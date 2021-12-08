Банком единым: половина россиян сталкивается с зарплатным рабством

У каждого второго россиянина при устройстве на новую работу не было возможности выбрать зарплатный банк, говорится в исследовании агентства InDepth (есть у «Известий»). При этом с 2014 года по законодательству сотрудники имеют право получать деньги от работодателя на любую карту. В крупнейших кредитных организациях пояснили «Известиям», что предлагают льготные условия по обслуживанию как для зарплатников от компаний, так и для индивидуальных пользователей. Эксперты полагают, что проблема постепенно исчезает благодаря бесплатным переводам через систему быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц: в пределах этой суммы заработанные деньги можно переводить в любую финорганизацию.

В своем банке

Подавляющее большинство россиян (81%) знает, что имеет право самостоятельно выбирать банк для получения выплат от работодателя. Однако половине граждан (50,6%) при трудоустройстве не предоставляли возможность выбрать зарплатную кредитную организацию. Об этом сообщается в исследовании агентства InDepth (есть в распоряжении «Известий»). При этом только в 15% случаев работодатель аргументирует, что карта зарплатного банка позволит получать дополнительные бонусы как самому сотруднику, так и работодателю.

«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — подчеркивается в исследовании InDepth.

При этом, по данным агентства, 36% россиян хотели бы иметь возможность сменить зарплатный банк через автоматизированные сервисы, без подачи заявления работодателю. Почти треть респондентов (29%) уже изучали условия по зарплатным картам других кредитных организаций с целью возможного перехода и получения более выгодных предложений на конкурентном поле. Однако 73% граждан никогда не меняли зарплатную карту, 14% делали это по собственному желанию, 13% — по просьбе работодателя.

Справка «Известий» Право выбирать банк, в котором клиент будет получать зарплату, появилось у россиян в 2014 году: тогда были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Сейчас клиенты могут требовать начисления зарплаты на любую банковскую карту, а не только на ту, которую предлагает работодатель. Это называется «индивидуальный зарплатный проект».

По данным «Ренессанс Кредит», большинство зарплатных клиентов получает фактически безальтернативные условия открытия зарплатных карт от своего работодателя. Но дальше значительная часть россиян моментально переводит полученную зарплату в другой банк, картами которого им выгоднее и удобнее пользоваться, отметили в банке. Проблему зарплатного рабства также считают актуальной в банке «Хоум Кредит». Между тем она постепенно исчезает, несмотря на, возможно, сохраняющиеся ограничения со стороны некоторых работодателей, добавили в «Открытии».

По словам источника «Известий» в крупном банке, одна из главных причин зарплатного рабства — монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов. По его словам, около половины клиентов сталкивались с такими требованиями от нового работодателя. Вместе с тем заметен и обратный процесс: люди переводят зарплату сразу на карту других, незарплатных банков с более привлекательными условиями в виде кешбэков, и тратят деньги уже оттуда.

Как правило, компания договаривается с банком, что зарплаты сотрудников будет переводить ему в обмен на определенные привилегии (такие как льготная кредитная линия), хотя это и может ущемлять интересы работников, добавил источник «Известий». В большинстве случаев это не заменяет преимущества, которые сотрудники могли бы получать с индивидуальным зарплатным проектом. Особенно с учетом того, что нужные им банковские продукты у них уже, скорее всего, есть в других банках. Например, если все члены семьи пользуются банком Х, а супруге на работе навязывают карту Y, то семья не сможет воспользоваться бонусами семейного счета, так как ее деньги будут лежать отдельно — с такими кейсами часто сталкиваются в крупных банках.

Рабству — нет

Впрочем, в других крупных банках — ПСБ, «Абсолюте», ВТБ, Газпромбанке — проблемы зарплатного рабства не видят.

В крупнейших кредитных организациях зарплатные карты составляют от 30% до 70% от всех эмитированных, сообщили «Известиям» их представители. Для таких клиентов банки предлагают особые условия обслуживания, например бесплатное обслуживание и льготные ставки по кредитам.

Вместе с тем в финорганизациях сообщили о клиентах, которые открывают индивидуальные зарплатные проекты — для них особые условия есть в Росбанке, банке «Санкт-Петербург», «Дом.РФ», Газпромбанке. В Почта Банке рассказали, что дают преимущества тем пользователям, которые ежемесячно пополняют «пластик» на крупную сумму, а в УБРиР планируют плотнее работать с индивидуальными зарплатными клиентами в следующем году.

Вопрос наличия зарплатного рабства требует дополнительного изучения с участием не только банковского сообщества, но и граждан, и компаний-работодателей, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе добавили, что граждане уже сегодня имеют возможность переводить свои средства в любой банк. Так, система быстрых платежей позволяет делать переводы до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно. Мы видим, что 99% переводов в СБП приходится на трансакции именно до этой суммы.

— Что касается централизованного зарплатного сервиса в СБП, то важным является не столько технологическая реализация проекта, сколько решение правовых вопросов, в том числе защита прав человека, которому принципиально важно гарантированно и в срок получить зарплату.

Здесь потребуется внесение существенных изменений в законодательство, включая Трудовой кодекс. Кроме того, это затронет и работодателей по изменению их процессов взаимодействия с работниками по выплате з/п и доработке своих систем (1С и т.д.), — подчеркнули в Банке России.

Клиент не всегда готов спорить по поводу зарплатного банка, тем более что он не несет дополнительных расходов на ведение счета, а деньги между своими счетами в разных банках можно перевести за секунды, отметила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская. Она подчеркнула, что для бухгалтерии проще работать с одним банком, чем с десятком. А у кредитных организаций есть KPI по выданным картам, и им проще договориться с предприятием, где тысяча работников.

Серьезной ответственности для юрлиц за нарушение Трудового кодекса в части выбора зарплатного банка и особого контроля за поведением компаний в этой сфере в России нет, сообщает директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Инициатива переводить зарплаты по номеру телефона отвечает интересам физлиц, считает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов: однако, так как переводы через СБП совершаются по привязанному к карте номеру, то есть риски в случае смены телефона. Чтобы этого избежать, работнику придется помнить о необходимости своевременно уведомлять работодателя о смене привязанного к карте номера.