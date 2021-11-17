На удаленке: раскрыто будущее дистанционного формата работы после пандемии

Более четверти российских работодателей планируют отказаться от удаленного формата работы после улучшения ситуации с распространением коронавируса. В то же время, считают эксперты, такие шаги могут оказаться невыгодными для бизнеса: многие сотрудники, привыкшие к работе на дому, будут искать новую работу с комфортными для себя условиями . «Известия» выяснили, какие тренды закрепятся в сфере занятости, а какие уйдут и что ждет удаленку после пандемии.

Четверть компаний откажется от удаленки

Более четверти (27%) российских работодателей планируют полностью отказаться от удаленного формата работы после улучшения эпидемиологической ситуации . Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Известий»).

По данным опроса, 48% работодателей со временем планируют вернуть работу для сотрудников в офисе. 14% готовятся вернуть людей в офисы частично, еще 19% отметили, что после пандемии введут гибридный формат или предоставят сотрудникам право самим выбирать удобный режим работы. Оставшиеся 19% решили оставить всё как есть.

В половине компаний не планирующих полностью возвращать сотрудников в офисы, удаленную работу продолжит до 10% штата. Еще 12% респондентов оставят работать в дистанционном формате 10–30% сотрудников, а 7% опрошенных — более 50% штата.

На удаленке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Всего же, согласно опросу, сегодня почти в половине (45%) компаний удаленно работает менее 10% сотрудников. В трети (30%) компаний дистанционный формат введен лишь для 10–30% сотрудников.

— Еще 3% опрошенных рассказали, что в их компаниях на удаленке трудится 30–50% работников, 9% указали на 50–75% удаленных сотрудников, а 13% отметили дистанционную занятость более 75% штата , — говорится в документе.

В свою очередь, сервис SuperJob предоставил «Известиям» данные опроса , согласно которому сотрудники, переведенные на удаленку, есть в каждой четвертой российской компании. В декабре прошлого года дистанционный формат практиковало вдвое большее число работодателей.

«Известия» выяснили, что ждет удаленку в будущем и какие тренды, кроме нее, вероятней всего, закрепятся после пандемии.

Тренды времен пандемии

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, переход на удаленный и в дальнейшем гибридный формат работы стал одним из главных трендов времен пандемии.

Стремительный рост числа вакансий с постоянной удаленной работой в России наметился в марте 2020 года и сохраняется до сих пор. По данным hh.ru, количество таких вакансий с января по октябрь 2021 года составило почти 420 тыс., что на 189% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Осенью 2021 года, когда стала очевидна новая волна пандемии и планы по возврату к офисному режиму оказались преждевременными , число вакансий с постоянной удаленкой выросло еще сильнее: если в сентябре их число держалось на уровне 43 тыс., то в октябре их стало уже больше 90 тыс. , — говорит Мария Игнатова.

При этом эксперт отмечает, что остались и профессиональные области, которые в силу своей специфики не совсем успешно перестроились на формат удаленной работы. Наименее адаптивными к нему оказались туризм, HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), авиа- и ж/д перевозки, индустрии красоты и спорта, а также организация массовых мероприятий.

На удаленке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Легче всего переход перенесли такие сферы, как IT, телекоммуникации, финансовый сектор, страхование, консалтинг и сфера оказания интеллектуальных b2b- и b2c-услуг. Им помогли глубокая цифровизация бизнес-процессов и практика распространения лояльного отношения к удаленной работе, начавшиеся задолго до пандемии , — поясняет собеседница «Известий».

По данным сервиса SuperJob, чаще всего на удаленку переводили IT-специалистов (24% компаний, где действует дистанционный режим работы из-за пандемии), бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%). Весь офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11% работодателей. Кадровую службу — 10%. В 8% компаний на удаленке работают снабженцы. По 7% работодателей перевели в хоум-офис инженеров и логистов.

Другим трендом пандемии, по словам Марии Игнатовой, стало расширение географии найма персонала и поиска сотрудников в других регионах. Такой формат стал распространен во многих отраслях, особенно IT-сфере: доля приглашений московскими работодателями IT-специалистов из регионов до пандемии (январь–март 2020) была 60%, осенью 2021 года она приблизилась к 72%.

