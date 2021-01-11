Не мал золотник: спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое
Состоятельные россияне обратились к льготной ипотеке: в 2020 году заметнее всего вырос спрос на кредиты для покупки первичного жилья бизнес-класса. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Число сделок с привлечением ипотеки в бизнес-классе увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В комфорт-классе таких продаж стало больше на 33%. Богатым людям теперь выгоднее брать ипотеку, чем доставать деньги из бизнеса, объясняют аналитики. Этот тренд закрепится: в 2021 году рост интереса к кредитам в сегменте может составить 10–15%, а цены подскочат на 10%, говорят эксперты.
Заметный рост
Рост интереса к ипотеке в 2020-м оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса Москвы, сообщили «Известиям» аналитики Capital Group. В течение года количество продаж таких «квадратов» с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31 и 33% соответственно, сказали аналитики.
Тренд на увеличение числа сделок с ипотекой в сегменте бизнес-класса наблюдается по всей стране, указала руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова.
— Мы отмечаем тренд с июня, когда доля покупок жилья бизнес-класса с привлечением кредита выросла в 1,8 раза в сравнении с маем. Пиковое значение отмечалось в сентябре и октябре — тогда показатель был в 2,5 раза выше, чем в мае, — рассказала Нурия Бикбова.
В мае 2020-го начала действовать льготная ипотека под 6,5% на новостройки. Программа была рассчитана до ноября, но власти продлили ее до июля 2021-го. Максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Сама квартира может стоить больше.
Влияние госпрограммы на спрос было заметнее всего в двух ценовых сегментах рынка новостроек — в комфорт- и бизнес-классе, сказала заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.
— В наших проектах около 95% проектов относится к бизнес-классу, и мы видим влияние ипотечной госпрограммы на спрос. Еще в апреле доля ипотеки была около 50%, в мае — 70%, к середине лета в некоторых проектах показатель превысил 80%. К началу июня более двух третьих всех ипотечных сделок заключалось уже по льготной ипотеке, — рассказала она.
На фоне высокого спроса средняя цена на рынке новостроек бизнес-класса Москвы выросла по сравнению с 2019-м на 15%, составив более 300 тыс. рублей за 1 кв. м, рассказал директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев. Квартиры площадью около 70 кв. м в новостройках сегмента продаются в среднем за 22 млн рублей, квартиры и апартаменты площадью 17 кв. м — от 5,6 млн рублей, однушки 30 кв. м — от 8,5 млн рублей, добавил представитель риелтора. По данным «Циан», целом первичное жилье столицы за год подорожало на 17,4%.
Повышенный интерес связан и с ростом цен на жилье стандарт- и комфорт-класса, указал директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Рост спроса вызван и уменьшением размера площади квартир, а значит, и бюджета покупки, подчеркнул управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
Рекордно низкая льготная ставка позволила покупателям рассмотреть более качественные объекты, отметила генеральный директор брокерской компании VSN Realty Яна Глазунова. Для состоятельных клиентов ипотека стала выгоднее, чем вывод средств из бизнеса, добавил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.
— Девелоперы создают проекты с улучшенными характеристиками, позиционируя их как бизнес-сегмент. Границы между классами стираются, — добавила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.
Развитие ситуации
Ипотека в сегменте бизнес-класса продолжит оставаться востребованной. Для многих людей это возможность заметно улучшить жилищные условия по исторически минимальным ставкам, считает Ирина Дзюба. Кроме того, сохраняется стабильный интерес к программе со стороны непрофессиональных инвесторов — людей, имеющих достаточно средств на первый взнос по ипотеке и стремящихся сохранить накопления, полагает она.
Тенденция 2020 года закрепится, и сделок с ипотекой в премиальном сегменте будет еще больше, высказал мнение директор по девелопменту Insolver Никита Евдокимов. Вероятно, в первом полугодии 2021-го тренд продолжит набирать обороты, пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной в преддверии завершения льготной ипотеки. Доля таких сделок может увеличиться еще на 10–15%, считает Нурия Бикбова.
Это повлияет и на цены — они тоже будут расти, отметил Никита Евдокимов. Средняя стоимость «квадрата» в сегменте бизнес-класса может увеличиться на 5–10%, спрогнозировал Александр Шибаев.
В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство не ведет статистику ипотечного кредитования по классам жилья.
По предварительной оценке «Дом.РФ», в 2020 году выдан рекордный объем ипотечных кредитов за всю историю наблюдений: 1,7 млн кредитов (+34% к 2019 году) на 4,2 трлн рублей (+49%).
Спрос на покупку первичного жилья в сегменте бизнес-класса в 2020 году (средняя цена квартиры в новостройках бизнес-класса Москвы — порядка 22 млн рублей) вырос втрое по сравнению с 2019-м, сообщили «Известиям» в Сбербанке.
В 2020 году программа льготной ипотеки стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли, сказали «Известиям» в банке ВТБ. При этом в стране нет массовой выдачи высокорискованных кредитов, а клиенты серьезно подходят к вопросу ипотеки, стараясь погасить ее досрочно, сказали там. Поэтому признаков ипотечного пузыря на рынке нет, считают в банке.