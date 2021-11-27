«Козни руководства»: как начальники нарушают права сотрудников и кого увольняют первыми

Специалисты рассказали о том, с кем организации чаще всего расторгают договоры и как работодатели нарушают права работников. Так, в первую очередь в группу риска попадают работники, которые нарушают трудовую дисциплину, семейные люди и студенты. Как сохранить рабочее место, если вас хотят уволить, и защитить себя от нападок руководства, выясняли «Известия».

Кого увольняют чаще всего

Эксперты рассказали о том, с кем организации чаще всего расторгают трудовые договоры и как работодатели нарушают права работников. Так, по словам специалиста по трудовому праву сервиса SuperJob Александра Южалина, в первую очередь в группу риска попадают люди, которые часто нарушают трудовую дисциплину.

— Трудовой кодекс (ТК) РФ предусматривает право работодателя уволить работника либо за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, либо за грубое нарушение трудовых обязанностей, — поясняет он.

В рейтинг самых «популярных» нарушений, из-за которых часто увольняют сотрудников, эксперт включает нарушение режима работы (систематические опоздания, прогулы, отсутствия на месте в рабочее время) и ненадлежащее выполнение обязанностей (нарушение сроков или низкое качество работы).

Иногда это бывают и другие проступки — например, появление в состоянии опьянения, хищение имущества компании, разглашение конфиденциальной информации и прочее.

Кроме того, рассказывает собеседник «Известий», к группе таких сотрудников относятся люди, которые злоупотребляют своими правами либо не проявляют лояльности к своему работодателю.

— Например, работник постоянно находится на больничном или на долгое время уходит в учебный отпуск. При приеме на работу он может скрыть, что, к примеру, обучается в вузе и в скором времени ему предстоит закрывать сессию или защищать диплом. И в итоге он просто ставит начальство перед фактом. Отсюда у компании возникают сложности: на период такого отпуска работник не будет выполнять свою работу, а, значит, нужно либо искать замену, либо решать вопрос каким-то другим способом. Более того, работодатель должен оплатить учебный отпуск сотруднику, что влечет дополнительные расходы, — объясняет эксперт сервиса по поиску работы.

Козни руководства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также к сотрудникам в группе риска относятся семейные люди, которые часто отсутствуют на месте по причине декрета, болезни ребенка и прочего.

— В третью очередь, можно рассмотреть ситуацию, когда работодатель вынужден оптимизировать численность работников организации и сократить ряд сотрудников. В таком случае уже могут быть важны квалификация работников и производительность труда. Могут оцениваться опыт, образование и результаты работы в прошлом, — отмечает Южалин.

И, напоследок, в некоторых случаях важную роль играет уровень лояльности работника к работодателю. У каждой компании могут быть тяжелые времена, в которые работодатель вынужден идти на уменьшение заработной платы, увеличение объемов работы, изменение режима рабочего времени и прочее. Порой организации уже впоследствии оценивают, как коллектив и отдельные сотрудники прошли через этот кризис.

— Если работник не проявляет понимание и лояльность к таким мерам, для руководителя это может служить определенным маркером, и впоследствии такой сотрудник также рискует потерять свою работу, — заключает собеседник «Известий».

«Шантажируют увольнением по статье»

Также нередки случаи, когда работодатель нарушает права сотрудника — например, пытается отстранить его от работы по необъективным основаниям или отказывается подписать заявление об увольнении.

Так произошло с жительницей Москвы Анной: когда девушка сообщила начальству, что хочет перейти в другую компанию, ее руководительница отнеслась к новости негативно и стала заваливать сверхурочной работой.

— Первого ноября я сообщила руководителю по телефону и письменно в мессенджере, что решила уволиться, мы договорились, что я работаю до 30 ноября, — рассказывает девушка «Известиям». — После праздничных выходных я пришла на работу и сказала, что мне нужно написать заявление. Руководитель в ответ заявила, что перед этим мне нужно составить себе список дел, которые надо успеть сделать до увольнения, и согласовать его с ней, иначе она напишет его сама и мне будет «не отвертеться».

В итоге, когда Анна принесла руководителю свой план со списком дел до ухода, ей ответили, что все дедлайны нужно подвинуть на несколько дней вперед (отводя по два дня на восемь крупных задач) и придумать себе наказание за их невыполнение к сроку. В противном случае сотруднице пригрозили увольнением по статье.

По данным опроса SuperJob (имеется в распоряжении «Известий»), 8 из 10 россиян уверены, что права трудящихся нуждаются в защите. Кроме того, 8% экономически активных граждан из всех округов страны рассказали, что уже имеют опыт защиты прав в Государственной инспекции труда или суде.

Козни руководства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Всего с нарушением своих прав как работника сталкивались 60% россиян. Большая часть (37%) из них пытались защитить их самостоятельно, 8% — в правовом поле, а 15% и вовсе не пытались отстоять.

