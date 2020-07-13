Взаимное притяжение: в Арктике работникам и работодателям помогут найти друг друга

Закон, предполагающий льготы для инвесторов в Арктике, одобрили в Совете Федерации. В отличие от предыдущих редакций, действие этого документа распространяется на малых и средних предпринимателей за счет того, что объем необходимых инвестиций был снижен до 1 млн рублей в год. Это может позволить создать в Арктической зоне до 28 тыс. рабочих мест к 2030 году, сократив отток населения. В то же время работодатели на Севере уже сейчас сталкиваются с дефицитом квалифицированных специалистов: пока местные жители в поисках работы уезжают в другие регионы, крупным компаниям приходится везти сотрудников со всей страны . Вопрос о том, как «свести» работников и работодателей и наладить подготовку квалифицированных сотрудников на местах, активно обсуждается экспертами. Подробнее о том, кому осваивать Арктику, — в материале «Известий».

Хорошая цифра

В середине недели Совет Федерации одобрил пакет законов, предполагающих специальные льготы для компаний, работающих в Арктике. Согласно закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне», на налоговые льготы смогут претендовать инвесторы , работающие в Мурманской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, в арктических водах России, а также на части территорий Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

Одним из главных достижений является тот факт, что нижняя планка была установлена на уровне 1 млн рублей инвестиций в год вместо обсуждавшихся последнее время 50 млн рублей в год , отметил в разговоре с «Известиями» директор Центра экономики Севера и Арктики, председатель социально-экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при председателе Совета Федерации Александр Пинясов.

а2 Рабочий в плавильном цехе медного завода в Норильске Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Это хорошая цифра, подъемная для малого и среднего бизнеса. В результате на получение господдержки могут претендовать не только крупные компании, но и предприниматели, которые в ней действительно нуждаются, — подчеркивает он.

Авторы документа рассчитывают, что благодаря этому в Арктическую зону до 2030 года удастся привлечь не менее 6,7 трлн рублей инвестиций, которые обеспечат создание 28 тыс. рабочих мест . В то же время, обращают внимание опрошенные изданием эксперты, из-за особенностей северных регионов компании уже сталкиваются с недостатком квалифицированных кадров под собственные нужды. В то время как местные жители уезжают в поисках работы в другие регионы .

«Свозить со всей страны»

Практически одновременно с обсуждением закона об арктических льготах развитие рынка труда в Арктике обсуждали на заседании Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). На мероприятии в том числе рассказали о создании Центра подходящей работы (ЦПР) совместно с Российским государственным социальным университетом . Предполагается, что ЦПР займется подбором молодых специалистов и адаптацией их к работе в арктических условиях.

Регулярный отток населения, прежде всего молодежи, является одной из главных сложностей в регионе, пояснил «Известиям» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

— Понятно, что на этот процесс влияют и суровые климатические условия, и отсутствие развитой инфраструктуры, особенно в отдаленных городах и поселках. Лучше дело обстоит в городах, созданных вокруг одного крупного производства, — там больше заботятся о кадрах, создают условия для учебы молодежи, привлекают людей высокими зарплатами и целым «пакетом» социальных благ, — отмечает он.

Экономическая ситуация в целом и на рынке труда в частности в Арктике варьируется в зависимости от того, идет ли речь о местах добычи или крупных портах, или о сельских территориях.

Разнится она и между регионами — так, в рейтинге субъектов РФ по уровню безработицы за 2020 год Ямал и ХМАО оказались одними из наиболее благополучных, уступив только Москве и Петербургу. Относительно неплохой результат показал и Красноярский край (31-е место в рейтинге). Во вторую половину рейтинга угодили Мурманская и Архангельские области, Карелия и Коми.

а1 Село Ратта Красноселькупского района — одно из самых труднодоступных поселений Ямала. Добраться до села можно вертолетом или вездеходом по зимней ледовой дороге по реке Таз Фото: РИА Новости/Сергей Русанов

Наиболее благополучными являются населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями или крупными предприятиями, а также северные порты, рассказывает Александр Пинясов. Работодатели достаточно активны, зарплаты находятся на уровне. В сельской местности, по его словам, ситуация будет обратной — там прежде всего необходимо решить проблему с отсутствием или нехваткой рабочих мест, которые ограничиваются, как правило, местным магазином, школой и фельдшерско-акушерским пунктом.

Зато на крупных предприятиях, наоборот, чаще всего сталкиваются с невозможностью найти высококвалифицированных сотрудников в «своих» регионах.

— Сейчас получается, что работников приходится свозить со всей страны. В последние годы было много сделано для подготовки людей на местах, стали появляться «арктические» вузы, но тем не менее проблема остается — многие компании сталкиваются с тем, что регионы не могут обеспечить их подходящими кадрами. В результате работников или ищут по всей стране, или «переводят» с одного предприятия на другое после его закрытия, — рассказывает собеседник издания.

Зависимость от вахтовиков из других субъектов привела в том числе к дополнительным сложностям во время распространения коронавирусной инфекции. На многих предприятиях, работающих вахтовым методом, были зарегистрированы вспышки заболевания. Большинству вахтовиков продлили смены на несколько месяцев. Невозможность ни выйти на работу, ни вернуться домой привела к росту напряженности, а компании столкнулись с трудностями при выводе на работу новых сотрудников, указывают эксперты.

