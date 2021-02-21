Общая ноша: как врачам помогают купить квартиры

В Калужской области медработники, решившие переехать в небольшие города или села, смогут получить компенсации по ипотеке. Выплаты будут перечисляться медикам ежеквартально на протяжении пяти лет. На сегодняшний день подобные программы существуют в большинстве регионов. Впрочем, условия и сами меры соцподдержки везде разные. Подробнее о льготах и опыте врачей в их получении — в материале «Известий».

Облегчить ипотеку

В Калужской области медицинские работники смогут получить компенсации по ипотечным кредитам. Претендовать на такие льготы смогут медработники, переехавшие в городские населенные пункты с населением до 50 тыс. человек и сельские населенные пункты. Соответствующие изменения были внесены в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников».

Планируется, что затраты по ипотечным кредитам будут возмещаться ежеквартально: сумма для врачей составит около 90 тыс. рублей в квартал, для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер ФАПов — около 65 тыс. рублей. Выплачиваться же эти деньги будут в течение пяти лет с момента их назначения.

Общая ноша Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Так, по словам председателя регионального парламента Геннадия Новосельцева, при переезде в сельский населенный пункт врачи смогут получить миллион рублей (по программе «Земский доктор») и заплатить его в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту, а потом еще в течение пяти лет получать компенсацию по оставшейся части кредита из областного бюджета. При помощи такой меры социальной поддержки планируется решить кадровый вопрос в медучреждениях малых населенных пунктов.

Пару месяцев назад о планах ввести льготы по ипотеке сообщили и в Бурятии. В республике планируется ввести ипотеку с полной компенсацией — медработникам нужно будет внести только первоначальный взнос. В рамках льготной программы планируется поддержать приобретение в общей сложности 100 домов по цене от 2 до 2,5 млн рублей.

Где уже помогают

Впрочем, в ряде регионов уже не первый год действуют различные льготные ипотечные программы для врачей. Например, в Подмосковье в этом году вручат 160 сертификатов на приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека», в целом же за последние пять лет такие свидетельства получили 1084 медработника области. В Костромской области, помимо компенсации найма жилья, также есть программа, в рамках которой врачам помогают с погашением ипотечного кредита. Сумма компенсации составляет 9 тыс. рублей, сами льготы действуют до семи лет.

На днях меры соцподдержки для медиков расширили и в Вологде. Теперь льготной ипотекой смогут воспользоваться и выпускники медицинских колледжей (раньше такая соцподдержка распространялась только на выпускников высших учебных заведений) .

— Претендовать на меру соцподдержки могут врачи, медсестры и фельдшеры, устроившиеся на работу со 2 июля 2020 года. С начала года этой мерой соцподдержки воспользовались уже шесть специалистов, что позволяет говорить о ее востребованности, — сообщил глава Вологды Юрий Сапожников.

Общая ноша Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Компенсация на первоначальный взнос составляет до 300 тыс. рублей для семей с детьми и до 200 тыс. рублей для семей без детей. Первые 2,5 года компенсация составляет 25 и 35% от ежемесячного платежа для семей без детей и с детьми соответственно, еще столько же лет — 50% обеим категориям.

В конце января разработали свою собственную программу и в Астраханской области, причем помочь с ипотекой там намерены медработникам, занятым лечением пациентов с коронавирусом. Так, в рамках программы регион планирует оплачивать проценты по ипотеке врачам на новые квартиры, одновременно выкупая у них старое жилье и используя его для социальных программ региона. Выкупать же старую квартиру будут по цене, близкой к рыночной, которая устанавливается Минстроем РФ ежеквартально для каждого региона.

Кроме того, как рассказала «Известиям» региональный координатор профсоюза медработников «Действие» в Саратовской области Ирина Климентова, сейчас в Саратове идет строительство дома для врачей и фельдшеров скорой помощи.

