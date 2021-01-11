Не мал золотник: спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое

Состоятельные россияне обратились к льготной ипотеке: в 2020 году заметнее всего вырос спрос на кредиты для покупки первичного жилья бизнес-класса. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Число сделок с привлечением ипотеки в бизнес-классе увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В комфорт-классе таких продаж стало больше на 33%. Богатым людям теперь выгоднее брать ипотеку, чем доставать деньги из бизнеса, объясняют аналитики. Этот тренд закрепится: в 2021 году рост интереса к кредитам в сегменте может составить 10 – 15%, а цены подскочат на 10%, говорят эксперты.

Заметный рост

Рост интереса к ипотеке в 2020-м оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса Москвы, сообщили «Известиям» аналитики Capital Group. В течение года количество продаж таких «квадратов» с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31 и 33% соответственно, сказали аналитики.

Тренд на увеличение числа сделок с ипотекой в сегменте бизнес-класса наблюдается по всей стране, указала руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова.

— Мы отмечаем тренд с июня, когда доля покупок жилья бизнес-класса с привлечением кредита выросла в 1,8 раза в сравнении с маем. Пиковое значение отмечалось в сентябре и октябре — тогда показатель был в 2,5 раза выше, чем в мае , — рассказала Нурия Бикбова.

В мае 2020-го начала действовать льготная ипотека под 6,5% на новостройки. Программа была рассчитана до ноября, но власти продлили ее до июля 2021-го. Максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Сама квартира может стоить больше.

Немал золотник Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Влияние госпрограммы на спрос было заметнее всего в двух ценовых сегментах рынка новостроек — в комфорт- и бизнес-классе, сказала заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.

— В наших проектах около 95% проектов относится к бизнес-классу, и мы видим влияние ипотечной госпрограммы на спрос. Еще в апреле доля ипотеки была около 50%, в мае — 70%, к середине лета в некоторых проектах показатель превысил 80%. К началу июня более двух третьих всех ипотечных сделок заключалось уже по льготной ипотеке , — рассказала она.

На фоне высокого спроса средняя цена на рынке новостроек бизнес-класса Москвы выросла по сравнению с 2019-м на 15%, составив более 300 тыс. рублей за 1 кв. м, рассказал директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев. Квартиры площадью около 70 кв. м в новостройках сегмента продаются в среднем за 22 млн рублей, квартиры и апартаменты площадью 17 кв. м — от 5,6 млн рублей, однушки 30 кв. м — от 8,5 млн рублей, добавил представитель риелтора. По данным «Циан», целом первичное жилье столицы за год подорожало на 17,4%.

Немал золотник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Повышенный интерес связан и с ростом цен на жилье стандарт- и комфорт-класса , указал директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Рост спроса вызван и уменьшением размера площади квартир, а значит, и бюджета покупки , подчеркнул управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Рекордно низкая льготная ставка позволила покупателям рассмотреть более качественные объекты , отметила генеральный директор брокерской компании VSN Realty Яна Глазунова. Для состоятельных клиентов ипотека стала выгоднее, чем вывод средств из бизнеса , добавил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

— Девелоперы создают проекты с улучшенными характеристиками, позиционируя их как бизнес-сегмент. Границы между классами стираются, — добавила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.

Развитие ситуации

Ипотека в сегменте бизнес-класса продолжит оставаться востребованной. Для многих людей это возможность заметно улучшить жилищные условия по исторически минимальным ставкам , считает Ирина Дзюба. Кроме того, сохраняется стабильный интерес к программе со стороны непрофессиональных инвесторов — людей, имеющих достаточно средств на первый взнос по ипотеке и стремящихся сохранить накопления, полагает она.

Тенденция 2020 года закрепится, и сделок с ипотекой в премиальном сегменте будет еще больше, высказал мнение директор по девелопменту Insolver Никита Евдокимов. Вероятно, в первом полугодии 2021-го тренд продолжит набирать обороты, пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной в преддверии завершения льготной ипотеки. Доля таких сделок может увеличиться еще на 10 – 15% , считает Нурия Бикбова.

Это повлияет и на цены — они тоже будут расти, отметил Никита Евдокимов. Средняя стоимость «квадрата» в сегменте бизнес-класса может увеличиться на 5 – 10%, спрогнозировал Александр Шибаев.

Немал золотник Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство не ведет статистику ипотечного кредитования по классам жилья.

По предварительной оценке «Дом.РФ», в 2020 году выдан рекордный объем ипотечных кредитов за всю историю наблюдений: 1,7 млн кредитов (+34% к 2019 году) на 4,2 трлн рублей (+49%).

Спрос на покупку первичного жилья в сегменте бизнес-класса в 2020 году (средняя цена квартиры в новостройках бизнес-класса Москвы — порядка 22 млн рублей) вырос втрое по сравнению с 2019-м, сообщили «Известиям» в Сбербанке.

В 2020 году программа льготной ипотеки стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли, сказали «Известиям» в банке ВТБ. При этом в стране нет массовой выдачи высокорискованных кредитов, а клиенты серьезно подходят к вопросу ипотеки, стараясь погасить ее досрочно, сказали там. Поэтому признаков ипотечного пузыря на рынке нет, считают в банке.