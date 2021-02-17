«Постепенная стабилизация»: в России улучшается ситуация на рынке труда

Минтруд России сообщил о стабилизации рынка труда. Как отметили в ведомстве, сейчас в стране проживают менее 2,5 млн человек, официально зарегистрированных безработными, — это на 1,2 млн меньше, чем было осенью . Согласно данным Росстата, за последние пять месяцев безработица сократилась на 0,5%. Как развивалась ситуация с трудоустройством россиян — разбирались «Известия».

Постепенная стабилизация

Ситуация на рынке труда в России стабилизируется. Об этом сообщили в Минтруда, отметив, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, сократилось за последние пять месяцев и сейчас составляет менее 2,5 млн. Для сравнения, в сентябре прошлого года их было 3,7 млн.

«Стабилизация идет постепенно. Об этом свидетельствуют и данные Росстата», — отметили в ведомстве.

Согласно этим данным, в январе 2020 года безработица в РФ составляла 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле — 5,8%, в мае — 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, а в августе — 6,4%. В сентябре и октябре она пошла на спад и достигла уже 6,3%, в ноябре — 6,1%, а в декабре — 5,9%.

Постепенная стабилизация Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По утверждению министра труда и соцзащиты Антона Котякова, вернуть допандемические показатели уровня занятости получится, когда на работу устроится еще миллион россиян. Перед ведомством стоит цель восстановить прежний уровень занятности до конца года, на эти меры в программах бюджетов регионов заложено почти 21 млрд рублей.

При этом в Минэкономразвития спрогнозировали снижение уровня безработицы в 2021 году до 5,2%. В последующие два года, отметили в ведомстве, показатели могут вернуться к докризисным значениям — 4,6–4,7%.

Адаптация рынка

Российский рынок труда достаточно быстро адаптировался к последствиям пандемии, считают представители сервисов по подбору персонала. Как говорится в предоставленном «Известиям» докладе аналитического центра «Авито.Работа», число вакансий по итогам 2020 года выросло на 37% после резкого снижения в первом полугодии.

— В начале первой волны коронавируса многие компании были вынуждены «заморозить» найм — на этом фоне, в частности из-за опасений за свое здоровье, снизилась и соискательская активность. По итогам II квартала она уменьшилась на 10%. Однако так продолжалось недолго, и постепенно рынок стал восстанавливаться, — рассказал управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель.

Постепенная стабилизация Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По данным сервиса Superjob.ru, в апреле активность бизнеса упала до минимальных значений (42–43% от среднерыночной активности в аналогичные периоды 2017–2019 годов), в июне аналитики наблюдали резкий рост до 74–75%, в конце августа активность на рынке труда на 6–7% превышала аналогичные показатели прошлых лет. В феврале 2021 года разница составила уже 16%.

— Это говорит о том, что работодатели не просто вернулись, они активно ищут кандидатов, пытаясь забрать лучших. Такие тенденции позволяют утверждать, что экономику ждет быстрое восстановление, как только коронавирусные ограничения будут сняты, — считает руководитель исследовательского центра организации Наталья Голованова.

Самые востребованные

По данным сервиса «Авито.Работа», самыми востребованными группами профессий у работодателей во время пандемии стали «Строительство», «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Без опыта, студенты». В последней количество предложений от работодателей за год выросло больше всего — на 65%.

Помимо нее, наиболее быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, а также строительство и производственный сектор (+44% вакансий), говорится в исследовании.

— В прошлом году рынок труда пережил несколько потрясений. Во-первых, благодаря развитию сервисов онлайн-торговли, мы видим бурный рост количества вакансий, не требующих специализированного опыта — курьеры, упаковщики, грузчики. Второй яркой характеристикой прошедшего года можно назвать отток мигрантов. Строительная и производственная-сырьевая сферы столкнулись с нехваткой работников. Работодатели увеличивали зарплатные предложения, стараясь восполнить дефицит сотрудников, — объяснил Артем Кумпель.

Постепенная стабилизация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Похожие данные в беседе с «Известиями» привел и коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. По его словам, наибольший рост числа вакансий был заметен в сферах транспорта и логистики (на 25%), торговли (на 21%), производства (на 19%) и услуг (14%).

В свою очередь, представитель Superjob.ru отметила, что топ востребованных профессий во время пандемии практически не изменился. В него традиционно вошли IT-специалисты, врачи, менеджеры по продажам и другие работники сферы торговли, инженеры и строители. В то же время, спрос на некоторые специальности буквально взлетел — так, например, на курьеров он увеличился в пять раз.

— Люди привыкли к доставке товаров и не хотят отказываться от этой услуги. Крупные игроки, которые этим занимаются, идут в регионы, — сказала Наталья Голованова «Известиям».

Антилидером по востребованности, по данным аналитиков, ожидаемо, стали группы профессий «Искусство и развлечения», «Туризм» и «Гостинично-ресторанный бизнес».

Как изменились зарплаты?

Во время пандемии уровень медианной зарплаты в России увеличился на 17% с 30 тыс. до 35 тыс. рублей для графика «полный день», говорится в исследовании «Авито.Работа».

Согласно данным сервиса, лучше всего оплачивалась работа в строительстве и автомобильном бизнесе, уровень заработка в обеих сферах вырос на 13% и составил в среднем 45 тыс. рублей в месяц. Также зарплаты увеличились у медработников, фармацевтов (на 17%) и неквалифицированных рабочих (на 14%). Снижение оплаты труда в 2020 году было отмечено лишь в банковском секторе ( — 10%).

