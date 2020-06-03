Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала. Впрочем, хороших работников сокращать невыгодно — их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новичков после кризиса.

Идем на снижение

На вопрос о том, планируется ли изменение численности сотрудников в ближайшие полгода, 36% представителей компаний сообщили о планах по сокращению штата (14% сказали, что он «точно уменьшится» и 22% — «скорее уменьшится»). Респонденты оценивали оптимизацию в среднем в 16%.

18% фирм рассчитывают сохранить численность штата, 35% — увеличить, остальные еще не определились.

При этом оптимизация штата уже прошла в 45% компаний. В среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% фирм численность персонала пока не менялась, а в 14% — даже увеличилась. Эта картина сильно отличается от ситуации в апреле, когда аналитики hh.ru проводили аналогичный опрос. Тогда сокращения прошли только в 20% фирм, в 3% — наняли новых сотрудников, а три четверти компаний не меняли численность штата.

о1 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Что касается фонда оплаты труда (ФОТ), с началом нынешнего кризиса он сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем произошло уменьшение на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идет в среднем о сокращении на 18%), по увеличению — 23% (в среднем на 22%).

Опрос проводился 26–29 мая среди представителей около сотни российских компаний.

По данным оперативного мониторинга ситуации на рынке труда, компании планируют высвобождение около 280 тыс. человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Необходимо учитывать, что это — плановые данные, и они могут корректироваться, в том числе с учетом внедряемых мер поддержки, подчеркнули в ведомстве.

Сокращение зарплаты, как правило, связано со снижением премиальных выплат, если их точная сумма не была прописана в качестве обязательной в трудовом или коллективном договоре, сказали в министерстве. Также объем материального вознаграждения может быть снижен при переводе на неполную занятость. Одномоментное изменение размера заработной платы сотруднику в одностороннем порядке невозможно, заключили в Минтруде.

Мрачные перспективы

Самое нестабильное положение — у работников сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и всех офисных сотрудников, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Снижается деловая активность, падает выручка организации — естественно, возникает вопрос экономии издержек, пояснила она. Впрочем, многие работодатели (особенно в производственном бизнесе) идут на так называемые мертвые затраты и готовы содержать излишнюю в данный момент численность работников, рассказала эксперт. Издержки на новый найм, обучение, адаптацию сотрудников сегодня весьма велики, и выгоднее сохранить текущий штат до лучших времен. Однако контингент, который легко заменить, естественно, сократят, указала Фарида Мирзабалаева.

о2 Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Как правило, при сокращении сотрудников нагрузка перераспределяется между остальными без соответствующего повышения заработной платы, а иногда и при ее понижении, обратила внимание эксперт. Такая практика преимущественно распространена в офисном и торговом бизнесе.

Варианты помягче

Сейчас по понятным причинам снижается спрос на продукцию промышленных предприятий и на b2c, и на b2b рынках, причем как внутри страны, так и за ее пределами, напомнил член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. В этих условиях компании ожидаемо снижают издержки. Низкий риск потерять доход лишь у бюджетников (речь о врачах, учителях и других сотрудниках государственных и муниципальных учреждений) и работников, обеспечивающих функционирование предприятий непрерывного цикла, где не сокращаются масштабы производства, считает эксперт.

«Щадящий» вариант экономии на персонале — перевод значительной части сотрудников на сокращенный шестичасовой рабочий день с пропорциональным снижением зарплаты, рассказал Алим Бишенов. Этот сценарий актуален для крупных торговых предприятий, которые возобновляют работу после снятия ограничений, уточнил он. Экономия требуется из-за просадки спроса и недополученной за время простоя ТЦ прибыли.

На предприятиях обрабатывающей промышленности широко распространен перевод значительной части или всего штата в режим неполной занятости с оплатой за фактически отработанные часы или смены, сообщил эксперт. При этом часть компаний производство остановили и распродают пока невостребованные товарные запасы.

о3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Однако это только один из вероятных сценариев.

По официальной статистике, только за вынужденный период выходных в апреле число безработных в России выросло на 800 тыс. человек. Таким образом, уровень безработицы в четвертом месяце составил 5,8% — максимум с апреля 2016 года. Эти расчеты проведены по методологии Международной организации труда.