Рабочее бремя: дефицит строителей в России достиг 50%

Дефицит рабочей силы из-за коронавируса на строительных площадках России достиг 40-50%. В связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров. Объединения строительных компаний направили вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию (с копией документа ознакомились «Известия»). Сегодня эта возможность ограничена распоряжением правительства. Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг. Из-за этого растут цены на жилье и девелоперы сдают новые дома с задержками, указывают участники отрасли. В Минстрое уже разработали регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране, сказали «Известиям» в ведомстве.

Дефицитная сила

Иностранцы не могут въезжать в Россию в том числе для работы на стройках в соответствии с распоряжением правительства «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан» от 16 марта 2020 года. Меру приняли для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Сейчас сделаны послабления для граждан Белоруссии, уточнили в СРО «Уральское объединение строителей» (УОС). Работники же из остальных стран по-прежнему не имеют права на въезд.

В основном на российских стройках трудятся рабочие из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, сказал президент «Интеко», член общественного совета при Минстрое Александр Николаев. После остановки строек в апреле прошлого года многие мигранты уехали домой. В первую очередь это связано с тем, что они привыкли работать вахтовым методом, по 3–9 месяцев, пояснил он.

Рабочее бремя Мигранты у Единого миграционного центра в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса COVID-19, апрель 2020 года Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Оставшимся в стране мигрантам власти продлили разрешения на работу в России до 15 июня 2021 года, сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Но часть из них ушли со строек на производства, опасаясь, что стройплощадки могут снова закрыть, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Дефицит рабочей силы начал ощущаться еще в ноябре-декабре 2020-го, но наиболее остро проблема встала после новогодних праздников, сказал заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета СРО «Уральское объединение строителей» Дмитрий Лопаткин. Почти 50% застройщиков ощутили нехватку строителей, сообщили «Известиям» в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ). Дефицит рабочих кадров составляет 40-50%, сказали в УОС.

Бизнес предложил вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках. Об этом говорится в письме «Уральского объединения строителей» в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина. Копия документа есть в распоряжении «Известий». В нем указано, что инициативу поддерживает НОСТРОЙ. В объединении пояснили, что заменить граждан СНГ российскими рабочими в краткосрочной перспективе сложно, поскольку требуется время на их обучение и популяризацию строительных профессий. В аппарате вице-премьера «Известиям» сообщили, что письмо получили, вопрос находится на рассмотрении.

В Минстрой поступают многочисленные обращения регионов и строительных организаций по вопросу привлечения иностранцев в сфере строительства, сказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Ведомство разработало регламент организованного завоза мигрантов для работы , добавил он. Регламент предполагает сопровождение иностранцев после их прибытия в Россию до места работы, тестирование на COVID-19, регистрацию по месту пребывания, оформление разрешительных документов, заключение трудового договора , рассказал Никита Стасишин.

Рабочее бремя Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

«Известия» также направили запросы в МВД и аппарат вице-премьера, председателя федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой.

Урвать момент

Нехватка рабочей силы — серьезная проблема, которая коснулась всех застройщиков , сказал «Известиям» президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Дефицит отражается на темпах строительства и росте его себестоимости, пояснил он. Ввод в строй части новостроек может задержаться на 3–4 месяца , уточнил Дмитрий Лопаткин.

Сегодня больше всего не хватает каменщиков, отделочников, арматурщиков, бетонщиков, сказал генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин. Оставшиеся в России мигранты, пользуясь моментом, завышают стоимость своих услуг, указал он.

— По некоторым позициям размер заработной платы рабочих увеличился в 1,5–2 раза. В новых проектах, которые стартовали недавно, влияние роста заработных плат на себестоимость и конечную цену квадратного метра особенно ощутимо, — рассказал Андрей Колочинский.

Рабочее бремя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Год назад бригады мигрантов конкурировали за работу и снижали цены на свои услуги, а теперь вынуждены конкурировать девелоперы, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Отток иностранной рабочей силы — одна из причин увеличения себестоимости строительства, сказали в НОСТРОЙ. А также роста цен для конечных потребителей, добавил Сергей Зайцев. Как ранее писали «Известия», за 2020 год стоимость квартир в новостройках в среднем увеличилась на 19%.

В этом году стоимость первичного жилья продолжает расти, в январе «квадрат» в среднем подорожал уже на 3%, подчеркнул Дмитрий Лопаткин.

— Также 2020-й был рекордным по спросу на рынке недвижимости — объем предложения первичного жилья сократился в среднем на 10–15%, — отметил Сергей Зайцев.

Из-за нехватки рабочей силы девелоперам сложно запускать новые проекты, указали в УОС. Это может вызвать дефицит новостроек в некоторых регионах, считает Андрей Колочинский. Например, в Москве за год количество квартир в таких домах уже уменьшилось на 18%, подчеркнул он.

Рабочее бремя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, даже если разрешить иностранным рабочим въезд в Россию, такой меры может оказаться недостаточно , полагает директор департамента девелопмента ГК «А101» Павел Турков.

— Российские застройщики будут конкурировать за рабочую силу не только друг с другом, но и с новыми крупными стройками в Узбекистане или Казахстане, где в последние годы объемы строительства жилых и коммерческих объектов росли примерно на 9% в год , — объяснил он.

Нужен дополнительный налоговый стимул для тех подрядчиков, которые оформляют рабочих в штат: сегодня это невыгодно из-за больших сборов, считает Александр Ручьев. Также компании стоит замотивировать предоставлять работникам бесплатное страхование жизни и здоровья, а также повышение квалификации, сказал он.