Кадровый прыжок: с февраля число вакансий выросло в полтора раза

По итогам июня число вакансий выросло на 55% по сравнению с уровнем того же месяца в прошлом году, а если оглядываться на показатели февраля, то их стало на 52% больше. Такие данные «Известиям» предоставили аналитики hh.ru. Оживление на рынке труда фиксируют и в других сервисах по поиску работы. Но если рассматривать наиболее пострадавшие отрасли, об однозначном восстановлении говорить нельзя: в гостиницах, ресторанах, перевозках и сфере искусства вакансий пока еще меньше обычного уровня. Возврат к докризисному положению возможен, но не так быстро, считают эксперты.

Июньская прибавка

На hh.ru в июне работодатели опубликовали 574 тыс. вакансий, поделились с «Известиями» в сервисе. Это на 55% больше, чем в июне прошлого года, или на 52% больше, если сравнивать с предшествовавшим самоизоляции февралем.

Впрочем, в наиболее пострадавших отраслях экономики пока нельзя говорить об однозначном росте спроса на персонал. Так, в сфере искусства и развлечений в июне этого года вакансий на 14% меньше, чем в тот же месяц 2019-го (в сравнении с февралем — также –14%), в авиаперевозках — на 12% меньше (но +3% к февралю), в гостиницах — на 11% (+7% к февралю), в железнодорожных перевозках — на 8% (+42%), в ресторанах и общепите — на 5% (+4%). При этом число предложений работы увеличилось в туристических компаниях (+25% к июню прошлого года, но –6% к февралю) и сохранилось на прежнем уровне в фитнес-клубах и салонах красоты (+1% к июню 2019-го и –3% к февралю).

На сервисе «Работа.ру» количество новых работодателей в июне выросло в полтора раза по отношению к маю, сообщила директор по маркетингу компании Ксения Курникова. Уникальных вакансий в то же время стало больше на 16%, уточнила она. Причем больше предложений в регионах. Без учета Москвы прирост количества вакансий в июне к маю составил 19%, рассказала Ксения Курникова.

В «Авито.Работе» тоже наблюдают оживление на рынке труда. По итогам II квартала число вакансий в среднем по России выросло на 5,7%, сообщил категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков. Больше всего количество предложений увеличилось в группах профессий «строительство» (+66,4%), «госслужба, НКО» (+20,2%) и «производство, сырьё, c/х» (+18,4%), уточнил специалист. Для полного восстановления рынка труда должно пройти еще время, и тем не менее возвращение к докризисным показателям идет быстрее, чем можно было предполагать, отметил Дмитрий Пучков.

Индекс рынка труда SuperJob фиксирует непрерывный рост активности работодателей еще начиная с конца апреля, рассказали в пресс-службе сервиса. Это однозначно говорит о начале восстановления рынка труда, однако процесс займет продолжительный срок, считают там.

— Немаловажный момент — активность соискателей не успевает за активностью работодателей, что упрощает поиск работы в настоящий момент. Рост соискательской активности следует ждать с началом осени, когда значительная часть людей будут возвращаться из небольших городов в крупные на заработки, — спрогнозировали в SuperJob.

В последние недели наблюдается тренд на рост числа вакансий на портале «Работа в России», сообщили «Известиям» в Минтруде. Сейчас сервис предлагает свыше 1,2 млн позиций. Активизировался найм сотрудников — почти по 300 тыс. человек еженедельно сейчас трудоустраиваются, добавили в министерстве. Кроме того, снижается темп прироста официально регистрируемой безработицы, добавили там.

Есть причины

Несмотря на увеличение числа вакансий, говорить о восстановлении рынка труда преждевременно, уверен проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Ведь пока продолжается рост безработицы, пояснил он.

— В период кризиса есть такая тенденция на рынке труда, как замена высокооплачиваемых специалистов на сотрудников с зарплатами ниже (и, вероятно, более низкой квалификацией). Так уже происходило в 2008 и 2014 годах. Это хороший способ оптимизировать расходы на персонал. При этом, как понимаете, вакансий будет много, — рассказал Александр Сафонов.

Отчасти рост числа вакансий обеспечен «низкой базой»: уволив часть персонала во время самоизоляции, компании начали работу, и им снова потребовались сотрудники, предположил директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. Кроме того, стоит учитывать, что летом всегда увеличивается число временных рабочих мест — например, в строительстве, сельском хозяйстве, добавил он. Также можно говорить о большем доверии к цифровым технологиям — вероятно, на онлайн-площадки поиска сотрудников пришли те работодатели, которые раньше не пользовались такими инструментами, считает Федор Прокопов.

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников, сообщали «Известия» ранее. Почти половина предприятий уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.

Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Однако это лишь один из вероятных сценариев.

По официальной статистике, только за вынужденный период выходных в апреле число безработных в России выросло на 800 тыс. человек. Таким образом, уровень безработицы в четвертом месяце составил 5,8% — максимум с апреля 2016 года. Эти расчеты проведены по методологии Международной организации труда.

Что касается обратившихся в службы занятости, их число также увеличилось в апреле — с 727 тыс. до 1,3 млн человек, 1,1 млн из них получают пособие по безработице. Резкий рост произошел вслед за тем, как власти на фоне кризиса увеличили размер выплат. Он достиг уровня МРОТ — 12 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье региональные власти дополнительно повысили его до 19,5 тыс. и 15,5 тыс. рублей соответственно.