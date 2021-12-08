Банком единым: половина россиян сталкивается с зарплатным рабством
У каждого второго россиянина при устройстве на новую работу не было возможности выбрать зарплатный банк, говорится в исследовании агентства InDepth (есть у «Известий»). При этом с 2014 года по законодательству сотрудники имеют право получать деньги от работодателя на любую карту. В крупнейших кредитных организациях пояснили «Известиям», что предлагают льготные условия по обслуживанию как для зарплатников от компаний, так и для индивидуальных пользователей. Эксперты полагают, что проблема постепенно исчезает благодаря бесплатным переводам через систему быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц: в пределах этой суммы заработанные деньги можно переводить в любую финорганизацию.
В своем банке
Подавляющее большинство россиян (81%) знает, что имеет право самостоятельно выбирать банк для получения выплат от работодателя. Однако половине граждан (50,6%) при трудоустройстве не предоставляли возможность выбрать зарплатную кредитную организацию. Об этом сообщается в исследовании агентства InDepth (есть в распоряжении «Известий»). При этом только в 15% случаев работодатель аргументирует, что карта зарплатного банка позволит получать дополнительные бонусы как самому сотруднику, так и работодателю.
«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — подчеркивается в исследовании InDepth.
При этом, по данным агентства, 36% россиян хотели бы иметь возможность сменить зарплатный банк через автоматизированные сервисы, без подачи заявления работодателю. Почти треть респондентов (29%) уже изучали условия по зарплатным картам других кредитных организаций с целью возможного перехода и получения более выгодных предложений на конкурентном поле. Однако 73% граждан никогда не меняли зарплатную карту, 14% делали это по собственному желанию, 13% — по просьбе работодателя.
По данным «Ренессанс Кредит», большинство зарплатных клиентов получает фактически безальтернативные условия открытия зарплатных карт от своего работодателя. Но дальше значительная часть россиян моментально переводит полученную зарплату в другой банк, картами которого им выгоднее и удобнее пользоваться, отметили в банке. Проблему зарплатного рабства также считают актуальной в банке «Хоум Кредит». Между тем она постепенно исчезает, несмотря на, возможно, сохраняющиеся ограничения со стороны некоторых работодателей, добавили в «Открытии».
По словам источника «Известий» в крупном банке, одна из главных причин зарплатного рабства — монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов. По его словам, около половины клиентов сталкивались с такими требованиями от нового работодателя. Вместе с тем заметен и обратный процесс: люди переводят зарплату сразу на карту других, незарплатных банков с более привлекательными условиями в виде кешбэков, и тратят деньги уже оттуда.
Как правило, компания договаривается с банком, что зарплаты сотрудников будет переводить ему в обмен на определенные привилегии (такие как льготная кредитная линия), хотя это и может ущемлять интересы работников, добавил источник «Известий». В большинстве случаев это не заменяет преимущества, которые сотрудники могли бы получать с индивидуальным зарплатным проектом. Особенно с учетом того, что нужные им банковские продукты у них уже, скорее всего, есть в других банках. Например, если все члены семьи пользуются банком Х, а супруге на работе навязывают карту Y, то семья не сможет воспользоваться бонусами семейного счета, так как ее деньги будут лежать отдельно — с такими кейсами часто сталкиваются в крупных банках.
Рабству — нет
Впрочем, в других крупных банках — ПСБ, «Абсолюте», ВТБ, Газпромбанке — проблемы зарплатного рабства не видят.
В крупнейших кредитных организациях зарплатные карты составляют от 30% до 70% от всех эмитированных, сообщили «Известиям» их представители. Для таких клиентов банки предлагают особые условия обслуживания, например бесплатное обслуживание и льготные ставки по кредитам.
Вместе с тем в финорганизациях сообщили о клиентах, которые открывают индивидуальные зарплатные проекты — для них особые условия есть в Росбанке, банке «Санкт-Петербург», «Дом.РФ», Газпромбанке. В Почта Банке рассказали, что дают преимущества тем пользователям, которые ежемесячно пополняют «пластик» на крупную сумму, а в УБРиР планируют плотнее работать с индивидуальными зарплатными клиентами в следующем году.
Вопрос наличия зарплатного рабства требует дополнительного изучения с участием не только банковского сообщества, но и граждан, и компаний-работодателей, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе добавили, что граждане уже сегодня имеют возможность переводить свои средства в любой банк. Так, система быстрых платежей позволяет делать переводы до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно. Мы видим, что 99% переводов в СБП приходится на трансакции именно до этой суммы.
— Что касается централизованного зарплатного сервиса в СБП, то важным является не столько технологическая реализация проекта, сколько решение правовых вопросов, в том числе защита прав человека, которому принципиально важно гарантированно и в срок получить зарплату.
Здесь потребуется внесение существенных изменений в законодательство, включая Трудовой кодекс. Кроме того, это затронет и работодателей по изменению их процессов взаимодействия с работниками по выплате з/п и доработке своих систем (1С и т.д.), — подчеркнули в Банке России.
Клиент не всегда готов спорить по поводу зарплатного банка, тем более что он не несет дополнительных расходов на ведение счета, а деньги между своими счетами в разных банках можно перевести за секунды, отметила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская. Она подчеркнула, что для бухгалтерии проще работать с одним банком, чем с десятком. А у кредитных организаций есть KPI по выданным картам, и им проще договориться с предприятием, где тысяча работников.
Серьезной ответственности для юрлиц за нарушение Трудового кодекса в части выбора зарплатного банка и особого контроля за поведением компаний в этой сфере в России нет, сообщает директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Инициатива переводить зарплаты по номеру телефона отвечает интересам физлиц, считает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов: однако, так как переводы через СБП совершаются по привязанному к карте номеру, то есть риски в случае смены телефона. Чтобы этого избежать, работнику придется помнить о необходимости своевременно уведомлять работодателя о смене привязанного к карте номера.