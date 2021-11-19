Больничный режим: врачам пообещали новую систему оплаты труда

Программа софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ) Фонда ОМС реализуется недостаточно эффективно , заключила Счетная палата по итогам проверки. Минздрав и ФОМС оперативно определили конкретные мероприятия для повышения зарплат медикам. Подробности — в материале «Известий».

Если врачей приравнять к военным

Как следует из единого комментария ведомств, Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с учетом выводов Счетной палаты (СП) определили конкретные мероприятия для повышения заработных плат медикам. Из отчета СП следует, что предусмотренные ФОМС средства на повышение зарплат врачей в текущем году в сумме 18,3 млрд рублей в первом полугодии были использованы «недостаточно эффективно». Причины этого в Минздраве и ФОМС «Известиям» пока не раскрыли.

Количество желающих прийти работать в здравоохранение сейчас намного ниже, чем число его покидающих, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представитель Национальной медицинской палаты (НМП) Гузель Улумбекова.

— Сегодня базовые оклады врачей должны быть такие же, как у военных. Выпускник военного училища, отучившись четыре года, получает оклад около 50 тыс. рублей, это четыре МРОТ. Соответственно, у врача, который так же, как и военный, отвечает за безопасность страны, оклад должен быть четыре МРОТ, у медицинской сестры — два МРОТ, у преподавателей медицинских вузов и училищ — от шести до восьми МРОТ. Это базовые условия, — сказала Гузель Улумбекова.

Больничный режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Оклады медиков, по ее словам, должны быть одинаковы для всех субъектов РФ, чтобы медработники не ездили на заработки из менее обеспеченных регионов в «богатые» . Но именно так, продолжает Гузель Улумбекова, происходит сегодня — «в Москву приезжают медицинские работники из Московской области, в Московскую область едут из Брянской и Курганской». Как следствие, в настоящее время в Москве обеспеченность врачами высокая — 4,4 на 1 тыс. населения, а, например, в Курганской области — 2 врача, констатирует эксперт.

— По итогам проверки эффективность использования средств нормированного страхового запаса, предусмотренного в бюджете ФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала, оценена Счетной палатой как низкая, — констатировала зампред Счетной палаты Галина Изотова. — Запланированные показатели не достигнуты, средства расходуются не в полном объеме. Так, в 2019 году было использовано только 25% от запланированного объема средств НСЗ, в 2020 году — 15% и по итогам первого полугодия текущего года — всего 2,7%.

Из открытых источников известно, что в 2021 году приняты меры по расширению видов медицинских организаций, которым положены средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медперсонала, и видов оказываемой ими медицинской помощи. Также сообщается, что ведомства проанализируют причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медперсонала в медицинские организации. Когда это будет сделано, пока не известно.

Вместе с этим эксперт Национальной ассоциации управленцев здравоохранения, управляющий партнер ООО «Компания ДМГ» Владимир Гераскин считает, что даже 18,3 млрд рублей, выделенные на повышение зарплат врачей, не окажут сколько-либо заметного влияния на ситуацию с зарплатами медработников.

Больничный режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Совокупный бюджет Фонда ОМС — около 3 трлн рублей, 70% которых — это фонд оплаты труда. Таким образом, 18 млрд — это увеличение зарплат приблизительно на 1%, — разъясняет Владимир Гераскин. — Повлияет ли это на улучшение ситуации? Может быть, если направить их, например, только на заработные платы для работников Скорой помощи, но если на всех... Вряд ли.

В медицинском сообществе рассказывают, что самое критическое различие сегодня между теми, кто работает в красной зоне, и теми, кто остался с другими пациентами. Врачи и медсестры признаются, что в результате ухода кадров на заработки в красную зону, на участках работать практически некому.

— Чтобы решить эту проблему, нужно дополнительное финансирование здравоохранения, ведь мы же не можем эти деньги заимствовать из других статей расходов, например лекарственного обеспечения, — говорит ректор ВШОУЗ. — Но дополнительных денег в бюджете здравоохранения на 2022 год не заложено. Более того, в реальных ценах с поправкой на инфляцию расходы на здравоохранение в следующем году по сравнению с 2021-м из всех трех «кошельков» (федеральный бюджет, бюджет ОМС и регионов) даже сокращаются на 1%.

По данным Росстата, размер среднемесячной заработной платы на одного работника в здравоохранении по России за первые шесть месяцев этого года составил 51 325,9 рубля (по полному кругу организаций), что на 0,4% выше показателя за 2020 год (51 132,6 рубля). В разрезе регионов по сравнению с прошлым годом отмечается снижение в 48 субъектах РФ (в 11 субъектах РФ — до 1%; в 21 субъекте РФ — от 1 до 5%; в 15 субъектах РФ — от 5 до 11,6%; в Республике Тыва — на 16,5%).

Больничный режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К единому размеру

— В последнее время значительные «потери» понес младший медицинский персонал, который, в частности, массово даже переводили в работники общепита, чтобы не платить соответствующие зарплаты, — констатирует руководитель программы «Менеджмент в здравоохранении» Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Иванов. — В результате если число врачебного и среднего персонала в государственных медицинских организациях стабилизировалось, то младший медицинский персонал существенно сократился.