Кроме того, по словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, пандемия ускорила распространение альтернативных форм занятости — самозанятости, проектной работы и временных контрактов. Компаниям такие форматы экономически выгоднее, а соискатели получают возможность вести краткосрочное планирование трудовой деятельности, брать несколько проектов или совмещать разные профессии.

Что ждет удаленку в будущем

По мнению основателя и президента SuperJob Алексея Захарова, удаленный формат работы, выгодный как для работодателей, так и для самих сотрудников, «останется с нами надолго». Компании, которые пытаются удержать персонал в офисе, уже начали терять людей.

— Сегодня хороший специалист, который не хочет работать в офисе, просто заходит на SuperJob, обновляет резюме и находит работодателя, который платит столько же или даже больше, но при этом не настаивает, чтобы программист, эйчар или бухгалтер каждый день ездил на работу , — говорит Захаров.

По словам собеседника «Известий», компании, которые перешли на удаленный формат, получили конкурентные преимущества перед консервативными коллегами, а также смогли сэкономить на организации рабочих мест . В то же время сотрудники стали экономить время и деньги, которые тратили на проезд, а многие из них начали работать на несколько компаний одновременно.

— По данным опроса SuperJob, 50% сотрудников, работавших в офисе, признавались, что могут осилить пятидневную рабочую неделю за четыре дня. Еще 30% говорили, что при желании справились бы за три, а оставшиеся 20% — смогли бы уложиться со всем объемом за один-два дня, — рассказывает основатель и директор сервиса по поиску работы. — Теперь у этих людей освободилось время, стало меньше контроля и появилась возможность взять даже не подработку, а полноценную вторую, а то и третью работу.

На удаленке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Согласно другому опросу, проведенному сервисом (также имеется в распоряжении «Известий»), удаленные сотрудники берут подработку в два раза чаще тех, кто работает на территории работодателя. Почти у половины из них доход от дополнительной занятости составляет значительную долю их бюджета — более 30%.

В то же время, отмечает основатель SuperJob, у закрепления удаленки есть свои риски — например, вероятный рост угроз в сфере кибербезопасности. По словам Захарова, в России уже начал расти спрос на услуги по обеспечению корпоративной и личной информационной безопасности.

По мнению эксперта, в ближайшие несколько лет отрасль кибербезопасности будет развиваться опережающими темпами относительно других IT-направлений. Этому поспособствует рост мошеннической активности: со временем будет появляться всё больше кейсов, когда хакеры начнут взламывать системы безопасности компаний, красть ценные данные или даже шантажировать руководство.

— Сейчас ситуация такова: вс` больше компаний уходит в онлайн, а специалистов по обеспечению нормальной коммуникации, умеющих настроить систему для большого количества удаленных сотрудников и при этом следить за безопасностью, не так много. Потому такие люди становятся всё более востребованными и их зарплаты стремительно растут, — заключает основатель SuperJob.

Какие профессии освоить, чтобы перейти на удаленку

По данным hh.ru, в 2021 году в Москве каждая пятая вакансия приходится на удаленную работу. В пятерку лидеров по числу вакансий с удаленкой также входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Свердловская область. Менее всего удаленный формат работы распространен в регионах Дальнего Востока.

— Список профессий, которые не предполагают постоянного присутствия на рабочем месте, регулярно пополняется, — отмечает Мария Игнатова. — В топ отраслей компаний, которые больше всего публикуют вакансии с постоянной удаленкой, входят IT, системная интеграция, интернет, образовательные учреждения, услуги для бизнеса, финансовый сектор, а также СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн и продюсирование. Из отраслей, показавших наибольший прирост вакансий с удаленкой, выделяется домашний персонал.

На удаленке Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMA Press

Как отмечает директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, сегодня большинство квалифицированных офисных работников не заинтересованы в возвращении к полноценной работе в офисе. Удаленка нравится людям, а значит, сотрудники, имеющие возможность выбрать, где им работать, более счастливы и удовлетворены.

В то же время в новых условиях многие работодатели признали, что главный критерий — это эффективное выполнение задач, а не местоположение людей. Однако часть специалистов сами не против менять обстановку и чередовать домашний офис и деловые встречи с коллегами.