Кадровый голод: каких работников не хватает в России

В России возник острый дефицит кадров на рынке труда из-за пандемии COVID-19. По данным экспертов, среди самых востребованных профессий в стране оказались курьеры, грузчики и строители. Работодатели бьются за кандидатов в этих сферах, стремясь предложить им максимально высокие зарплаты и комфортные условия труда . Подробности о причинах кадровой нехватки в России и о том, какие профессии сегодня самое время осваивать, выясняли «Известия».

Дефицит кадров

Эксперты рассказали об остром дефиците кадров на рынке труда, возникшем во время пандемии коронавируса. Среди самых востребованных профессий оказались курьеры, грузчики и строители.

По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», прирост вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%, строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%.

В логистике, складах и закупках за последние два года вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле — на 98%, в промышленности — на 78%.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий в беседе с «Известиями» объяснил происходящее тем, что бизнес, переживший упадок во время пандемии, восстанавливается быстрее, чем соискательская активность. По данным отчета «Работа.ру» и СберИндекс, в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число вакансий выросло на 48%, а число резюме — всего на 3%.

— Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности, нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала , — говорит Корицкий.

Свою роль сыграло и снижение внутренней миграции во время пандемии, добавляет директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. По данным Росстата, в 2020 году число мигрантов, переселившихся в пределах России, сократилось на 520,4 тыс. человек, или на 12,9% по сравнению с предыдущим годом.

— Но ключевой фактор — эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20–24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 млн. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория — 25–29 лет — тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых активно нанимают компании , — отмечает собеседница «Известий».

По словам Корицкого, для того чтобы привлечь новые кадры, компаниям приходится улучшать условия труда: повышать заработную плату, вводить возможность выбора удаленного формата работы, компенсировать затраты на проезд и питание или предоставлять жилье для иногородних работников.

Сложная ситуация

Как отмечает Владимир Корицкий, высокие показатели прироста новых вакансий в прошедшем квартале наблюдались среди специальностей для массового персонала: в сфере торговли (на 226%) и услуг (на 49%), а также в строительной (на 16%) и производственной (на 13%) отраслях. Среди работников в этих направлениях сократилось число мигрантов, что привело к дефициту сотрудников.

Также высокий спрос на специалистов был заметен в маркетинге (на 74%) и сфере IT (на 63%). Многие компании перешли к активной цифровизации всех рабочих процессов, что вызвало ажиотаж вокруг таких специалистов, а на рынке труда наблюдается большая конкуренция за такие кадры.

По данным сервиса hh.ru, острый дефицит кадров в России также наблюдается в банках, медицине, фармацевтике, туризме, гостинично-ресторанном бизнесе, продажах, автомобильном бизнесе, страховании и консультировании.

— Соотношение количества резюме, ищущих работу соискателей, к числу открытых вакансий составляет от 0,5 до 2 резюме на одну вакансию. Нормальным уровнем конкуренции за рабочее место на рынке труда считается соотношение 5–6 резюме на одну вакансию, когда у работодателя есть выбор между соискателями по уровню навыков, образованию, опыту и другим параметрам , — говорит Наталья Данина.

В свою очередь, основатель и управляющий сервисом временных исполнителей GigAnt Денис Решанов обращает внимание на сложную ситуацию в сфере линейного и неквалифицированного персонала: резкий спрос на доставку и, как следствие, курьеров во время пандемии стал причиной нехватки сотрудников в общепите и ритейле.

— Компании стали активно переманивать к себе людей, поднимая им уровень зарплаты, — в среднем курьер сегодня может получать от 50 до 100 тыс. рублей , — говорит собеседник «Известий». — Рост их зарплат сделал доходы линейного персонала просто неконкурентными. В частности, одной из наиболее дефицитных специальностей стали грузчики — мужчины, ранее занятые на этой работе, теперь могут зарабатывать больше курьерами при значительно меньшей нагрузке.

Потому, по мнению эксперта, рост зарплат для линейного персонала в пострадавших отраслях неизбежен. При этом бизнесу также придется серьезно подойти к системам мотивации и снижения «текучки» — то есть стоит ожидать большего распространения в компаниях корпоративных программ.

