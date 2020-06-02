НеCOVIDное положение: молодежи станет втрое сложнее найти работу

У представителей так называемого поколения COVID — сегодняшних выпускников школ и вузов — будет в три раза меньше шансов получить работу, чем у их конкурентов 25+. Об этом сказано в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey. Тенденция характерна для всего мира, в том числе и для России, говорят аналитики. Кроме того, юным соискателям придется снизить свои зарплатные ожидания — как минимум на 20–30%.

Гуманитариям хуже

По итогам прошлого года уровень безработицы среди молодежи (15–24 года) в мире составлял 13,6%, в России — 14,79%, отмечают аналитики профнавигационной платформы «Профилум» со ссылкой на данные МОТ. По прогнозу McKinsey, для восстановления российской экономики после ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом, согласно базовому сценарию, потребуется еще как минимум год.

Пандемия подкосила практически все сферы занятости — работы лишились многие опытные специалисты. После ее окончания начинающие специалисты, очевидно, будут проигрывать им в гонке за вакансиями, делают вывод аналитики «Профилум». Тем более что в индустриях, на которые повлиял кризис, занято большое количество молодых людей. Таким образом, шансы «поколения COVID» на трудоустройство — в три раза меньше, чем у соискателей старше 25 лет, пояснил «Известиям» директор по исследованиям и разработке «Профилум» Виталий Алтухов.

Кроме того, молодым соискателям, которые хотят найти работу по специальности, придется понизить свои зарплатные ожидания на 20–30% — именно настолько уже сейчас снизились предлагаемые зарплаты, отметил основатель компании SuperJob Алексей Захаров.

— Высокие шансы, по сравнению с остальными выпускниками, имеют те, кто учился по востребованным направлениям. Например, на физтехе, — сказал он. — В гуманитарных областях сложнее, там и без кризиса 60% никогда не работали по специальности, в нынешней ситуации работу не найдут около 80%.

Однако конкурировать выпускникам придется не только со специалистами старшего возраста, но и с более предприимчивыми ровесниками, которые, например, уже трудятся с 3–4-го курса.

— Когда наступает кризис, работодатели начинают проводить оптимизацию персонала. Сотрудников, которые только пришли, еще не имеют большого опыта и нужных навыков, перед которыми меньше социальных обязательств, будут выталкивать на рынок труда, — пояснила научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова.

Такая ситуация, по прогнозам Алексея Захарова, может продолжаться как минимум полтора года.

Без издержек

О том, что из-за отсутствия опыта работы выпускники не выдерживают конкуренцию с соискателями со стажем и навыками, говорят и представители трудовых объединений. Это традиционная проблема, и с кризисом она лишь усугубляется, отметил член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Работодатели сейчас вступают в фазу «повышенной избирательности», ведь им необходимо наращивать прежние обороты и возвращаться к росту показателей производительности труда, отметил эксперт.

— Наиболее востребованные кадры, как правило, соискатели от 25 и до 40 лет — это люди с наибольшей трудоспособностью и осознанным подходом к делу, в то время как молодежь до конца не осознает реальный смысл слов в строчке своего резюме «стрессоустойчивость» или «многозадачность», — считает Алим Бишенов.

Проблему можно решить, например, если вузы смогут выстраивать взаимоотношения с потенциально заинтересованными в молодых кадрах работодателями, устраивать студентов на практику или позволять совмещать работу с учебой, говорит специалист.

В последние годы чаще поднимался вопрос о сложностях с трудоустройством лиц старших возрастов, а о молодежи забывали. А ведь уровень безработицы в этой категории в три раза выше, подчеркнула доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец. Любопытно, что выпускникам вузов сложнее найти работу, чем людям со средним образованием, указала она. Разумеется, и после окончания пандемии молодежь по возможности трудоустройства окажется самой уязвимой категорией, считает эксперт.

— Компаниям сейчас необходимо как можно скорее и с минимальными издержками выходить из кризиса, а молодежь нужно адаптировать, обучать или прикреплять наставника. А для этого, скорее всего, не будет ни финансовых, ни человеческих ресурсов. Да и молодежь, особенно получив диплом и специальность, имеет определенные притязания и идти на минимальную оплату не очень спешит, — рассуждает Людмила Иванова-Швец. — Кроме того, сами молодые люди еще не обременены семьей и финансовыми обязательствами, поэтому готовы достаточно долго искать место.

После пандемии в первую очередь восстановятся те сектора экономики, которые ранее показывали активный рост, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом депрессивным регионам придется помогать.

— Каждый субъект квотирует рабочие места для молодых специалистов. То есть работодатель принимает их и получает преференции, — подчеркнула она.

Конечно, эта мера не может решит проблему полностью, но с восстановлением экономики, отметила депутат, будет восстанавливаться и рынок труда, в том числе и для молодежи.

«Известия» направили запрос в Минтруд.