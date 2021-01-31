Резиновая зона: кто зарабатывает на организации нелегальной миграции

Только в последнюю неделю января так называемые «резиновые» квартиры, в которых зарегистрированы сотни, а то и тысячи иностранных граждан, были обнаружены в разных регионах страны: Калининграде, Казани, Саранске. Абсолютным рекордом стали 167 тыс. нелегальных мигрантов, зарегистрированных в одной столичной многоэтажке (это дело уже передано в суд). Как работают механизмы незаконных трудовых потоков, кому это выгодно и что ждет мигранта с липовой регистрацией — выясняли «Известия».

Выявление и наказание

Полицейские из самого западного региона России обнаружили три «резиновых» квартиры в Калининграде, где числились, но не проживали 30 иностранцев, сообщила пресс-служба областного УВД. В столице Мордовии в тот же день были выявлены 14 гостей из ближнего зарубежья в возрасте от 1 до 58 лет, получивших регистрацию по той же схеме. Всех их «приютила» у себя безработная местная жительница.

Эти дела еще находятся в стадии расследования, но другие уже рассмотрены судами. Так, 52-летний житель Казани с января по август 2020-го предоставил в миграционную службу документы о регистрации семи граждан Сирии. По факту же иностранцы никогда не появлялись на его жилплощади. Суд оштрафовал предприимчивого благодетеля на 5 тыс. рублей.

Резиновая зона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другие организаторы нелегальной иммиграции пока ждут решения своей участи. Фиктивную регистрацию 1094 иностранцам оформили с 2015 по 2019 годы два жителя Благовещенска. Причем деятельность они вели под прикрытием туристического бизнеса и предприятия, связанного с внешнеэкономической деятельностью.

«Соучастники направляли приглашения на въезд в Российскую Федерацию гражданам другого государства, те в свою очередь по коммерческим визам приезжали на территорию России. Злоумышленники оформляли им фиктивную регистрацию по месту пребывания, и далее иностранцы незаконно занимались трудовой деятельностью на территории Амурской области и за ее пределами» , — сообщили в МВД. За свои услуги 61-летний мужчина и его 45-летняя сообщница, как предполагает следствие, получали вознаграждение.

Однако все эти виртуальные общежития меркнут в сравнении с находкой полицейских в столичном районе Люблино, где в доме 40 по проспекту Октября с 2018 по 2019 годы оказались зарегистрированы не менее 167 тыс. иностранцев. Для сравнения, это чуть меньше населения Сызрани. Принимающей стороной, согласно документам, выступали коммерческие предприятия и индивидуальный предприниматель. Сведения об иностранцах поступали в электронной форме. За услугу сообщники взимали от 2,5 до 5 тыс. рублей. Дело по семи обвиняемым в организации нелегального бизнеса передано в суд, двое из них согласились сотрудничать со следствием.

Автор цитаты 737 уголовных дел об организации нелегальной миграции возбуждено в 2020 году подразделениями МВД России. Сотрудниками полиции выявлены 7259 случаев фиктивной регистрации граждан России, иностранцев и лиц без гражданства в жилых помещениях. Установлены 33 724 факта фиктивной постановки на миграционный учет гостей из-за рубежа по месту пребывания.

Заложники ситуации

— Во многих крупных городах России успешно процветает так называемый прописочный бизнес, которым занимаются не только физические лица — собственники жилья, но и юридические — чаще всего это посреднические агентства, — рассказывает «Известиям» Артем Коростелев, член Ассоциации юристов России.

Рекламу подобных теневых услуг можно с легкостью найти как в некоторых СМИ, так и в объявлениях на заборах и столбах. Успешно работает и сарафанное радио внутри диаспор.

Резиновая зона Фото: РИА Новости/​Виталий Белоусов

Регистрация по месту пребывания необходима гражданам иностранных государств для получения разрешения на работу, а регистрация по месту жительства — людям, приезжающим в РФ по программам добровольного переселения соотечественников согласно федеральному закону от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом», поскольку это одно из условий получения ими гражданства в упрощенном порядке.

— У этих граждан чаще всего нет родственников в РФ, которые имели бы возможность зарегистрировать их у себя по месту жительства, — поясняет юрист.

Штрафные санкции

За фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностранца или лица без гражданства предусмотрена уголовная ответственность по ст. 322.2 УК РФ в виде штрафа (от 100 до 500 тыс. рублей), принудительных работ сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Кроме того, на виновного может быть наложено факультативное наказание в виде запрета заниматься определенным видом деятельности в течение нескольких лет. Также предусмотрена и административная ответственность.

Резиновая зона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Согласно ч. 1 ст. 19.15.2 КоАП РФ, нарушение правил регистрации граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения — от 2 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 25 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 250 до 750 тыс. рублей, — говорит Артем Коростелев.

Сами мы не местные

После установления факта фиктивной регистрации либо факта фиктивной постановки на учет самого мигранта ждут серьезные неприятности.

— Территориальный орган МВД России снимает иностранного гражданина соответственно с регистрации по месту жительства или с учета по месту пребывания (...) При нахождении в жилище, не являющемся местом жительства (в том числе после снятия с фиктивного учета), граждане этой категории подлежат постановке на учет по месту пребывания и обязаны выехать из РФ по истечении срока действия визы или иного срока временного пребывания, — говорит Коростелев.

Он также уточнил, что за проживание без регистрации в жилом помещении предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Наказание по ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ ждет и того, кто поселил у себя иностранца с нарушением закона.

Резиновая зона Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По словам бывшего заместителя главы ФМС России, эксперта по вопросам миграции Вячеслава Поставнина, эта сфера деятельности всё еще сильно коррумпирована.