В два расчета: бизнес заявил о планах поднять зарплаты на 6%

В большинстве российских компаний заявили о планах повысить зарплаты сотрудников на 6% . Такой рост может не успеть за инфляцией, прогнозируемой на уровне 7,4%. Это следует из обзора ЕY, который есть в распоряжении «Известий». При этом планы по сокращению персонала есть у 8% компаний, а по итогам 2020 года большинство фирм недоплатило работникам премии. Впрочем, на протяжении последних десяти лет (за исключением 2014–2015 годов) прирост средней зарплаты в России достаточно уверенно опережал инфляцию, указали эксперты.

Догнать цены

Порядка 76% организаций изменили зарплаты сотрудников в период с мая 2020 по апрель 2021 года , выяснили в ЕY. Среднее увеличение фонда оплаты труда для этих целей составило 5,8% , в то время как инфляция в тот период — 5,5%.

При этом конкретный размер увеличения зависит от политики компании: 46% фирм используют единый процент пересмотра для всех работников, но большая часть (75%) также применяет индивидуальный подход. Процент индексации заработной платы без учета индивидуального пересмотра составил 4%, а при адресном подходе оказался предсказуемо выше — на уровне 9%, сказано в обзоре ЕY.

В два расчета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В большинстве фирм (72%) планируют продолжить увеличивать заработные платы и дальше. Повышение в период с мая 2021 года по апрель 2022-го в среднем составит 6% , следует из обзора. Это, скорее всего, связано с позитивной оценкой бизнесом перспектив восстановления российской и мировой экономики, предположили в ЕY.

Впрочем, даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией . Если в августе 2021-го Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4% . При этом фактическая инфляция их уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Впрочем, по прогнозу Минэка, инфляция вернется на уровень таргета ЦБ в 4% к концу 2022 года .

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские компании с просьбой рассказать о планах по повышению зарплат сотрудникам. В ПАО «ММК» сообщили, что тарифные ставки работников были увеличены на 6,5% в июле 2021 года. Представитель «Северстали» рассказал, что компания планирует повысить оклады сотрудникам, как и всегда, в апреле. При этом средние размеры увеличения зарплат будут зависеть от уровня годовой инфляции и индивидуальной результативности. Сокращения персонала не планируются, заверил он. «Лента» увеличила заработные платы сотрудникам в октябре 2021 года, заявили в компании. А ежегодные премии по итогам прошлого года получили практически 100% работников. Кроме того, в 2020 году ритейлер выплатил сотрудникам магазинов надбавку за работу в условиях повышенной нагрузки в размере 15% от оклада.

По данным Росстата, в январе–августе 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 3% . Среднемесячный оклад в августе составил 52,3 тыс. рублей.

Премии и увольнения

Сокращение персонала в 2021 году планирует 8% организаций, что на 3 п.п. ниже, чем в 2020-м , следует из обзора. А средняя доля сотрудников, которых планируется уволить, выросла на 1 п.п. и составила 11%. Вместе с тем 40% компаний, напротив, собираются увеличивать численность персонала (в среднем на 14%).

По итогам 2020 года резко сократилась доля фирм, которые выплатили сотрудникам премии, — на 22 п.п., с 93% до 71% . А уровень фактически перечисленного стимулирования оказался ниже запланированного компаниями, что, вероятнее всего, связано с необходимостью сокращения издержек в кризисный период, предположили в ЕY.

В два расчета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В обзоре затронута и тема организации рабочего времени. Несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, число компаний, применяющих удаленный формат работы, остается высоким — на уровне 70%. Наиболее распространена такая форма организации труда среди специалистов и линейного менеджмента, в то время как меньше всего она применяется среди сотрудников высшего звена управления, а также рабочих и вспомогательного персонала.

Обзор был составлен на основе данных от 212 фирм с присутствием во всех экономических районах России. Они предоставили информацию по более чем 800 предприятиям, среди которых были компании в сфере потребительских товаров, IT, энергетики, химической отрасли, нефтегазовой промышленности.

Больше не по карману

Повышение зарплат на 6% не сможет восстановить покупательскую способность населения , констатировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. В то же время более существенное увеличение окладов пока не по карману большинству компаний , которые только начали восстанавливаться после затяжного коронакризисного периода, уверен он.

По данным сервиса «Работа.ру», в III квартале 2021-го фонд оплаты труда увеличился почти на 14% год к году, возразил коммерческий директор организации Владимир Корицкий. Это связано с обострившейся конкуренцией за кадры, а условия теперь диктуют соискатели, заявил он.

Если инфляция будет порядка 7%, то очевидно, что повышения зарплат на 6% недостаточно, согласился главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом чем меньше доходы, тем сильнее сказывается инфляция, поскольку продукты, занимающие большую долю в потребительской корзине небогатых покупателей, дорожают быстрее промтоваров и прожить без них сложнее, констатировал эксперт.

В два расчета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

МВФ ранее отмечал значительный рост мирового ВВП (на 6%), а экономика России, по данным Минэка, вернулась к докризисному уровню в I квартале 2021 года , напомнила партнер EY, руководитель группы консультационных услуг по вопросам управления персоналом в СНГ Екатерина Ухова. По ее словам, восстановление мировой экономики отражается в бюджетном планировании российских компаний: более половины из них увеличили бюджет затрат на персонал в 2021 году.