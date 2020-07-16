Топ-кадр: Минэк назвал 50 самых востребованных профессий

Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий, «Известия» ознакомились с ним. Возглавили список врачи, грузчики и программисты. В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами. В целом же самым большим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации (на них приходится 73% вакансий), а из-за коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники, отметили в Минэке.

От врача до дата-аналитика

Минэкономразвития проанализировало около 120 тыс. уникальных вакансий, опубликованных в апреле-мае на коммерческих сервисах по поиску работы, и пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи. На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители. Замыкают первую десятку директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

Инженеры и слесари расположились на 11-м и 12-м местах рейтинга соответственно, за ними — дата-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы. В топ-20 также вошли менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты. Немного недотянули до первой двадцатки представители молодой профессии SMM-менеджера, а также высокотехнологичные специалисты по анализу больших данных и облачных систем.

При этом системные администраторы оказались только на 30-м месте, а одна из наиболее массовых профессий — охранники — на 31-м. Сразу за ними в рейтинге расположились администраторы систем дистанционного обучения и лаборанты химического анализа. Работники телевидения и радио заняли 39-ю позицию, а 40–43-е места Минэкономразвития присвоило специалистам по гостеприимству, метрологам и столярам-плотникам. Замыкают рейтинг автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, а также продуктологи.

Среди самозанятых самые востребованные профессии относятся к сферам бытовых услуг, информационным технологиям и математике, искусству и развлечениям, образованию и строительству.

Справка «Известий» Рейтинг был подготовлен на основе открытых данных, опубликованных на сайтах по поиску работы, таких как HeadHunter, Superjob, Youdo. Кроме того, использовались аналитические доклады Высшей школы экономики, McKinsey&Company, Всемирного экономического форума и других организаций.

Дополненная реальность

В целом самым большим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации — на них приходится 73% вакансий, сообщили в Минэке. Но во время пандемии коронавируса был зафиксирован всплеск востребованности низкоквалифицированных специалистов, который, скорее всего, вскоре пройдет, спрогнозировали в ведомстве.

Поделились в Минэкономразвития и своими прогнозами по развитию нескольких отраслей. Так, в медицине сегодня активно растет спрос на развитие управленческих компетенций и на принятие решений на основе данных. Кроме того, популярны услуги, связанные с анализом и оцифровкой информации о состоянии здоровья граждан, а также с введением систем управления историями болезни. Из-за коронавируса есть потребность в большом количестве специалистов по реабилитации, чтобы ухаживать за пациентами с поражениями легких, констатировали в ведомстве.

В промышленности, особенно на крупных предприятиях, появляется необходимость развивать технологии дополненной и виртуальной реальности, констатировали в Минэкономразвития. Применение AR/VR позволяет одному высококвалифицированному инженеру контролировать сервисные и ремонтные работы одновременно на нескольких предприятиях без физического присутствия. Таким образом компании смогут уменьшить издержки, уверены в министерстве.

Изменения к лучшему

Выводы Минэка в целом совпадают с тем, что можно увидеть в открытых базах вакансий и в кадровых агентствах широкого профиля , полагает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Как правило, самые востребованные профессии в России выступают самыми массовыми: в топе всегда находятся грузчики и водители, а также продавцы и бухгалтеры, отметил он.

Эксперт добавил, что кризис, вызванный коронавирусом, спровоцировал сложности с наймом новых сотрудников: несколько месяцев соискатели физически не могли появиться на собеседованиях и все встречи назначали либо по видеосвязи, либо откладывали на лето. Из позитивных моментов — вынужденная модернизация экономики и переход на новые технологии, который без карантина занял бы гораздо больше времени.

— Сегодня компании вынуждены вкладываться в технологичные решения, чтобы выжить. Это позитивно скажется на экономике через 3–5 лет, когда цифровизация охватит большую часть производственных процессов, — заявил эксперт.

Главное направление на данный момент — информационные технологии, поэтому тренд на специалистов в этой области продолжится в дальнейшем , спрогнозировал основатель SuperJob Алексей Захаров. Причем новые профессии будут возникать в основном на стыке направлений, предсказал он. Эксперт добавил, что во время пандемии вырос спрос на экспертов по электронной коммерции, которые занимаются переводом продаж в онлайн.

Кроме того, повысилась востребованность сотрудников в сфере продуктового и онлайн-ритейла, логистики и служб доставки, а также фармацевтики и IT, сообщила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова. А с окончанием учебного года на рынке труда почти в три раза выросло количество предложений для студентов с минимальным опытом работы.

Остается и тренд на удаленных сотрудников, добавила эксперт. По данным опросов, около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на дистанционную занятость и готовы рассматривать такую опцию в будущем . Больше всего предложений на удаленке открыто в IT-сфере, телекоме и HR. При нормализации ситуации с вирусом многие компании продолжат намного активнее, чем раньше, использовать дистанционную работу, согласился инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

В пресс-службе HeadHunter не прокомментировали результаты исследования по просьбе «Известий». В Минтруде на момент публикации не ответили на запрос.