Мнения о том, что трудящимся следует бороться с ущемлением своих прав, придерживаются 80% россиян. Причем чаще всего эту идею поддерживают опрошенные в возрасте старше 45 лет (86%).

Как грамотно составить заявление об увольнении

Увольнение по инициативе работника — самая частая причина расторжения трудового договора, объясняет «Известиям» юрист Венера Шайдуллина. Согласно ст. 80 Трудового кодекса (ТК), работник имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению сторон договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.

— Документ должен содержать наименование работодателя, ФИО и должность работника, просьбу уволить его по собственному желанию определенным числом, дату и подпись, — рассказывает Шайдуллина.

Заявление об увольнении необходимо вручить напрямую работодателю или отдать секретарю, отправить почтой или курьерской службой, оставив себе экземпляр заявления с отметкой о вручении (штамп организации о принятии входящей корреспонденции, опись вложения и чек об отправке письма). В этом случае оспорить факт получения письма у работодателя не получится. Работник может написать заявление в любой день работы и отдыха, в том числе в дни отпуска или больничного.

— Сегодня законом не предусмотрена электронная форма заявления на увольнение, — говорит собеседница «Известий». — Но 17 ноября на рассмотрение Совета Федерации были переданы поправки в ТК об использовании электронного кадрового документооборота. В случае одобрения сенаторами документ поступит на подпись президенту, а после — вступит в законную силу. Если поправки будут утверждены и если работодатель участвовал в данном эксперименте, работник сможет отправить заявление на увольнение в электронном виде.

Заявление под давлением

В случае если работника заставили написать заявление об увольнении под давлением, он имеет право отозвать документ (ч. 4 ст. 80 ТК), направив его почтой — заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, рассказывает Венера Шайдуллина. Так у работника будет письменное подтверждение того, что уволиться его заставили.

— Об этом можно написать так: «Отзываю свое заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку оно было написано из-за угроз моего руководителя применить меры дисциплинарного взыскания. Желаю продолжить выполнять должностные обязанности в соответствии с трудовым договором, — объясняет собеседница «Известий».

В свою очередь, ведущий юрист «Европейской юридической службы» Татьяна Трофименко советует фиксировать давление со стороны руководства, например записать слова работодателя о понуждении к уходу на аудио.

По словам Трофименко, в случае если в действиях работодателя будет установлено принуждение к увольнению по собственному желанию, его могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, увольнение могут признать незаконным и восстановить работника на работе. Тогда для работодателя наступит материальная ответственность в виде возмещения работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула, а также возмещения морального вреда (если работник заявит такое требование). Кроме того, с компании могут взыскать судебные издержки.

При увольнении юрист рекомендует захватить с собой копию трудового договора.

Козни руководства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— К нам нередко обращаются граждане, у которых в договорах есть условия, ущемляющие права работников даже после увольнения, — поясняет она. — Например, запрет работы в аналогичных компаниях. Сотрудник несколько лет отработал в банке, затем уволился и устроился в банк-конкурент. Первый работодатель увидел в этом риск разглашения коммерческой тайны и подал исковое заявление с требованием о прекращении работы бывшего сотрудника на новом месте.

Суд в удовлетворении требований отказал, поскольку счел противоречащим статье 37 Конституции РФ. «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию», — отмечает юрист.

В последний рабочий день человеку обязаны выплатить всю положенную за отработанные дни заработную плату и компенсации за неиспользованный отпуск, добавляет Венера Шайдуллина. При этом удержания из зарплаты производятся только в случаях, предусмотренных законом (ст. 137 ТК РФ). Общий размер удержаний не может превышать 20% заработной платы , причитающейся работнику при увольнении (ст. 138 ТК РФ), за исключением возмещения материального ущерба работодателю.

Козни начальников

Существуют и другие популярные способы нарушения прав работников, отмечает Татьяна Трофименко. Так, например, работодатель может начать заваливать человека дополнительной работой, за которую ему не заплатят, как вышло и в случае с Анной.

— Здесь нужно ознакомиться со ст. 60.2 ТК РФ: с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Укажите работодателю, что увеличение объема работы возможно только с письменного согласия работника, — говорит юрист «Европейской юридической службы».

Также, по ее словам, руководитель может грозить сотруднику привлечением к дисциплинарной ответственности. В этом случае нужно знать, что, согласно ст. 192 ТК РФ, за совершение проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине трудовых обязанностей, работодатель может применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора или увольнения по соответствующим основаниям.

Козни руководства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— При этом привлечь работника можно только за неисполнение или исполнение ненадлежащим способом трудовых обязанностей. Должна быть установлена его вина, — говорит юрист.

Как отмечает Венера Шайдуллина, большая часть норм трудового законодательства направлена на защиту интересов работника. Потому, если работодатель нарушил ваши права — обращайтесь за помощью в трудовую инспекцию или в суд.