— Это двухэтажный таунхаус, где будут расположены двухуровневые квартиры: двухкомнатные для врачей и однокомнатные квартиры для работников среднего медицинского звена. Служебным жильем обеспечат врачей и фельдшеров, трудоустроившихся в 2021 году. Они смогут получить жилье со всеми удобствами в доступности от места работы — это подстанции скорой помощи Ленинского, Кировского и частично Фрунзенского районов города Саратова. Служебное жилье будет предоставляться на весь период работы сотрудника. Надеюсь, кто-то из других регионов узнает об этом и тоже захочет приехать к нам работать, — рассказала она.

Извечный квартирный вопрос

На сегодняшний день медики, решившие переехать в другой регион, нередко испытывают проблемы с приобретением собственного жилья или арендой квартиры . Как рассказал «Известиям» врач из Ленинградской области, пожелавший остаться анонимным, несколько лет назад он устроился в больницу, где ему обещали предоставить благоустроенную квартиру.

— Я приехал в город, где планировал работать, чтобы обговорить вопросы по устройству, — вспоминает он. — Коснулся в том числе и квартирного вопроса, поскольку сам я из другого города. Обещали решить эту проблему, но в действительности с жильем оказались сложности. В итоге первую неделю я был вынужден добираться до работы и обратно на автобусе, при этом иногда приходилось или ждать на улице на автостанции, или пользоваться услугами такси. За это время получилось найти аренду частного жилья. Там я прожил примерно полтора месяца, также мне удалось добиться частичной компенсации оплаты за аренду. В итоге мне предложили жилье по найму от администрации (однокомнатную квартиру) — также в аренду, но с меньшей платой. Но и за это пришлось побороться.

Общая ноша Дом, построенный по программе социальной ипотеки в Набережных Челнах Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Некогда со сложностями в поиске жилья столкнулся и врач-терапевт Марат Сухорослов из Татарстана.

— Я с семьей приехал из большого города в поселок городского типа. Служебного жилья не было, был только вариант снимать на черном рынке либо снимать жилье по социальному найму, но эти дома плохого качества — хоть планировка и не плохая, но построены они плохо. Один врач у нас хотела купить квартиру по льготной ипотеке для бюджетников, накопила денег, собрала все справки. Но потом, когда она всё собрала и у нее был первоначальный взнос, в администрации что-то не склеилось. Я лично сам где-то полтора года снимал квартиру, и компенсации никакой не было , — рассказал собеседник «Известий». — В то же время мне дали миллион по программе «Земский доктор» и я купил себе квартиру у себя в городе — если бы я купил себе квартиру в маленьком поселке, продать бы ее потом было очень проблематично.

Приемлемая сумма

Своим опытом решения квартирного вопроса также поделилась врач скорой помощи Евгения Богатырёва.

— Я в свое время получила социальную ипотеку в Московской области как врач скорой помощи. Главное условие заключалось в том, чтобы я не была прописана в Москве и Московской области, проще говоря, чтобы не было своего жилья, — рассказала она «Известиям». — Когда я устроилась на работу, через несколько месяцев собрала необходимый пакет документов где-то за неделю и меня поставили на очередь, ипотеку одобрили буквально в течение месяца. По условиям программы, если ты один, сумма составляет миллион, если вас двое или трое в семье, она больше. Мне подарили почти 1,5 млн, часть суммы я взяла в банке и купила себе квартиру-студию. Но еще одно условие ипотеки: я должна отработать 10 лет на своей должности в данном медицинском учреждении, даже если, например, всю сумму ипотеки я выплачу раньше . Если я захочу перейти в той же Московской области в другое учреждение, то мне надо будет уведомить заранее своих руководителей и решать вопрос, дадут ли мне разрешение или нет.

Общая ноша Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В основном в большинстве субъектов какие-то ипотечные льготы медработникам действительно полагаются, сообщил «Известиям» зампред профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. И эти ипотечные программы очень разные — от сниженной процентной ставки до компенсации части стоимости жилья.