Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала. Впрочем, хороших работников сокращать невыгодно — их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новичков после кризиса.
Идем на снижение
На вопрос о том, планируется ли изменение численности сотрудников в ближайшие полгода, 36% представителей компаний сообщили о планах по сокращению штата (14% сказали, что он «точно уменьшится» и 22% — «скорее уменьшится»). Респонденты оценивали оптимизацию в среднем в 16%.
18% фирм рассчитывают сохранить численность штата, 35% — увеличить, остальные еще не определились.
При этом оптимизация штата уже прошла в 45% компаний. В среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% фирм численность персонала пока не менялась, а в 14% — даже увеличилась. Эта картина сильно отличается от ситуации в апреле, когда аналитики hh.ru проводили аналогичный опрос. Тогда сокращения прошли только в 20% фирм, в 3% — наняли новых сотрудников, а три четверти компаний не меняли численность штата.
Что касается фонда оплаты труда (ФОТ), с началом нынешнего кризиса он сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем произошло уменьшение на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идет в среднем о сокращении на 18%), по увеличению — 23% (в среднем на 22%).
Опрос проводился 26–29 мая среди представителей около сотни российских компаний.
По данным оперативного мониторинга ситуации на рынке труда, компании планируют высвобождение около 280 тыс. человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Необходимо учитывать, что это — плановые данные, и они могут корректироваться, в том числе с учетом внедряемых мер поддержки, подчеркнули в ведомстве.
Сокращение зарплаты, как правило, связано со снижением премиальных выплат, если их точная сумма не была прописана в качестве обязательной в трудовом или коллективном договоре, сказали в министерстве. Также объем материального вознаграждения может быть снижен при переводе на неполную занятость. Одномоментное изменение размера заработной платы сотруднику в одностороннем порядке невозможно, заключили в Минтруде.
Мрачные перспективы
Самое нестабильное положение — у работников сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и всех офисных сотрудников, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Снижается деловая активность, падает выручка организации — естественно, возникает вопрос экономии издержек, пояснила она. Впрочем, многие работодатели (особенно в производственном бизнесе) идут на так называемые мертвые затраты и готовы содержать излишнюю в данный момент численность работников, рассказала эксперт. Издержки на новый найм, обучение, адаптацию сотрудников сегодня весьма велики, и выгоднее сохранить текущий штат до лучших времен. Однако контингент, который легко заменить, естественно, сократят, указала Фарида Мирзабалаева.
Как правило, при сокращении сотрудников нагрузка перераспределяется между остальными без соответствующего повышения заработной платы, а иногда и при ее понижении, обратила внимание эксперт. Такая практика преимущественно распространена в офисном и торговом бизнесе.
Варианты помягче
Сейчас по понятным причинам снижается спрос на продукцию промышленных предприятий и на b2c, и на b2b рынках, причем как внутри страны, так и за ее пределами, напомнил член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. В этих условиях компании ожидаемо снижают издержки. Низкий риск потерять доход лишь у бюджетников (речь о врачах, учителях и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений) и работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства, считает эксперт.
«Щадящий» вариант экономии на персонале — перевод значительной части сотрудников на сокращенный шестичасовой рабочий день с пропорциональным снижением зарплаты, рассказал Алим Бишенов. Этот сценарий актуален для крупных торговых предприятий, которые возобновляют работу после снятия ограничений, уточнил он. Экономия требуется из-за просадки спроса и недополученной за время простоя ТЦ прибыли.
На предприятиях обрабатывающей промышленности широко распространен перевод значительной части или всего штата в режим неполной занятости с оплатой за фактически отработанные часы или смены, сообщил эксперт. При этом часть компаний производство остановили и распродают пока невостребованные товарные запасы.
Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Однако это только один из вероятных сценариев.
По официальной статистике, только за вынужденный период выходных в апреле число безработных в России выросло на 800 тыс. человек. Таким образом, уровень безработицы в четвертом месяце составил 5,8% — максимум с апреля 2016 года. Эти расчеты проведены по методологии Международной организации труда.
Что касается обратившихся в службы занятости, их число также выросло в апреле — с 727 тыс. до 1,3 млн человек, 1,1 млн из них получают пособие по безработице. Резкий рост произошел вслед за тем, как власти на фоне кризиса увеличили размер выплат. Он достиг уровня МРОТ — 12 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье региональные власти дополнительно повысили его до 19,5 тыс. и 15,5 тыс. рублей соответственно. Что касается предприятий, сегодня на господдержку в первую очередь могут рассчитывать компании, максимально сохраняющие штат.