Один к двум

По сравнению с другими регионами ситуация с безработицей в Арктике достаточно благополучна, однако спрос и предложение там действительно неравномерны , указывает специалист по рынку труда Анна Гуревич.

— Число безработных в два раза меньше, чем в остальной части России, соответственно 3% против 6%. Другое дело, что открытые вакансии не всегда относятся к самым привлекательным. Кроме того, есть явный дефицит и с очень квалифицированными кадрами. Прежде всего требуются врачи самых разных специальностей. Особенно на уровне районных больниц. Иногда в отдельно взятой ЦРБ одновременно требуется до 10–15 врачей-специалистов, — отмечает она.

а3 Разгрузка материалов для строительства третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа в порту поселка Сабетта Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом специальности, которые пользуются наибольшим спросом у работодателей в Арктической зоне, остаются неизменными годами , рассказывает профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Вера Сморчкова.

— На рынке труда в Арктике в основном требуются мужские специальности, и эта тенденция не менялась уже много лет. Потому что на первом месте там строительство, добыча природных ресурсов и переработка, — рассказывает собеседница издания.

Это, помимо прочего, приводит к дефициту специальностей, подходящих женщинам.

— Самая специфическая проблема в АЗРФ — это безработица среди представителей коренных и малочисленных народов севера, особенно женщин, потому что профессия чум-работницы не везде включена в перечень профессий. И вообще, многие эксперты отмечают гендерный аспект в АЗРФ как проблемный. То есть в условиях Арктики у женщин должны быть особые рабочие места, — уверен Александр Стоцкий.

Вопрос для северных территорий является ключевым, так как без этого нельзя будет говорить о дальнейшем заселении региона , обращают внимание опрошенные изданием эксперты.

Дело молодежи

Расчет на самостоятельное экономическое развитие этой территории в условиях рынка себя не оправдал и не представляется перспективным. Соответственно и рынок труда нуждается здесь в большем, чем обычно, государственном регулировании , полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

— В основном это касается обеспечения квалифицированными кадрами тех производств, прежде всего добывающих и транспортных предприятий, которые уже созданы в Арктике и которые намечено реконструировать, а также ещё предстоит создать, — отмечает эксперт.

а4 Практические занятия у студентов Международной «Ледовой школы» в бухте Новик на острове Русский Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Пока решать задачу с подготовкой кадров «на местах» эксперты предлагают со школьной или студенческой скамьи. Для этого, в частности, планируется создать специальный центр, который поможет молодым людям выстроить жизненные планы, связанные с Арктикой, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора «Агентства по развитию человеческого капитала в Арктике и на Дальнем Востоке» Иван Ефимов.

— С этой целью АРЧК совместно с правительством Архангельской области, Агентством развития Архангельской области, Союзом молодых профессионалов WorldSkills, Северным (Арктическим) федеральным университетом и Северным государственным медицинским университетом откроют Центр развития человеческого капитала в Архангельске, — отмечает он.

При этом, признал он, это «многоцелевая задача», связанная не только с качеством образования, но и с качеством окружающей среды, социального обслуживания и с наличием возможностей для проведения досуга. Всего, по его словам, молодые люди сейчас могут получить образование на базе более 100 колледжей и пяти вузов Арктической зоны.

Одновременно в агентстве совместно с Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) и Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова (САФУ) начали исследование, призванное определить, в каких кадрах нуждаются компании, уже действующие на Севере. Всего планируется охватить около 10 тыс. предприятий, результаты станут известны в октябре-ноябре этого года .

У крупных компаний уже действуют собственные программы для студентов, рассказывает Александр Стоцкий, позволяющие заранее установить договоренности и на школьников .

а6 Участники 10-й Большой арктической экспедиции для школьников под руководством полярника Матвея Шпаро на Северном полюсе Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На заседании экспертного совета озвучивались также предложения по вовлечению в этот процесс школьников. Прежде всего, за счет проведения уроков профориентации для учеников разных возрастов. Такие уже проводятся в Архангельске.

В Российском государственном социальном университете, который выступил одним из организаторов Центра полезной работы, анонсировали создание специализированного атласа профессий, который должен стать «моделью рынка трудоустройства». Как рассказала доцент кафедры труда и специальной психологии РГСУ Вера Пчелинова, создать его планируется в рамках грантовой программы усилиями РГСУ и нескольких арктических вузов.

Решить задачу с занятостью местного населения, включая жителей сельской местности, поможет в том числе развитие местного малого и среднего бизнеса, если закон об арктических льготах заработает . Однако реальное развитие региона будет возможно только в случае, если предприниматели получат возможность не ограничиваться только торговлей или ролью «доставщиков еды» на предприятия добывающих компаний, уверен Александр Пинясов.

— Сверхзадача в том, чтобы местный малый бизнес мог оказывать квалифицированные услуги ресурсным компаниям, чего сегодня нет тотально. Важно, чтобы они могли работать в смычке с большими предприятиями, создавая инновационные кластеры по примеру тех, которые сейчас, например, действуют в Норвегии, — заключает он.