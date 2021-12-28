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Трудный случай: Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже

О каких работниках идет речь и в каких регионах наблюдается наиболее сложная ситуация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Трудный случай: Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже
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2021-12-27 19:19:15
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Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают 2,5% работников, или почти 690 тыс. человек, занятых на крупных и средних предприятиях. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. Наименьшая доля населения, зарабатывающая столько и ниже, проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, наибольшая — в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Основной причиной такой статистики служит неполная занятость, пояснили в службе. Там добавили, что нарушения законодательства при оплате труда возможны у 0,2% из этих 2,5%.

Не по полной

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В 2019 году, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9%, или 775 тыс. человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5%, или 689,8 тыс. работников (исследование проводится раз в два года). В 2021 году минимальный размер оплаты труда равняется 12 792 рублям, а с 1 января 2022-го вырастет до 13 890 рублей.

Согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть меньше МРОТ. В статистическом ведомстве уточнили, кто входит в эти 2,5%.

1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ, и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства, — пояснили в Росстате.

Трудный случай
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При этом люди, вошедшие в эти 2,5%, гипотетически могут работать в нескольких местах, но учитываться только в одной организации и в совокупности получать больше МРОТ, пояснили в федеральной службе. В 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 млн человек. Общий же объем рабочей силы в стране — 75,1 млн человек, а занятых — 71,2 млн.

Регионами с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ оказались Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край (во всех — около нуля), а также Ямало-Ненецкий (0,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (0,4%). Наибольшая же доля наблюдается в регионах Северного Кавказа: в Дагестане (13,7%), Северной Осетии (10,8%), Карачаево-Черкесии (10,3%), Ингушетии (9%) и Кабардино-Балкарии (8,3%). При этом указанные расчеты проводились, исходя из общефедерального МРОТ (12 792 рубля), подчеркнули в Росстате. Региональные МРОТ могут значительно отличаться.

— В северных и дальневосточных регионах он может быть значительно выше общероссийского уровня. Естественно, в таких регионах число людей, получающих ниже общероссийского показателя, ничтожно, — обратили внимание в ведомстве.

«Известия» направили запросы в регионы с наибольшей долей зарплат ниже МРОТ.

От студентов до педагогов

Как правило, зарплату меньше МРОТ получают сотрудники на неполной ставке, совмещающие трудовую деятельность у нескольких работодателей или те, кто параллельно учится, пояснили «Известиям» во ВНИИ труда Минтруда. Речь идет, например, о студентах очной формы обучения, подрабатывающих в свободные от занятий дни, музыкальных работниках в детсадах, которые проводят всего несколько занятий в неделю, представителях других творческих профессий, отметили в институте.

Трудный случай
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Во ВНИИ труда, сравнив данные 2019 и 2021 годов, констатировали, что доля граждан с зарплатой ниже МРОТ снижается. В институте напомнили, что в северных регионах сверх МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате. Так, на Чукотке при МРОТ в 2022 году в размере 13 890 рублей в месяц сотруднику с полной выработкой должны начислить не менее 41 670 рублей, привели пример специалисты ВНИИ труда.

В свою очередь аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) указали на проблему высокой дифференциации зарплат по регионам. Так, самые большие среднемесячные заработки — в северных регионах, а самые низкие — в южных. Причинами маленьких зарплат эксперты назвали небольшую производительность труда, «которая обусловлена низкими инвестициями в человеческий капитал и основные фонды», технологическое отставание, дефицит квалифицированных кадров, малую мобильность трудовых ресурсов, а также неэффективную организацию труда.

Важно понимать, что статистика не учитывает ситуации, когда сотрудники работают в нескольких местах, их совокупная заработная плата в таких случаях может превышать МРОТ, подтвердила глава направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина. Кроме того, данные отражают только крупные и средние предприятия, но не показывают статистику по занятым в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, при этом зарплата ниже МРОТ может быть у трудящихся в теневом секторе, объяснила аналитик.

Трудный случай
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Доля зарплат ниже МРОТ в малом секторе может быть в два раза больше, то есть около 5%, оценил глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Это связано с большим числом частично занятых в таких сферах, как гостиничный, ресторанный бизнес, торговля, где существенная доля приходится на малый бизнес и индивидуальных предпринимателей.

Виктория Павлюшина напомнила, что начисление зарплаты ниже МРОТ при полной выработке влечет для работодателя административную (штрафы, дисквалификация) и даже уголовную ответственность. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить 1–5 тыс. рублей (за повторное нарушение — до 30 тыс. рублей), штраф для должностных лиц составляет 10–20 тыс. рублей (за повторное — до 30 тыс.), а для юрлиц — 30–50 тыс. рублей (за повторное — до 100 тыс.). В случае злостного уклонения от выплаты зарплаты работодателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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