Постепенная стабилизация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наибольший уровень зарплат, ожидаемо, оказался в Москве и Санкт-Петербурге — в среднем 55 тыс. рублей (+10%) и 45 тыс. (+13%) рублей соответственно. Самыми высокооплачиваемыми в них, по данным Superjob.ru, оказались вакансии руководителей в сфере строительства, в регионах — программистов и врачей.

Так, топовыми вакансиями февраля в Москве оказалась вакансия директора по строительству (450 тыс. рублей) и директора службы технического заказчика (400 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге в топ попали менеджер по продаже медицинского оборудования (от 300 тыс. рублей) и врач-стоматолог (200 тыс. рублей).

Тренд на удаленку

Главным трендом «карантинного» 2020 года стала удаленная работа, отмечают эксперты. Пандемия показала, что многие профессии — юристы, преподаватели, няни, фитнес-тренеры — могут полностью или частично существовать в онлайне.

— Из-за массового перехода на удаленный режим увеличилась востребованность работников в области IT и информационной безопасности, которые могут выстроить дистанционную работу или обеспечить надежную защиту данных и будут отслеживать соблюдение правил кибербезопасности, — рассказал Артем Кумпель.

По словам эксперта по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадяна, возможность работать на «удаленке» привела к децентрализации рынка труда и позволила людям из регионов найти работу в крупной компании и увеличить уровень дохода. В свою очередь, жители мегаполисов, оставшись без привязки к офису, начали путешествовать по стране.

Постепенная стабилизация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Многие переехали жить на юг России, в Сочи. Там живет много успешных специалистов, например, IT-сферы. Люди, которые не могут работать дома, приезжают в коворкинги — я думаю, со временем это станет еще более востребованным, — сказал Мурадян.

В то же время, директор по развитию Staff-UP Consulting Group Елена Лимонова в беседе с «Известиями» отметила, что многие компании, в разгар пандемии заявлявшие о планах сохранить смешанный или удаленный состав работы, уже начали возвращать сотрудников в офис.

— Эта возможность есть только в некоторых высокотехнологичных сферах, в IT, маркетинге и продвижении сайтов. Но в целом все бэк-офисные позиции со временем вернутся в формат офисной работы, — считает она.

Еще одним трендом, укрепившимся на рынке труда во время пандемии, стал активный поиск людьми дополнительного заработка. По данным «Авито.Работа», спрос на вакансии со свободным графиком и графиком «неполный день» вырос на 39% и 89% соответственно.

Антикризисные меры

Для того, чтобы сохранить бизнес во время пандемии, предприятиям пришлось принимать антикризисные меры: сокращать представительские расходы, оптимизировать рабочие графики и численность штата. В этом году работодатели, вероятно, продолжат оптимизацию, считает Артем Кумпель.

По его словам, это поднимет спрос на специалистов на стыке профессий, которые могут выполнять более широкий спектр задач. С ним согласна и Елена Лимонова, которая считает, что время, когда специалисту стоит «уходить в одно направление в надежде, что он будет востребован хотя бы на 20 лет», прошло.

— Сегодня актуальны профессии на стыке — HR и маркетинг, финансы и маркетинг, производство и IT. Две-три компетенции — это возможность для специалиста быть востребованным или хотя бы не лишиться работы, — сказала Лимонова.

Помимо этого, уверены эксперты, существует вероятность, что многие работодатели на фоне кризиса станут чаще задумываться о найме работников под конкретные задачи или в пиковые часы.

Постепенная стабилизация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Становится очевиднее, что держать большой штат невыгодно: в непиковые часы персонал может простаивать, а бизнес всё равно должен платить зарплаты. Продолжит расти и количество фрилансеров, — пояснил Артем Кумпель.

Одним из краткосрочных трендов, по его мнению, станет рост востребованности работников в области строительства, обслуживания и производства. Это связано с временным оттоком мигрантов, которые обычно составляли значительную часть рабочей силы в таких областях. Нехватка работников может привести к трудовой миграции людей из регионов в крупные города.

Прогнозируемая ситуация

Сокращение безработицы (хотя, и не слишком интенсивное — 0,5% за пять месяцев) — ожидаемая и прогнозируемая ситуация, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, безработица напрямую зависит от того, как работает экономика страны. Если она падает, это в первую очередь сказывается на рынке труда.

— Последние несколько месяцев экономика несколько стабилизировалась. По годовым данным Росстата, у нас совершенно не критический уровень падения ВВП — 3,1%, весной мы ожидали, что будет хуже — 5–6%. Экономика начала восстанавливаться, компенсировать потери 2020 года. Соответственно, работодатели заинтересованы в найме работников, чтобы продолжать расширение своего бизнеса, — объяснил он.

Постепенная стабилизация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В дальнейшем, продолжил эксперт, всё зависит от маршрута коронавируса — будут ли мутации и «третья волна» с введением локдауна, в случае которого снова закроются магазины и предприятия и начнется новое сокращение численности занятых.

— Большую роль даже психологически сыграет вакцинация . Если она пройдет быстро и успешно, люди смогут без особой опаски идти на работу, замещать вакансии. В целом, пока я вижу позитивный тренд: все возвращаются в офисы, университеты, школы. Если так пойдет и дальше, занятость будет расти, — уверен собеседник «Известий».

Большую роль, по его мнению, сыграет и сохранение мер поддержки государства, введенных во время пандемии — например, льготные кредиты компаниям и предпринимателям на выплату зарплат сотрудникам, которые, по оценке Минэкономразвития, позволили сохранить порядка 5 млн рабочих мест.

— Сейчас главное, чтобы этот процесс не останавливался и было продолжение поддержки бизнеса, пусть и не в прежнем объеме. Многие предприятия, особенно малые, находятся в очень тяжелом экономическом состоянии. Государственные и во время пандемии чувствуют себя нормально, а частный бизнес страдает больше всего, — подытожил Остапкович.