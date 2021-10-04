Ставки повышаются: Минэк назвал регионы с наибольшим ростом зарплат

По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%. Это следует из прогноза социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (есть в распоряжении «Известий»). В то же время в абсолютных значениях самые высокие зарплаты будут в Ненецком и Ямало-Ненецком АО, Москве, Магаданской и Сахалинской областях — они составят более 90 тыс. рублей в месяц. Однако на фоне данных о росте потребительских цен увеличение номинальных заработных плат в 9–10% не выглядит внушительным, отметили эксперты.

Движение вверх

В 2020 году номинальная заработная плата увеличивалась во всех субъектах России, и в 2021-м эта тенденция сохранится, говорится в прогнозе Минэкономразвития. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в Москве и Тамбовской области — они достигнут 9,8%. При этом, по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в этих регионах составляла 93 тыс. и 29 тыс. рублей соответственно. В лидерах по темпам роста оказался и Санкт-Петербург — заработки местных жителей там увеличатся на 9,5% относительно январских 66 тыс. рублей, а также Калмыкия и Забайкальский край (+9,1% от 30,5 тыс. и 45,3 тыс. соответственно). Замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан: там они вырастут на 9% относительно 28 тыс. рублей.

Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми, говорится в прогнозе: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Вместе с тем в абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной заработной платы (свыше 90 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае. Наименьшие (ниже 32 тыс. рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области. Причем разница между максимальным (Чукотский автономный округ — 130 тыс. рублей) и минимальным значением (Ивановская область — 31 тыс. рублей) составит 4,2 раза, констатировали в министерстве.

Представлены в прогнозе и ожидания с более далеким горизонтом. К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (на +6,4% и на +8,5%). В топ регионов с лучшими результатами попали также Башкортостан (+4,8% и +9%), Новосибирская область (+7% и +9%), Дагестан (+7,9% и +9,6%) и, наконец, Калмыкия (+9,7% и +9,8%).

При этом регионы-лидеры по абсолютным значениям номинальной заработной платы в прогнозный период, а также разница между максимальными и минимальными ее значениями сохранятся, следует из документа.

В среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%, что соответствует 56 тыс. рублей.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития и пресс-службы регионов с просьбой прокомментировать данные прогноза.

Невнушительный рост

Прогноз Минэка основан на оценках субъектов, которые делались с опорой на данные, полученные непосредственно на местах, пояснил старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. При этом ожидания ведомства не слишком оптимистичные, полагает эксперт.

— На фоне данных о приросте потребительских цен выше 7% увеличение номинальных заработных плат в 9–10% уже не выглядит таким внушительным. Основной рост зарплат может прийтись на отрасли, которые показали бурный рост в нынешнем году. К ним относятся IT, торговля, где наряду с инфляционным приростом цен прослеживается оживление после снятия ряда коронавирусных ограничений, а также бюджетный сектор, где рост зарплат обеспечивается в первую очередь поддержкой государства, — заявил эксперт.

Илья Цыпкин также отметил, что рост зарплат в Москве и Санкт-Петербурге обусловлен тем, что они выступают центрами концентрации благосостояния, Тамбовская область больше опирается на сельское хозяйство, а в Калмыкии, Дагестане и Забайкальском крае существенную роль играют отрасли бюджетного сектора, в которых заработная плата была поднята благодаря поддержке со стороны государства. Наименьший прирост у Республики Коми связан, скорее всего, с сокращением добычи в рамках мероприятий, принятых в 2020-м, для возобновления мирового спроса на нефть, констатировал эксперт.

Прогноз Минэкономразвития по росту среднемесячной начисленной заработной платы во многом обусловлен эффектом низкой базы кризисного 2020 года, восстановлением макроэкономических показателей , а также пересмотром методологии расчета МРОТ и прожиточного минимума, отметила ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Елена Хейфец.

При этом изменение трендов на рынке труда, начавшееся в результате пандемии COVID-19, продолжится и в дальнейшем, спрогнозировала она. В частности, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться устойчивый спрос на специалистов в сфере электронной коммерции, IT, PR, а также доставки и логистики. Кроме того, преобладание повестки здравоохранения и эпидемиологии будет поддерживать востребованность на вакансии по медицинским направлениям, в том числе фармацевтике.