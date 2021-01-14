За год жилье в новостройках подорожало на 19%

Первичное жилье в России в IV квартале 2020 года подорожало на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По итогам 2020 года спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%, сказали аналитики. Снижение востребованности нового жилья во II квартале (-21%) компенсировалось высоким спросом на него в течение последующего III квартала (+38%), отметили в компании.

Наиболее ощутимое подорожание за год было зафиксировано в течение последнего квартала — цены поднялись на 10%, а в годовом выражении (IV квартал 2020-го к IV кварталу 2019-го) их динамика стала еще более существенной (+19%), рассказали в «Авито Недвижимости».

В Москве при ценах, в несколько раз превышающих средние по стране (более 200 тыс. рублей за кв. м), спрос на новостройки по сравнению с годом ранее увеличился в 2,5 раза, сказали аналитики.

«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объема продаж, во многом обусловленное снижающимися доходами населения. Несмотря на то, что продление программы льготной ипотеки поддерживает спрос, ее влияние будет ниже пика, зафиксированного на рынке в октябре–ноябре 2020 года в связи с ажиотажем из-за ожидания завершения программы», — высказал мнение руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся, поскольку растет доля проектов с эскроу-счетами, что повышает себестоимость жилья, сохраняются низкие ипотечные ставки и дефицит предложения, полагает он.

В подобных условиях фактором, способным сдержать рост цен, может стать стимуляция ввода в эксплуатацию новых объектов, однако в текущий момент сложно прогнозировать, насколько оперативно правительство сможет на него повлиять, считает Дмитрий Алексеев.

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