производственной травмой, — отметил основатель консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко. — Кроме того, если работник упал в ванной или где-то еще дома, то такие случаи тоже должны быть расследованы, чтобы точно установить, относятся ли они к производственной травме или нет.

При этом надо разграничивать дистанционную работу и фриланс, который не будет подпадать под понятие трудовых отношений, добавил юрист. Надомная работа напротив, так же как и дистанционная, признает понятие производственных травм. Например, швея повредила руку во время работы и может рассчитывать на компенсацию.

В целом существуют несколько критериев, которые позволяют идентифицировать травму, как производственную, говорит Евгения Квартальнова. К ним относятся следующие:

— форс-мажор произошел при выполнении работником своих функций и поручений начальства;

— происшествие случилось во время отдыха, перерыва на обед или во время сверхурочной работы;

— в инциденте не было вины работника (при наличии такой вины травма не считается производственной);

Больная тема Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— событие привело к одному из следующих происшествий: необходимость перевода на другую работу, устойчивая утрата трудоспособности или смерть.

Какой случай могут не признать производственной травмой

Травмы, полученные во время командировок, тоже считаются производственными (ст. 227 ТК). Равно как и травмы, полученные на пути следования к месту командировки и обратно. Например, сотрудник попал в ДТП по дороге в аэропорт. При этом неважно, на каком транспорте он добирался — личном, служебном или общественном. В то же время не все инциденты, случившиеся в командировке, являются страховыми, ведь у сотрудника есть и личное время, в течение которого он не выполняет рабочие поручения. В любом случае вывод о травме будет сделан в ходе расследования.

Новая угроза для офисных сотрудников — COVID-19. Не исключено, что подцепить инфекцию можно на рабочем месте.

— На этот счет есть позиция Роструда (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 апреля 2020 г. № 550-ПР). Данный документ относит заражение коронавирусом на работе к несчастному случаю только в отношении медработников . В отношении остальных категорий работников Роструд разъяснений не давал, да и в законе нет точного ответа. Полагаем, что это будет обычным заболеванием и в этом случае будет оформлен больничный лист без проведения расследования, — говорит член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов.

Больная тема Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Не всегда понятно, как обернется дело, если сотрудник травмировался в офисе во время выходного, отпуска, после окончания рабочего дня. В такой ситуации будет трудно обосновать, что полученное повреждение связано с несчастным случаем на производстве .

Как доказать факт травмы

Чтобы понять, является ли травма производственной, необходимо провести расследование. Им занимается специальная комиссия, отметил Тимур Эшпулатов. Если она установит, что несчастный случай считается таковым, надо будет составить акт в форме Н-1 в двух экземплярах.

По словам юриста, для ведения расследования понадобятся: протокол осмотра места несчастного случая; протокол опроса пострадавшего или очевидца несчастного случая; медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести; справку о заключительном диагнозе пострадавшего; акт о расследовании инцидента.

При легкой травме разбирательства займут трое суток, при тяжелой — 15 суток. Если сотрудник сообщил о травме не вовремя, то расследование будет длиться в течение месяца со дня обращения пострадавшего. Такое бывает, если последствия травмы проявились не сразу (например, произошел надкол кости, который вначале не доставлял болевых ощущений).

Какие выплаты положены работнику

По итогам расследования сотрудник может рассчитывать на компенсацию.

— При производственной травме оформляется больничный лист, где врач указывает код «04», которым подтверждается нетрудоспособность работника. В соответствии со ст. 184 ТК работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от заработной платы, то есть сотрудник получит такую же зарплату, как обычно, — пояснил Тимур Эшпулатов.

Больная тема Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников