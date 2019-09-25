«На полюсе я получил закалку на всю жизнь»

Освоение Арктики возможно только в условиях широкого международного сотрудничества, а запасов полезных ископаемых региона хватит, чтобы обеспечить жизнь будущих поколений россиян. Об этом в интервью «Известиям» рассказал спецпредставитель президента РФ, первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Артур Чилингаров. 25 сентября знаменитый полярник, герой Советского Союза и герой России отмечает 80-летие. За многие годы экспедиций он пережил огромное количество экстремальных ситуаций. Во время беседы Артур Чилингаров вспомнил о том, как проваливался под лед, горел в самолете и вслепую поднимался со дна океана на Северном полюсе.

— Артур Николаевич, после погружения на дно океана в точке Северного полюса вы предложили проект по созданию нового глубоководного исследовательского аппарата в сотрудничестве с «Малахитом» и ЦНИИ Крылова. Как продвигается этот проект?

— Очень медленно, поскольку создание сверхглубоководного обитаемого аппарата связано с большими финансовыми вложениями и, что еще важнее, обладанием самыми современными технологиями, материалами и высокопрофессиональными специалистами в различных областях знаний (конструкторы, строители и т.д.). Поэтому разработка и создание подобного аппарата может сравниться с созданием космической техники. Но есть абсолютная уверенность в том, что такой аппарат будет построен.

— Почему Русское географическое общество уделяет так много внимания Арктике?

— Тут я бы обратил внимание на преемственность традиций. С момента своего основания Императорское Русское географическое общество активно занималось исследованием полярных территорий, и в особенности снаряжением многочисленных экспедиций. На это выделялись значительные средства. В финансировании и организации экспедиций участвовали видные российские предприниматели того времени.

Фото: из личного архива Артура Чилингарова 1970 г. дрейфующая станция «СП-19». Подготовка к погружению под лед.

Арктика — это громадная кладовая. В ней сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых и углеводородов, которые должны обеспечить жизнь будущих поколений россиян. Но, как и везде, там всё очень тесно взаимосвязано: невозможно вести добычу полезных ископаемых, не решая одновременно вопросы транспортного обеспечения и соблюдения требований экологической безопасности. Без широкого международного сотрудничества всех арктических государств и применения мирового опыта, накопленного в этой области. Любые односторонние действия будут в лучшем случае малоэффективны либо не принесут нужного результата.

И вопрос возрождения активного мореплавания по национальной транспортной артерии — Северному морскому пути (СМП) — не может быть решен без обеспечения безопасности, развития сети портов на трассе СМП. Необходима инфраструктура для плавания в различные сезоны, а также мощный ледокольный флот и надежное гидрометеорологическое обеспечение транспортных операций. Важна и благоприятная международная обстановка, способствующая расширению торговли между странами Запада и Востока.

— К месту аварии на японской атомной станции «Фукусима-1» экспедиции Русского географического общества отправлялись трижды. Планируются ли новые, каковы их задачи?

— В конце сентября уходит 4-я комплексная морская экспедиция Русского географического общества для изучения состояния окружающей среды и возможных последствий аварии на японской АЭС.

— На вашу долю полярного исследователя выпало немалое количество опасных ситуаций. Как вам удавалось с ними справляться?

— Да, опасностей было немало. Вспоминается прежде всего комсомольско-молодежная дрейфующая полярная станция «Северный полюс-19» (СП-19), которую мне довелось возглавить. В полночь 4 января 1970 года наш ледяной остров, где разместилась дрейфующая станция, напоролся на мель. Оторвавшись от основного массива, он стал пахать дно и разваливаться. Врагу не пожелаешь того кошмара, который молодым полярникам пришлось пережить в безлунную, темную ночь! То там, то здесь возникали трещины, в которые проваливались домики, палатки, техника. В начавшемся хаосе люди пытались спасти хоть что-нибудь из оборудования, горючего, продовольствия, без чего станция просто не могла бы существовать. Меня, однако, заботило главное — как уберечь людей. Сразу же дал команду держаться вместе и запретил отлучаться без разрешения — «партизанские» выходы стали крайне опасными.

Фото: из личного архива Артура Чилингарова 1970 г. дрейфующая станция «СП-19»

В целом, несмотря на все сложности и ЧП, программа станции СП-19 была успешно выполнена. Я вообще считаю, что любую экспедицию, какие бы она ни дала результаты, следует считать неудачной, если погиб хотя бы один человек. Тогда, слава Богу, удалось сохранить всех. Это мне стоило многого. Но, с другой стороны, я получил необходимую закалку на всю мою последующую экспедиционную жизнь.

Вспоминается и еще один эпизод, когда я был начальником Амдерминского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды. Как-то раз вместе со своими сотрудниками, как говорят полярники, «делал точку в океане» (производил океанологические и метеорологические измерения в точке с заданными координатами. — «Известия»). Из поселка Черского прилетел самолет «Ли-2» на лыжах, чтобы нас забрать. Однако при взлете он зацепился за торос и стал падать, его понесло к большой трещине. В салоне людей пораскидало в разные стороны, начало что-то гореть. У меня же были детонаторы, — тогда мы с помощью взрывов расчищали лед. Они в случае сильного удара могли взорваться. Тогда всё разнесло бы на куски — и самолет, и людей. И я делал всё, чтобы они не попали под удар. Слава Богу, обошлось.

В июле-августе 2007 года мы впервые в мире погрузились в двух глубоководных подводных аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» на дно Северного Ледовитого океана в географической точке Северного полюса и установили там флаг РФ из титана. Погружение было сложным, всё время возникали опасные ситуации: когда достигли дна на глубине более 4 км, долго не могли подняться, поскольку аппараты залепило илом, затем при подъеме почти полностью исчезла связь — фактически всплывали вслепую. Всё пребывание под водой заняло около девяти часов вместо четырех с половиной запланированных. А за это время дрейф отнес лед и полынью примерно на 3 км в сторону. Искали полынью интуитивно, на ощупь. Попали в нее только после четвертой попытки. Короче, понервничать пришлось немало.

Фото: из личного архива Артура Чилингарова 2007 г. Северный полюс. Экипаж МИР-1 вернулся

— Жизнь испытывала вас на прочность с раннего детства, со времен блокады Ленинграда, которую вам довелось пережить. Как запомнились те дни?

— Тогда я был совсем маленьким, но воспоминания остались. Помню, что был худющим пацаном с большим животом от постоянного голода — настоящий рахит, и всё время просил хлеба… Приведу эпизод, касающийся жизни, точнее выживания в тот период. Мы жили на последнем этаже трехэтажного кирпичного дома, который находился напротив городского военкомата. Он постоянно подвергался бомбардировкам. Во время одной из них бомба разорвалась прямо над домом. Это было ночью. В комнате, где мы спали, обрушился потолок. От гибели спасли лишь железные спинки кроватей, на которых зависла кровля. Так мы и лежали под «крышей», пока нас не откопали.

— Мало кто может похвастаться такой неиссякаемой энергией в солидном возрасте. В чем секрет?

— Куда бы ни отправлялся, всегда верю в успех. Семья для полярника играет большую роль. Надежный тыл очень много значит. Считаю свою жену, сына и дочь таким надежным тылом.

Фото: из личного архива Артура Чилингарова

— А как вы отдыхаете?