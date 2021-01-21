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Рабочий спрос: в России планируют упростить въезд для трудовых мигрантов

Пока речь идет только о тех, кто отправляется на строительные объекты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Рабочий спрос: в России планируют упростить въезд для трудовых мигрантов
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2021-01-20 14:08:57
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В России могут упростить въезд для мигрантов, занятых на строительных объектах. Такое поручение дал правительству президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета. Ранее на нехватку рабочих более чем в половине регионов жаловался Минстрой. Сейчас потенциальные работники из соседних стран не могут въехать в Россию из-за ограничений, введенных после начала пандемии. От дефицита сотрудников пострадали и другие сферы — например, транспорт и ЖКХ, — однако пока речь идет только о тех, кто занят на строительстве. О том, поможет ли это «закрыть» кадровый вопрос и что будет происходить с другими секторами, «Известия» поговорили с экспертами.

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В точечном порядке

Упрощенный порядок въезда для иностранных граждан может появиться в России к марту 2021 года, рассмотреть этот вопрос должны в правительстве, следует из перечня поручений, данных в ходе очередного Госсовета. Документ был обнародован на этой неделе.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в поручении.

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Мигрант работает на стройке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Согласно докладу Экономического и социального совета ООН, опубликованному в середине января, Россия входит в пятерку стран мира с самым высоким числом мигрантов (также в списке — США, Германия, Саудовская Аравия и Великобритания). В 2020 году пандемия COVID-19 серьезно нарушила все формы мобильности людей, включая международную миграцию, а рост числа международных мигрантов в целом, по предварительным оценкам, замедлился «примерно на 2 млн», говорится в документе.

Напомним, что в конце декабря внимание на проблему обращал Минстрой — тогда в ведомстве попросили правительство проработать механизм, который позволил бы привлекать мигрантов на работы в строительной сфере. Вскоре после этого президент Владимир Путин пообещал обсудить вопрос «точечного» решения проблемы с коллегами из соседних стран.

Всего, по данным ведомства, к концу года нехватка трудовых мигрантов на стройках была зафиксирована в 50 регионах страны. В целом потребность в рабочей силе в строительной сфере, по данным сайта «Работа в России», оценивалась более чем в 190 тыс. человек.

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Мигрант работает на стройке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Одной из причин такой ситуации, как указали в Минстрое, стали введенные ограничения на въезд в Россию, другой — переход части работников с приостановленных во время пандемии объектов в другие сферы. В любом случае, на стройках явно недосчитались рабочих из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Украины и Таджикистана.

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Кроме того, напомнили тогда в ведомстве, ограничения на въезд коснулись и высококвалифицированных специалистов, а также граждан Белоруссии, работающих на территории России. По данным МВД РФ на декабрь прошлого года, количество мигрантов в России составляет более 6 млн человек, при этом обычно их число доходит до 11 млн человек.

Смягчить условия для въезда специалистов и низкоквалифицированных мигрантов также просили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. За замену двухнедельного карантина на ПЦР-тесты выступали столичные власти.

Эффект домино

Существенную роль трудовые мигранты играют не только в строительстве — после сокращения их количества «обескровленными», в частности, оказались сфера ЖКХ и транспорт, отметил в беседе с «Известиями» проректор Финансовой академии при президенте РФ Александр Сафронов.

Отличие строительства от других секторов, по его мнению, заключается в том, что от него зависит реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые могут напрямую повлиять на рост ВВП страны.

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Мигрант работает на стройке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Строительство — это не только многоквартирные дома и офисные центры в мегаполисах, это еще и крупные инфраструктурные объекты, важные для развития страны, в том числе, например, транспортные магистрали, которые находятся в труднодоступной местности, где нет нормальных условий для проживания и куда не многие захотят поехать, — напоминает он.

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Кроме того, отмечает Сафронов, эта сфера обладает эффектом домино: «Если начнут останавливаться эти проекты, за ними начнут «схлопываться» и другие сферы».

