Кадромиопатия: почему в России не удается справиться с дефицитом врачей
Закрытое профессиональное сообщество «Врачи РФ» провело опрос среди медицинских работников, по итогам которого 87% респондентов заявили о дефиците кадров в своих медучреждениях. Специалисты отрасли в целом подтверждают выводы исследования, замечая, что пандемия лишь усилила кадровый голод в учреждениях здравоохранения. Как обстоят дела с проблемой кадрового обеспечения важнейшей отрасли и что нужно сделать для ее решения — в материале «Известий».
Одной ставки недостаточно
Профессиональное сообщество «Врачи РФ» объединяет 650 тыс. специалистов здравоохранения с медицинским образованием. С 30 июля было опрошено 2855 врачей. Согласно опросу, 87% опрошенных участников сообщества заявили о дефиците кадров в своих медицинских учреждениях, только 9% заявили об отсутствии проблем с сотрудниками, а 4% затруднились ответить на этот вопрос.
37% сообщили, что работают на 1,5 ставки, еще 18% — на две ставки, а больше двух ставок имеют 12% опрошенных. На одну ставку работает только четверть из всех опрошенных врачей.
Говоря о причинах кадрового дефицита, почти половина респондентов (47%) указывают на низкие зарплаты, 32% назвали оптимизацию здравоохранения и излишнюю бюрократизацию работы. Еще 5% указали на негативный образ медработника, созданный СМИ.
В целом с выводами опроса, проведенного сообществом «Врачи РФ», медицинское сообщество согласно. Так, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заметил, что о «дефиците кадров, особенно в первичном звене, палата говорит уже не один год». При этом с цифрой в 87% дефицитных медучреждений он не согласен.
— Считаю, что эта цифра завышена, — сказал Рошаль «Известиям». — А совмещают врачи, чтобы заработать больше. Но, конечно, было бы правильнее, если бы они на одну ставку получали достойную заработную плату, без подработок.
Эксперт ОНФ, главный врач городской клинической поликлиники № 1 Новосибирска Сергей Дорофеев также заметил, что проблемы с кадрами действительно есть — и если сравнивать с ситуацией, например, пять лет назад, то улучшилась она совсем немного.
— Цифра в 87% реальная, я думаю, — сказал он «Известиям». — Просто проблемы в поликлиниках разные по масштабам: где-то одного не хватает врача, а где-то и 50 врачей. Всё относительно, нужно рассматривать отдельно город и село, поликлиники и стационары. У каждого направления есть свои проблемы. На селе этих проблем больше — там почти до половины врачей не хватает.
О дефиците кадров в медицине в конце июля говорили и региональные власти. В частности, в Пермском крае в государственных медучреждениях не хватает около 1 тыс. врачей и более 1,5 тыс. средних медицинских работников, а 10% работающих медиков — старше 60 лет. В Ростовской области региональный министр здравоохранения Юрий Кобзев говорил, что с учетом «коэффициента совмещения» проблем нет, но в сельской местности ощутимо не хватает эндокринологов и участковых врачей. В минздраве Ростовской области «Известиям» подтвердили существующие в отрасли проблемы, заметив, что дефицит не очень большой, но усилившийся из-за пандемии.
В Минздраве России на запрос «Известий» на момент публикации текста не ответили.
Несправедливость коронавирусных выплат
— Пандемия ситуацию, безусловно, ухудшила, потому что врачей больше не стало — коронавирусом занимаются всё те же врачи, что и раньше оказывали помощь, — замечает Сергей Дорофеев. — Но другие больные никуда не делись, а на оставшихся падает большая нагрузка.
Он замечает, что это в большей степени проблема именно увеличившейся нагрузки, а не увольнений, хотя и такие прецеденты отмечаются.
Оргсекретарь межрегионального профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарев замечает, что в ситуации с пандемией медики увидели очевидные пробелы в организации системы здравоохранения.
— Вместо того чтобы открывать новые ковидные отделения, закрываются терапевтические, хирургические койки, инфекционные койки по другим заболеваниям, — сказал он «Известиям». — Нужно было дополнять уже имеющееся количество бригад скорой помощи новыми, но работает то же самое количество. Вызовы на инсульты, инфаркты никто не отменял, они никуда не делись. И если раньше, например, средний город обслуживали 9–10 бригад, то теперь тот же город по некоронавирусным вызовам обслуживают 4–5 бригад.
Согласен с негативным влиянием пандемии и заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения России Владимир Беспяткин, который отмечает, что максимальная нагрузка на медицинские учреждения и медицинских работников «лишь показала необходимость скорейшего принятия необходимых мер по ликвидации кадрового голода в здравоохранении».
Федеральный проект не выверен
Однако проблемы пандемией не созданы, а лишь подсвечены — они всё те же самые, говорит Золотарев.
— Нехватка кадров была изначально, — отмечает эксперт. — Уже было и неравномерное распределение заработной платы, и неимоверные трудовые нагрузки, которые не всегда оплачиваются, мы замечали снижение и сокращение социальных гарантий, льгот, видим низкий престиж медицинских работников. Это основные причины.
Беспяткин среди основных причин кадровой проблемы также называет неблагоприятные условия труда, низкую заработную плату, большую психоэмоциональную нагрузку, отсутствие дополнительных мер социальной поддержки и низкую престижность профессии для молодежи.
