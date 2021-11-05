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А судит кто: на что россияне чаще всего жалуются при поиске работы

И почему на трудоустройство теперь уходит в два раза больше времени, чем прежде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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А судит кто: на что россияне чаще всего жалуются при поиске работы
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2021-11-03 10:28:48
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Около 60% россиян, находящихся в поиске работы, не устраивает, что компании не просматривают резюме и не приглашают на собеседования. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter (есть у «Известий»). Также 36% респондентов жалуются на низкую зарплату, еще 30% — на отсутствие информации о доходе. Помимо этого 27% соискателей признались, что из описания вакансии непонятно, что от них хочет работодатель. В активном поиске работы уже более шести месяцев находятся 76% опрошенных. Однако в предыдущие годы люди в среднем находили новое место за квартал.

Сложный выбор

Сейчас найти новую работу хотят 76% опрошенных, следует из данных исследования HeadHunter. При этом в активном поиске они уже более полугода — раньше люди в среднем находили подходящее место за 1–3 месяца. Российские компании во всех сферах ежемесячно размещают сотни тысяч вакансий: по сравнению с началом года объем предложений увеличился на 60%. Для привлечения сотрудников работодатели, например, расширяют соцпакеты и повышают предлагаемую зарплату до 10%. Однако активность соискателей лишь немного выросла с середины лета, и все равно по итогам осени она на 7% ниже прошлогодних значений.

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«Рынок перенасыщен вакансиями, но при этом не все предложения от работодателей могут устраивать соискателей. Возможно, именно поэтому растет число отказов, а также так называемого гостинга, когда кандидаты, уже получившие оффер (предложение о работе), просто не доходят до компании, также растет число отказов от работы после первых дней. Случаи отказов и невыходов на работу кандидатов участились за текущий год в России на 64%», — отмечают специалисты HeadHunter.

По словам соискателей, им сложно найти хорошее место по ряду причин. 60% респондентов заявили, что просто не получают обратную связь от работодателей после отправки резюме. Чаще всего с таким невниманием со стороны компаний сталкивались жители Москвы, Алтая, Волгоградской области и Петербурга. 36% соискателей не устраивает слишком низкая предлагаемая зарплата, а 30% — что этой информации нет в описании вакансии. Еще 27% опрошенных признались, что избегают предложений с непонятным описанием требований.

А судит кто
москва сити
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Тем не менее люди продолжают искать работу. Активнее остальных этим занимаются юристы, представители сферы искусства и медики. Медленнее мониторят рынок предложений соискатели рабочих профессий — строители, сотрудники транспортной и логистической сфер, а также производственники. Это, по словам исследовательской группы, может быть связано с тем, что вакансий для так называемых синих воротничков более чем достаточно. Поэтому они могут смело выбирать места, отсеивая неинтересные или малооплачиваемые.

Несмотря на то что большинство опрошенных ищет работу, 48% респондентов в целом довольны своим коллективом, 41% — обязанностями, 32% — зарплатой и 31% — руководством. Лишь 16% опрошенных не устраивает на их текущей позиции ничего. Чаще всего те, кто не ищет работу, считают, что не найдут место лучше (38%). 24% опасаются, что их не примут из-за возраста. При этом 23% опрошенных признались, что у них нет сил на поиски.

А судит кто
метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«Серьезный уровень усталости у большинства соискателей после нестабильного 2020-го, а также продолжающего стресс 2021-го сказывается не только на готовности работать, но и на качестве труда и сохранности сотрудников в компаниях и, как следствие, серьезной текучести кадров. Именно поэтому работодателям нужно еще более внимательно следить за ситуацией на рынке и работать с каждым сотрудником или кандидатом точечно», — говорится в исследовании.

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Рабочие вопросы

Из-за распространения коронавируса и последующего экономического кризиса целые отрасли были вынуждены сократить прием на работу, отметил заместитель председателя научно-экспертного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин. Пока у работодателей нет полной уверенности в завтрашнем дне, поэтому они не готовы сильно расширять штат сотрудников. Чтобы людям было легче и быстрее искать новое место, государство должно улучшить деятельность биржи труда.

Система центров занятости занимает очень пассивную позицию. Кроме того, у нее нет понимания изменившейся ситуации. Необходимо распространять систему переподготовки. Это позволит увеличить конкурентоспособность соискателей, — сказал «Известиям» эксперт.

А судит кто
Международный форум "Карьера"
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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С этим согласен и член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Для облегчения процесса трудоустройства требуется обратить внимание биржи труда. Как заявил «Известиям» сенатор, пока центры занятости в целом помогают только ограниченному кругу людей — прежде всего тем, кто не очень притязателен в выборе работы и готов согласиться на низкую зарплату.

Биржи труда, по мнению сенатора, необходимо модернизировать. Во-первых, должно быть охвачено больше компаний, особенно в сфере программирования, которая сейчас активно набирает популярность. Во-вторых, специалистам центров занятости надо активнее вести диалог с соискателями и оперативно отвечать на их вопросы. В-третьих, населению необходимо напоминать о возможностях таких центров.

Ранее стало известно, что показатели занятости превысили допандемический уровень в 53 регионах России. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, число зарегистрированных в центрах занятости не превышает 820 тыс.

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