О дефиците рабочей силы из-за сокращения количества трудовых мигрантов заговорили еще осенью — особенно остро он ощущался в крупных городах. В Москве тогда, в том числе, рассматривалась возможность заменить работников из других стран жителями российских регионов («Известия» подробно писали об этом), однако эксперты сочли такой сценарий маловероятным. О том, что россияне не готовы заменить мигрантов, свидетельствуют также данные опросов.

В июне Высшая школа экономики опубликовала результаты исследования процессов трудовой миграции в стране на фоне пандемии. Согласно этим данным, главными факторами, повлиявшими на отъезд мигрантов из России весной и летом 2020 года, стали пандемия и связанная с ней потеря работы. Чаще всего, следует из результатов, уезжали строители (35%), работники туристического сектора и предприятий общепита (14,7%), а также те, кто занят в торговле (12,2%) и транспортном секторе (10%).

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Мигрант работает на стройке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В строительстве работает большая часть гастарбайтеров. А большая часть долговременных мигрантов заняты в торговле, коммунальном хозяйстве, транспорте. Не в каждую из этих сфер готовы идти сами россияне, поясняет доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Вакуленко: «Если в торговле можно заместить дефицит работников за счет внутренних мигрантов, то в коммунальном хозяйстве это будет сложнее: в этой сфере тяжелые условия труда, занижаются заработки, практикуется ненормированный рабочий день».

Высокий спрос

Сейчас спрос на возможность приехать в Россию на заработки очень высокий — причем как со стороны потенциальных работников, так и со стороны работодателей, заинтересованных в их найме, рассказал «Известиям» юрист, основатель портала помощи мигрантам «Мигрант» Батыржон Шермухаммад. Однако из-за действующих ограничений сделать это затруднительно.

Пока, по его словам, проблему удается частично решать только крупным компаниям-работодателям, например, из строительного сектора, которые оформляют разрешения напрямую через профильное ведомство. Все, кому в эти квоты попасть не удается, пытаются решить вопрос с въездом собственными силами. Это, в свою очередь, приводит к фактам мошенничества.

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Трудовой патент, выданный в Едином миграционном центре Московской области
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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— Люди пытаются самостоятельно искать способы оформить разрешения на въезд, в результате многие становятся жертвами мошенников. Уже была история, когда несколько десятков человек оказались заблокированы в аэропорту, потому что их разрешения оказались поддельными. Кроме того, в некоторых случаях компании сразу предлагают купить авиабилеты и разрешения за большие деньги, — перечисляет он.

Предложенные меры могут упростить въезд мигрантов в страну, но они не решают проблему с легальным трудоустройством, полагает Елена Вакуленко.

— Если это мигранты из безвизовых стран, то им нужно будет оформить патент (оплатить, зарегистрироваться по месту пребывания, сдать экзамены по русскому языку и истории, основам законодательства РФ). Доля мигрантов, работающих без патента, остается высокой, несмотря на высокие штрафы для работодателей и работников, — отмечает собеседница издания.

В любом случае, уверен Батыржон Шермухаммад, как минимум можно предусмотреть процедуру, при которой будут соблюдены требования эпидемиологической безопасности, но при этом не будут действовать строгие ограничения на въезд — например, разрешить въезд разным категориям работников, но по приезде отправлять людей на обязательный карантин.

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Очередь у здания Единого миграционного центра Московской области
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Также упростить процедуру, по мнению Александра Сафронова, могло бы введение системы, при которой работники при наличии договоренности с компанией-работодателем могли бы получать патент еще на родине и приезжать с уже готовым пакетом документов. Это обезопасило бы их от встреч с мошенниками, а также сократило бы количество необходимых перемещений в условиях пандемии, полагает он: «В случае если бы удалось согласовать подобный принцип между государствами, это могло бы работать примерно как получение визы в других странах».

Собственный механизм въезда для таких работников Минстрой представил правительству еще в декабре. Согласно ему, въехать в Россию работники могли бы при предъявлении отрицательного теста на COVID, сделанного не раньше, чем за три дня до поездки. По приезде компания-работодатель должна будет разместить их и официально трудоустроить, а также поставить на миграционный учет. В ведомстве подчеркнули, что процедура была согласована с Минтрудом и Роспотребнадзором.

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