При этом усилия государства, по мнению экспертов, недостаточны. Леонид Рошаль, в частности, замечает, что в России «нет четко выверенной государственной программы по решению кадровой проблемы». Беспяткин замечает, что дефицит кадров сохраняется, «несмотря на все усилия государства в части повышения привлекательности работы в здравоохранении путем развития образовательных программ и действий, не направленных на повышение финансового благополучия медработников».
— Показатели сегодняшнего кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения известны и не являются какой-либо тайной, были многократно озвучены на всех уровнях власти, — говорит он. — По состоянию на 2020 год, дефицит составляет 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала. По данным Росстата, дефицит врачей по регионам составляет до 20%.
Между тем в рамках нацпроекта «Здравоохранение» работает федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», по которому до конца 2024 года дефицит врачей и среднего медперсонала в поликлиниках будет практически ликвидирован, должности должны быть укомплектованы на 95%.
— Я не вижу, чтобы этот федеральный проект работал, — заметил Сергей Дорофеев. — Само целеполагание — укомплектование должностей — предполагает численное решение проблемы. Но укомплектование должно быть по нормативам, причем новым, а не старым, на 10 тыс. населения. Там же прописаны нормативы по количеству врачей в общем, но у нас увеличивается и доля необходимости врачей разных специальностей — например, в лабораторной, УЗИ-диагностике, даже замы и главврачи здесь учитываются.
Он замечает, что в последнее время появилось много дополнительной работы, ложащейся на врачей и средний медицинский персонал, и это тоже должно учитываться.
— Углубленная диспансеризация — это дополнительная работа, паллиативный уход — тоже дополнительная, работа в новых онкоцентрах — дополнительная, — заметил Дорофеев. — Эту работу кто-то должен делать, а людей физически не хватает.
Медицинский работник в процедурном кабинете детского хосписа
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов также подчеркивает необходимость комплексной работы, однако замечает: она ведется в том числе в рамках федерального проекта.
— Решение проблемы требует комплексных решений и поступков, нельзя это решить каким-то одним действием Министерства здравоохранения, — сказал он «Известиям». — Федеральный проект создан, чтобы объединять всех. У нас дефицит кадров складывался десятилетиями — мы живем в хроническом дефиците.
По его словам, основной дефицит приходится на небольшие больницы — участковые, центральные, районные и так далее. Также есть проблемы в скорой помощи и отдельных тяжелых врачебных специальностях.
Морозов заметил, что решения по проблеме уже приняты, по всем направлениям что-то делается.
— Насколько хватит этого федерального проекта? Он рассчитан на то, чтобы закрыть дефицит полностью, но нужно понимать, что вопрос требует постоянного, в том числе парламентского, мониторинга, — говорит депутат. — И если динамика будет нас не устраивать, то будем принимать дополнительные меры.
Медуниверситеты на пределе
Сергей Дорофеев уверен, что программа по решению кадровой проблемы должна быть по-настоящему комплексной, затрагивающей все аспекты.
— Начать с подготовки специалистов — недостаточно просто выделить больше бюджетных мест, — считает он. — Нужно больше преподавателей, нужно их заинтересовать, а для этого нужно поднимать зарплату. Нужно больше студенческих общежитий, чтобы студентам из глубинки не пришлось решать проблему жилья. Нужно поднимать стипендию. В конце концов даже лабораторных и учебных мест не хватает — медуниверситеты работают на пределе.
Студент во время занятия на кафедре нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией
При этом, добавляет Дорофеев, необходимость в медработниках в ближайшем будущем будет только расти, так как увеличивается продолжительность жизни — и растет обращаемость за медпомощью.
Дмитрий Морозов замечает, что уже приняты решения по подготовке студентов за счет бюджета, уже достигнута почти 100-процентная подготовка ординаторов, педиатров, врачей общего профиля.
— В последние годы я также убеждаюсь в том, что мы незаслуженно обходили вниманием подготовку фельдшеров, — заметил он. — Хороший толковый фельдшер может выполнить практически все задачи в первичном звене, а готовить его нужно не семь лет, а 2,5 года, то есть мы можем быстро восполнить дефицит. Пожилые люди смогут обращаться не в участковую поликлинику, а к фельдшеру, который живет в их квартале, чтобы им померили давление и оценили состояние здоровья — и только при необходимости направили в поликлинику.
Бесплатное жилье для врача
Однако, говорит Морозов, важно также то, что оставит врача на его должности после университета и ординатуры.
— Любой глава района или губернатор прекрасно понимают: речь здесь идет о жилье, — заметил депутат. — Этот вопрос в некоторых субъектах Федерации очень хорошо решен. Например, в Волгоградской области, в Белгороде и ряде других областей, где врачи сначала получают жилье, а спустя некоторое время его приватизируют — после 10, 15 лет практики, это не так важно. Важно, чтобы студент, оканчивая институт, мог понимать: к 40 годам у него будет своя квартира. У меня такой возможности не было.
О необходимости решения вопроса с жильем говорят и в профсоюзе работников здравоохранения России.
— Прежде всего необходимо решить вопрос с обеспечением жильем медицинских работников, поскольку законодательно данный вопрос на протяжении достаточно долгого времени так и не был решен, — заметил Беспяткин. — Выделение квартир, служебного жилья с последующей передачей в собственность для медицинских работников должно осуществляться на безвозмездной основе.
По его мнению, это помогло бы в первую очередь обеспечить квалифицированными кадрами сельское здравоохранение, не оптимизируя при этом больницы и ФАПы. Дорофеев также замечает, что медикам могли бы предоставлять право на льготную ипотеку.