Сошли на дистанцию: Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленке

Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима, сообщили «Известиям» в Минтруде. В министерстве уточнили, что в общей сложности в дистанционном формате по всей России сегодня трудятся порядка 5% работников.19 октября глава ведомства отмечал, что таких людей около 3 млн. В Госдуме отметили, что в некоторых сферах работа на удаленке показала даже большую эффективность по сравнению с офисным трудом. Об очевидных плюсах такого режима заявили и в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). А в Союзе пенсионеров России добавили, что пандемия стала лишь одной из причин распространения такой формы занятости.

Онлайн-центры

В режиме удаленной занятости работает порядка 5% работников, сообщили «Известиям» в Минтруде, ссылаясь на данные оперативного мониторинга портала «Работа в России». Этот показатель практически не меняется на протяжении длительного времени, добавили в министерстве. В ведомстве также перечислили регионы, в которых наибольшее число человек трудятся в дистанционном формате.

— В топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирские области. Удаленный режим рабо­ты наиболее активно используется в финан­совых и образователь­ных организациях, в сфере компьютерного и программного обесп­ечения, информационн­о-коммуникационных технологиях и связи, — отметили в Минтруде.

В сентябре 2021 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,6 млн человек, отмечали ранее в Росстате. Там также подчеркивали, что 72,3 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 3,3 млн — как безработные. Из них работать удаленно продолжает около 3 млн млн россиян, сообщал 19 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сошли на дистанцию Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По данным Минтруда на начало апреля 2021 года, в дистанционном режиме трудились около 6% от общего числа работников — чуть более 3 млн человек. В конце ноября прошлого года на удаленке работало 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве.

В июне 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционной и временной удаленной работы. Авторы инициативы, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин, отмечали, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на такой режим. Позже закон был принят, а его положения вступили в силу с 1 января этого года.

Как отмечали авторы законопроекта, одно из важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Кроме того, появилась возможность комбинировать режимы занятости: работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно. Также исчезли нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Авторы инициативы отмечали, что эти поправки в Трудовой кодекс поспособствуют «развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира», а также законодательно закрепят их новые права и обязанности».

Измененное законодательство

Внесение изменений в законодательство позволило упорядочить взаимодействие работодателей и сотрудников в режиме пандемии, отметили в Госдуме.

— Во время режима «повышенной готовности» у работодателя возникает право отправлять на удаленку. Очевидно, что проблем самых разных было много. Начиная от обеспечения работников на дому техникой, доступом к базам, заканчивая злоупотреблением свободным временем работника. Мы понимаем, что работодатель может и злоупотреблять. Но считаем, что вне рабочего места можно все-таки организовать процесс, чтобы всё выполнялось, — рассказал «Известиям» глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В некоторых сферах работа на удаленке показала даже большую эффективность по сравнению с офисным трудом, добавил парламентарий. Он также отметил, что такой режим во многом выгоден и работодателям, которые могут сэкономить на аренде офисов и оплате коммунальных услуг.

Сошли на дистанцию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) также напомнили «Известиям», что благодаря поправкам в законодательство люди на удаленке стали более защищенными. При этом уже в 2020 году компании, которые смогли оценить новый формат работы, начали процесс перевода людей. И для всех оказалось очень много плюсов, превышающих количество минусов. Среди очевидных, отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, — экономия на аренде офисов и возможность экономить время на дорогу.

— И хотя для некоторых профессий этот режим онлайн-работы невозможен, для офисных работников он очень удобен, и, скорее всего, со временем режим удаленки будет усиливаться, — добавил Шершуков.

Причем пандемия лишь ускорила процесс внедрения подобного рода формат работы. Но никак не стала единственной причиной, считает председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

— Это продукт современной жизни. Он появился под влиянием нескольких факторов. В первую очередь это развитие цифровых технологий. Безусловно, ситуация с коронавирусом оказала огромное влияние. И третье обстоятельство — для определенной категории людей это дает возможность выйти из затруднительного положения, дополнительно зарабатывать и быть полезным семье. Наложение этих факторов позволило появиться этому явлению, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт.

Однако во всех сферах удаленку внедрять нельзя. Так, например, «образование в дистанционном формате — абсолютный нонсенс», резюмировал специалист. При этом он добавил, что россияне привыкли работать в коллективе, поэтому запрос на общение в группе очень важен и ценен.