Вместе с тем определенные меры по изменению структуры зарплаты врачебного персонала все же были приняты. «Хотя, по-прежнему, ее значительную часть составляют стимулирующие выплаты, а не фиксированная часть, что делает персонал зависимым от бюджетной ситуации, да и ситуации в организации», — отметил Андрей Иванов.

— Зарплаты медработников разнятся от субъекта к субъекту Федерации, — замечает секретарь ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова. — Зарплаты могут различаться существенно даже в рамках одного федерального округа. Вот почему мы призываем к равенству в зарплатах, то есть к общему стандарту.

Такой стандарт должен включать единый размер оплаты. Правительство уже выразило интерес к эксперименту и выделило в качестве «пилотов» семь регионов. В них новая система и должна быть апробирована , сообщила «Известиям» секретарь ЦК профсоюза работников здравоохранения.

— Однако постановление кабмина пока не принято, — говорит Тамара Гончарова. — Наш профсоюз уже выступил с предложением при расчете и определении зарплат немного усложнить дифференциацию по коэффициентам сложности работы медиков. А для более высоких зарплат нужны особые экономические условия. Например, ВОЗ рекомендует для нормального существования системы здравоохранения выделять 5–6% от ВВП. Увеличение объемов госфинансирования позволит повысить зарплаты медработникам, остановить выгорание врачей, усилить привлекательность медицины как места работы.

Больничный режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как обстоят дела на местах

В профсоюзе работников здравоохранения рассказали, что, например, в Курганской области начальный размер оклада санитарки еще недавно фиксировался на уровне 8260 рублей.

По словам представителей медицинского сообщества, в регионах нередка практика выплат ниже МРОТ. В некоторых регионах хорошей считается зарплата врача в 20 тыс. рублей. Уровень оплаты труда в значительной мере зависит от главврачей на местах.

При этом, по данным медиков, врачи в столичных поликлиниках получают хорошую зарплату (иногда более 100 тыс. рублей). Однако в стационарах зарплаты сильно разнятся. Многое зависит от объемов страховых выплат и ряда прочих возможностей.

Но чем дальше от Москвы, тем хуже финансовое обеспечение, признаются медицинские работники. Возникает парадокс выбора: или хорошие зарплаты, или медооборудование и лекарства. Вот почему нередко врачи покупают и то, и другое за свой счет. Хотя этого они делать не имеют права.

Опрошенные врачи особо выделили водителей-санитаров скорой помощи и экстренных служб стационаров. Положение этой группы работников медицины сегодня едва ли не худшее в отрасли. «Ковидные» деньги они практически не получают, а машины ремонтируют часто за свой счет, отметили сотрудники медучреждений.

В профессиональном сообществе убеждены, что для обеспечения качественной медицины в России врачи должны получать достойные зарплаты с учетом необходимости обеспечения адекватного качества жизни (стоимость жилья, например, в Москве и Омске существенно разнится).

Больничный режим Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Зачастую медработникам приходится работать на нескольких ставках, чтобы получить достойную зарплату, — отмечает заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Татьяна Кусайко. — Неудивительно, что медики работают на износ, выгорают и уходят в частную медицину, где оплата труда стабильна и много выше. «Вопрос дня» в том, чтобы сделать заработную плату всем медработникам достойной и прозрачной. Речь идет об увеличении базовой ставки, выравнивании заработной платы по регионам. По моему мнению, ее необходимо увеличить, особенно в сельских территориях, удаленных местностях. А еще, к сожалению, пока у нас заработная плата существенно различается у медработников, выполняющих одну и ту же работу. При этом она может быть разной не только по регионам, но и в медучреждениях одного субъекта Федерации.

В настоящее время оплата труда медработников складывается из нескольких частей — обязательной и стимулирующих выплат. При этом должностной оклад и компенсационные выплаты за работу во вредных условиях или местностях с особыми климатическими условиями, работу в ночное время являются постоянными. А вот выплаты за совмещение должностей, увеличение объема работ или сверхурочную работу могут меняться.

«Пилот» почти готов

Итак, очевидно, что система оплаты труда работников системы здравоохранения требует пересмотра и изменений. Повышение уровня оплаты труда должно происходить не за счет увеличения нагрузки на работника и совместительства.

— Для этого пилотный проект в семи регионах страны должен быть запущен уже в ближайшее время, — говорит Татьяна Кусайко. — У работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Самое важное при этом, что заработная плата не будет меньше нынешнего уровня, то есть увеличиться может, а стать меньше — нет.

Больничный режим Фото: ТАСС/Данил Айкин

Основная цель нового проекта — ликвидация дефицита медицинских кадров в отдельных регионах. К примеру, в районы Крайнего Севера, где нехватка медиков ощущается особенно остро, специалистов будет привлекать более высокая оплата труда с учетом районных коэффициентов и надбавок. Для «пилота» отобраны регионы с максимально различающимися параметрами оплаты труда медработников, чтобы результаты имели статистическую ценность.