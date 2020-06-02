Коронный удар: что будет с доходами россиян

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) . Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%. Оценки института за этот год пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития в 3,8%. Однако, согласно обоим прогнозам, в среднесрочной перспективе доходы населения выйдут в рост . Это обусловлено эффектом низкой базы и мерами господдержки.

Убыток у населения

Как говорится в прогнозе ИНП РАН, в 2020-м реальные располагаемые доходы граждан сократятся на 5,2%. Такое заметное снижение, вероятно, будет зафиксировано впервые со времен кризиса 1998 года. Впрочем тогда, по данным Росстата, сокращение было втрое больше. В номинальном выражении доходы россиян в этом году составят 62,9 трлн рублей.

Нынешний кризис сильнее ударил по прослойке населения со средним уровнем заработка, занятого в сфере услуг. Это и станет главной причиной такого спада, говорится в отчете ИНП . В документе отмечается, что существенное снижение спроса на товары и услуги в дальнейшем еще усугубится. В нынешнем году динамика потребления домашних хозяйств сократится до 6,2%, а последующего ее восстановления стоит ждать после 2023-го.

салон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом оценки экспертов РАН оказались пессимистичнее, чем у Минэкономразвития. Согласно обновленному министерством прогнозу социально-экономического развития, реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8% . При этом глава ведомства Максим Решетников заявил, что во II квартале этот показатель упадет на 6%, а без антикризисных мер правительства было бы 7,5%.

В предстоящей трехлетке уровень доходов населения будет увеличиваться. Так, в Минэке ожидают, что в 2021-м их рост составит 2,8% при оптимистичных 3,5% у ИНП. Однако в последующие периоды — в 2022 и 2023 годах — по оценкам министерства, прирост прибыли граждан составит 2 и 2,6% (1,5 и 2,2% — у ИНП РАН) соответственно.

По мнению экспертов института, после снятия карантина необходимо сфокусироваться на перезапуске экономической активности, оживлении в первую очередь реального сектора . Вместе с тем потребуется обеспечение базового спроса через систему госзакупок и субсидирование кредитов для покупок россиянами товаров отечественных производителей и жилья, считают там. Разгон экономики вызовет рост уровня доходов и потребления граждан, отмечает один из авторов отчета, замдиректора ИНП Александр Широв . Реализуемые сегодня меры господдержки дадут свой эффект, однако рассчитывать, что они запустят полномасштабный восстановительный рост, пожалуй, не приходится, добавил он.

магазины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кризис также усугубит существующие проблемы на рынке труда. По итогам 2020-го, экономику ждет сокращение численности занятого населения — на 400 тыс. человек, что транслируется в рост безработицы на 300 тыс. человек , отмечается в отчете. О судьбе еще 100 тыс. в документе не говорится. К 2023 году ни численность занятых (71,7 млн человек), ни безработных (4,9%) не вернутся на докризисный уровень, считают в ИНП.

В пресс-службе Минтруда оперативно не ответили на вопрос «Известий» о принимаемых ведомством мерах для поддержки и повышения благосостояния граждан в кризис. Ранее, 11 мая, глава государства объявил о беспрецедентных выплатах для семей с детьми. Тогда опрошенные «Известиями» эксперты оценили социальный пакет более чем в 350 млрд рублей.

Справка «Известий» Во время кризиса 2014 и 2015 годов реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,2 и 2,4% соответственно. В 2008 году прирост этого показателя составил 2,4% против 12,1% его увеличения в 2007 году. С 2019 года Росстат начал применять новую методику подсчета располагаемых доходов россиян. До этого чистая прибыль граждан пять лет подряд уменьшалась, достигнув в 2018 и 2019 годах около нулевого роста. Переход на обновленную методику увеличил долю зарплат в структуре доходов, уменьшил поступления от предпринимательской деятельности и собственности.

Ближе к реальности

Реальные располагаемые доходы населения сократятся на 6,5–10%, учитывая изменения в номинальных денежных поступлениях граждан и уровень инфляции по итогам текущего года, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

— В 2020-м номинальная прибыль россиян сократится на 2–5%. Основной спад будет наблюдаться по итогам II и III кварталов на 15 и 6% по сравнению с этими же периодами 2019-го. В структуре доходов в указанный промежуток времени серьезно просядут компоненты оплаты труда и поступлений от предпринимательской деятельности. Снижение ключевых составляющих будет обусловлено жестким карантином, уходом с рынка многих субъектов МСП и скачком уровня безработицы в стране, — считает эксперт.

Он добавил, что возвращение реальных доходов в зону роста вблизи 3% в следующем году будет весьма сложной задачей.

трудовая Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Тогда как, по мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, за счет низкой базы в этом году реальные располагаемые доходы населения могут выйти на положительную динамику в 2021-м . Однако о полном их восстановлении речи пока быть не может, отмечает эксперт.