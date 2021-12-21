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Заштатная ситуация: половина россиян рассматривает переход на фриланс

Сколько получают свободные специалисты и что останавливает граждан от увольнения с основной работы
Фото: Getty Images/Westend61
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Заштатная ситуация: половина россиян рассматривает переход на фриланс
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2021-12-20 13:09:27
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Около половины россиян (46%) рассматривает возможность полного перехода на фриланс. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберНПФ», которое есть в распоряжении «Известий». Сейчас без оформления в штат так или иначе трудится треть граждан, причем для каждого шестого фриланс выступает основной деятельностью. Опрос показал, что большинство фрилансеров зарабатывают до 15 тыс. ежемесячно, и только 11% удается получать более 50 тыс. рублей. Те же, кто не готов бросить работу ради гибкого графика, указали на низкую пенсию в будущем, потерю доходов и невозможность получить ипотеку или потребкредит. Услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, и в ближайшие годы тренд на альтернативные формы занятости будет крепнуть, считают эксперты.

Меньше желающих

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Сегодня работой без оформления в штат занимается каждый третий россиянин (37%), выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ». Для 15% фриланс выступает основной деятельностью, еще для 22% — подработкой. Это существенно больше, чем в прошлом году, когда, согласно аналогичному опросу, услуги в качестве частных лиц в России оказывал только каждый пятый респондент.

При этом подавляющее большинство фрилансеров (82%) признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. Стабильный доход имеет только 18% свободных работников, говорится в исследовании. Большой прибылью фрилансеры похвастаться тоже не смогли: доходы более половины из них (54%) не превышают 15 тыс. рублей в месяц, а каждому пятому респонденту (22%) такая работа приносит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. У 13% опрошенных заработки от свободной занятости составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и только 11% получают более 50 тыс. рублей за свои услуги.

Заштатная ситуация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Исследование показало, что около половины россиян (46%) рассматривают возможность полного перехода на фриланс. Из них 18% оценили ее как очень вероятную. Примечательно, что доля граждан, которые хотят перейти в свободное плавание, сокращается уже второй год. Если в 2019-м она составляла 72% жителей России, то в 2020-м снизилась до 65%.

В то же время 54% граждан рассказали, что не готовы бросить основную работу ради свободного графика: их смутили финансовая нестабильность и потенциальное снижение доходов, невозможность получить ипотеку или потребительский кредит, а также отсутствие пенсионных отчислений и оборудованного рабочего места.

Опрос проводился во всех регионах России, в нем приняли участие 5 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет.

Во ВНИИ Минтруда заявили, что небольшое снижение доли желающих перейти на фриланс, отмеченное в исследовании, обусловлено влиянием пандемии и ограничениями, которые вводились в связи с распространением заболеваемости.

Кому от этого лучше

Всё больше россиян ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы, отметил коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. В ближайшие годы тренд на альтернативные формы занятости будет только крепнуть, уверен он.

Заштатная ситуация
Фото: Global Look Press/Roscosmos

Сегодня и компании, и сотрудники заинтересованы во временных контрактах. Работникам это дает возможность вести несколько проектов, детально планировать трудовую деятельность, совмещать разные профессии и самостоятельно распределять свое время. Работодателям выгоднее нанимать некоторых высококвалифицированных сотрудников на временные проекты, чем приглашать на постоянный контракт без стабильного потока задач, — отметил Владимир Корицкий.

сколько зарабатывают фрилансеры в россии

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Действительно, интерес к фрилансу у россиян не случаен: формы занятости в современной экономике становятся всё более гибкими, и запись в трудовой книжке уже не воспринимается как абсолютно обязательная, уверен генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий. Однако эксперт отметил, что работающие на себя граждане не должны оставаться без стабильного дохода в старости: для того чтобы этого не допустить, существует ряд финансовых инструментов, например индивидуальный пенсионный план.

По данным SuperJob, услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, а в сфере IT — каждая вторая, рассказали «Известиям» в исследовательском центре организации. Чаще всего внештатные работники выполняют задачи в сфере информационных технологий (об этом заявляли 22% работодателей), дизайна (21%), а также маркетинга, рекламы, PR и SMM (14%). В 11% компаний внештатные сотрудники занимаются конструированием и проектированием, в 9% — рекрутингом, отметили в исследовательском центре SuperJob. Реже фрилансеров привлекают в качестве копирайтеров и редакторов, консалтеров, монтажеров, а также финансистов, фотографов и переводчиков.

Заштатная ситуация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алксандр Казаков

Фрилансеров в настоящий момент на рынке больше всего в сфере информационных технологий, а также образования, маркетинга, дизайна, согласилась доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. При этом большинство из них никак не оформляет свою деятельность, указала эксперт. По ее мнению, это происходит по двум причинам: во-первых, часть граждан не желает платить налоги, а во-вторых, для тех же самозанятых у государства нет никаких социальных гарантий. Для большей вовлеченности граждан необходимо узаконить выплаты пособий по нетрудоспособности, травматизму, беременности для работающих на себя, уверена эксперт.

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