Востребованные вакансии

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, одними из самых востребованных во время пандемии стали вакансии в сфере строительства: электромонтажники, производители строительно-монтажных/отделочных работ, электрогазосварщики, отделочники, маляры-штукатуры, а также инженеры ПТО, инженеры-сметчики, проектировщики, конструкторы и архитекторы.

— Уже по итогам первого полугодия мы наблюдали в строительной отрасли отъезд мигрантов, который спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты, — рассказывает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. — Заработные платы в строительстве за 6 месяцев 2021 года выросли на 9,8%, за год — на 15,8%, в каких-то отраслях прирост стал еще более значительным.

По ее словам , за год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%. За год количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7% — конкурс на вакансию снизился в 2,7 раза. Причем рынок труда в строительстве и раньше был на стороне соискателя: не хватало квалифицированных инженеров и рабочих.

— Также мы проанализировали динамику спроса и зарплатных предложений на рынке труда в сфере курьерской доставки и выяснили, что только за первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10% по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза. Больше всего количество вакансий по отношению к сентябрю выросло в Уфе (+37%) и Перми (+32%) — в этих регионах локдаун объявили на неделю раньше, с 23 октября, — рассказывает Голованова.

По ее словам, в период самоизоляции курьеры стали самыми востребованными сотрудниками — за год вакансий для них в Москве стало больше на 407%, за первые три недели октября по отношению к прошлому месяцу — на 18%. При этом средняя зарплата сотрудника доставки выросла на треть: среднее предложение для пешего курьера на полный день сегодня составляет 55 тыс. рублей, для водителя-курьера — 85 тыс. рублей, максимальное — 90 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно. Такие суммы зарабатывают те, кто ежедневно выполняет большое количество доставок.

В Санкт-Петербурге пеший курьер в среднем зарабатывает 45 тыс. рублей в месяц, «потолок» зарплатных предложений — 75 тыс. рублей. Курьер на личном авто в среднем получает 70 тыс. рублей в месяц, зарплатный максимум — 120 тыс. рублей.

При этом, как отмечает генеральный директор первого оператора последней мили «Чекбокс» Кирилл Евдаков, у курьеров изменился не только уровень зарплат, но и отношение к ним со стороны потребителей, для которых доставка в пандемию стала «абсолютно незаменимой». По данным эксперта, летом сотрудники доставки получали на 11% больше чаевых, чем обычно.

Перспективные профессии

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина выделяет пять профессий, спрос на которые точно не упадет в ближайшие десятилетия, а переобучиться можно без получения высшего образования. Это программист-разработчик, проджект-менеджер, копирайтер, веб-дизайнер и менеджер по продажам.

— Если вы по каким-то причинам думаете о смене профессии, самое время посмотреть в сторону IT, — советует Данина. — Спрос на айтишников стабильно растет: с 2010 по 2020 год число вакансий в сфере на HeadHunter увеличилось на 476%. Сегодня на сайте можно найти около 100 тыс. актуальных вакансий в IT и телекоме. И самые востребованные среди них — программисты (38% от всех вакансий в отрасли).

По утверждению эксперта, программисты — традиционные участники рейтингов HeadHunter с самыми высокими зарплатными предложениями. Фронтенд-разработчики (отрасль, которая подойдет новичкам) в среднем могут рассчитывать на оклад 150 тыс. рублей в Москве или 100 тыс. рублей в регионах.

— IT развивается так быстро, что заставляет постоянно учиться. Вы всегда сможете пойти в профессии дальше или изменить специализацию, ведь в программировании много направлений. Например, сменить технологию, перейти из разработки веб-приложений в мобильную разработку или в разработку игр и так далее. Научившись писать на одном языке программирования, гораздо проще освоить и другие направления разработки. Для развития доступно немало ресурсов: книги, курсы, видео, мероприятия, — говорит собеседница «Известий»

Профессия проджект-менеджера, по словам Даниной, требует определенных знаний, при этом работодатели готовы рассматривать кандидатов без специального образования — на стартовые позиции ассистентов или младших руководителей проектов. При этом люди могут работать в разных сферах — от издания книг до создания продуктов в нефтегазовом секторе, от SMM до IT.

— Основная обязанность проджект-менеджера — довести идею до реализации, используя выделенные для этого ресурсы. Для этого он составляет план работ, организует команду и выстраивает процесс так, чтобы он был выполнен в срок, — объясняет Данина, добавляя, что зарплаты таких специалистов начинаются от 70 тыс. рублей и достигают полумиллиона.

