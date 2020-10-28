Серп и молод: Минсельхоз обсуждает продление сельской ипотеки до 2030 года

Программа сельской ипотеки оказалась настолько популярной, что власти уже задумались о ее пролонгации. Утверждено, что механизм будет действовать до 2025 года. Однако в Минсельхозе уже прорабатывают вопрос о продлении сельской ипотеки до 2030-го, рассказали «Известиям» в ведомстве . Там подчеркнули, что объем субсидий, необходимый до конца 2020-го для обслуживания уже выданных займов, составляет 1,3 млрд рублей. С учетом того что всего было выделено 1,5 млрд, а банки продолжают кредитовать, скорее всего, средства будут полностью освоены . В Россельхозбанке подтвердили ежемесячно растущий спрос на меру поддержки, однако там не прогнозируют нехватки денег. О важности программы «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко . В Совфеде допускают вероятность того, что льготных кредитов может хватить не всем желающим, а в Госдуме отметили недостаточное внимание государства к проблемам села.

Сельская поддержка

По данным Минсельхоза, лидерами по выдаче сельской ипотеки стали Ленинградская область, Башкортостан, Новосибирская область, Татарстан и Удмуртия . Механизм стал самым популярным из всех инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, сообщили «Известиям» в ведомстве.

— Первый год работы показал, что такая возможность приобретения или строительства жилья вызвала интерес не только у жителей села, но и у горожан, которые сегодня всё чаще принимают решение о переезде за город , — пояснили в министерстве. — Это одна из причин, по которой Минсельхоз прорабатывает предложения о продлении программы сельской ипотеки до 2030 года.

Там также отметили, что в 2020 году по программе сельской ипотеки было оформлено более 25,5 тыс. займов на общую сумму более 50 млрд рублей. Причем из 1,5 млрд рублей, выделенных на реализацию программы в этом году, 1,3 млрд уже задействованы в обеспечении выданных кредитов. В ведомстве подчеркнули, что не видят дефицита средств. Там сообщили, что банки продолжают выдачу новых займов.

Серп и молод Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Субсидирование процентной ставки реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Срок реализации программы заканчивается в 2025 году, и ее финансирование также предусмотрено на ближайшие пять лет.

Однако ранее «Известия» писали о том, что траты на сельскую ипотеку в 2021-м планируется сократить . Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики после коронакризиса, расходы на семейную, дальневосточную и сельскую ипотеку составят 17,2 млрд рублей вместо 24 млрд, заложенных в июне. Освобожденные средства пойдут на покрытие кредитов для льготной ипотеки под 6,5%.

В пресс-службе Россельхозбанка «Известиям» также рассказали о большом интересе заемщиков к сельской ипотеке.

— С момента запуска программы в банк поступило более 120 тыс. обращений граждан. Наша статистика показывает ежемесячный растущий спрос на кредиты на покупку недвижимости в сельской местности , — отметили в учреждении.

Там также сообщили, что выделенный государством фонд средств в 1,5 млрд позволит банку обеспечить выдачу более 50 тыс. кредитов в 2020 году. При этом в банке подчеркнули, что не прогнозируют дефицита средств для субсидирования.

В программе участвуют сельские территории всех регионов, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Годовая ставка по сельской ипотеке составляет от 0,1% до 3% в зависимости от условий банк а. Предельная величина кредита — 3 млн рублей для всех регионов, кроме ДФО и Ленинградской области: в них максимальная сумма достигает 5 млн.

Серп и молод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипотеку в Россельхозбанке (на него приходится около 80% всех кредитов), Сбербанке, КБ «Центр-Инвест», банке «Левобережный», Ак Барс Банке, Дальневосточном банке, АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ. Ранее «Известия» сообщали о расширении перечня банков, участвующих в программе.

Высокий спрос

Сельская ипотека призвана содействовать оживлению экономической активности на селе, а также способствовать достижению роста показателей занятости населения и более активному использованию невостребованных земель под нужды сельхозпроизводства, прокомментировали программу «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

— Очевидно, что данный механизм за счет пониженной процентной ставки по ипотечному кредиту для граждан стал наиболее востребованной мерой господдержки, — отметили в аппарате зампреда главы кабмина.

Льготные условия породили высокий ажиотаж среди россиян. В Совете Федерации подчеркивают востребованность программы, однако допускают вероятность, что средств может хватить не всем нацелившимся на оформление сельской ипотеки.

— Я думаю, что не все желающие удовлетворены, но это вопрос не одного дня. Я надеюсь, что программа будет продолжена. У нас есть следующий год, мы постоянно будем держать этот вопрос на парламентском контроле и добиваться увеличения средств на реализацию программы сельской ипотеки, — сообщил «Известиям» глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Серп и молод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил «Известиям» о запросе жителей села на большую поддержку со стороны государства.

— У нас огромное количество вопросов, которые нужно решать на селе. Нам надо всерьез заняться финансированием программы «Комплексного развития сельских территорий». Это должно касаться строительства нового жилья, благоустройства и развития ипотеки, — пояснил Владимир Кашин.