Работу в копирайтинге, рассказывает собеседница «Известий», можно назвать самой популярной интернет-профессией. Для того чтобы стать копирайтером, нужно уметь качественно писать тексты. У работников могут быть специализации по темам и направлениям: например, коммерческие статьи, статьи на корпоративных сайтах, посты в социальных сетях, сценарии для видеороликов или тексты для онлайн-сервисов. Зарплаты копирайтеров в среднем составляют от 30 до 50 тыс. рублей, максимальные предложения начинаются от 110 тыс. рублей.

Веб-дизайнеры, также вошедшие в «пятерку» востребованных профессий по версии Натальи Даниной, занимаются визуальной частью сайтов и мобильных приложений, интерфейсами цифровых сервисов, делают рекламные баннеры и лендинги. Они отвечают за стилистику, колористику, подбор графики и анимации.

— Работа творческая, но очень кропотливая. Для этой профессии надо знать основные принципы дизайна и владеть специальными компьютерными программами. Многие успешные дизайнеры не учились в профильных вузах, а закончили курсы или самостоятельно осваивали профессию по онлайн-урокам. Зарплаты в этой сфере составляют в основном от 45 до 70 тыс. рублей, но есть предложения и от 150 тыс. рублей, — говорит Данина.

Последняя профессия, которую назвала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, — менеджер по продажам. Это одна из самых массовых и востребованных позиций на рынке труда, также не требующая высшего образования.

— На первый взгляд профессия может показаться простой (по сравнению с программистом или веб-дизайнером), но это не так, — утверждает собеседница «Известий». — Флегматикам, интровертам и просто стеснительным людям успешными менеджерами стать сложно. Эта профессия предполагает большую энергичность и много общения, которое бывает стрессовым. Нужно держаться очень уверенно, чтобы отражать возражения потенциального клиента и гасить его раздражение.

Цифровой составляющей в этой профессии нет — обучаться сложным программам человеку не придется. Однако у менеджеров есть свои техники, необходимые для освоения, и продукт, в котором следует хорошо разбираться.

— Чем сложнее продукт и аудитория, для которой он предназначен (например, IT-решения для бизнеса), тем больше приходится погружаться. Зато и доход в таких случаях обычно выше. Зарплаты начинаются от 65 тыс. рублей, а максимальные — от 300 тыс. рублей, — резюмирует Наталья Данина.

Как освоить новую профессию

По словам руководитель отдела подбора и адаптации персонала СДЭК Анны Тюляевой, сегодня во многих компаниях существуют программы обучения или корпоративный университет. С их помощью человек может освоить новую профессию — в СДЭК это может быть водитель-курьер или кладовщик.

— В нашем сегменте важно желание учиться, потому что постоянно появляются новые технологии (например, автоматизации) и программы. Сотрудники учатся ими пользоваться, чтобы быстрее освоить и использовать в работе, обеспечивая клиентам более качественный сервис, — говорит Тюляева.

По ее словам , в сфере доставки востребованы как курьеры и кладовщики, так и административный персонал: руководители складов, отдела доставки, логисты, специалисты по транспортным схемам. В СДЭК развивается международное направление, потому компания ищет специалистов со знанием иностранных языков — особенно английского и китайского, поскольку многие товары идут из Китая .

Коммерческий директор портала «Работа.ру» Владимир Корицкий отмечает, что пандемия вызвала ускорение диджитализации компаний, а вместе с этим и увеличение скорости развития сферы IT. Многие специалисты начали подстраиваться под новые реалии и совершенствовать свои навыки в программировании — это подтверждает и рост числа резюме в отрасли (на 72%). Всё более востребованными становятся профессии на стыке разных отраслей с IT, например, врач телемедицины.

— Можно заметить то, что рынок труда трансформируется. На смену привычному понятию профессии приходит портфель компетенций эксперта, который может быть применен в разных сферах деятельности. Основой таких навыков являются soft skills, например, креативность или умение вести переговоры, — говорит он.

В свою очередь, генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова предлагает начать поиск новой работы с того, чтобы понять, «к чему лежит душа и что умеет человек: печь пироги, читать и править тексты, красить стены или сидеть с пожилыми людьми или детьми».