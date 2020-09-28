Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство в 2021 году выделит 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе (документ есть у «Известий»). Главная из таких программ — льготная ипотека на новостройки под 6,5%. Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа. Льготные жилищные кредиты поддержали отрасль в коронакризис, но продолжать программу нужно с осторожностью, так как она создает диспропорцию на рынке недвижимости и может грозить стране «кредитным пузырем», заявили эксперты.

Решенный вопрос

Программу субсидирования ставок по ипотеке на покупку новостроек под 6,5% годовых запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры по поручению президента Владимира Путина. Срок ее действия рассчитан до 1 ноября. Льготная ипотека позволяет взять кредит до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей покупателям из остальных регионов страны. В программе могут участвовать все категории россиян, а основным требованием выступает наличие гражданства РФ. Таким образом государство планировало поддержать спрос на новостройки, стабилизировав финансовое состояние девелоперских компаний.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, добиться этого удалось. Программа оказалась успешной, позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 млрд рублей, заявлял он журналистам ранее. Источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что программа будет продлена в 2021 году, и это уже решенный вопрос.

Метров строй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей. Это почти в два с половиной раза больше, чем было заложено июньской версией нацплана, предусматривающей лишь 5 млрд на указанные цели. Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

Однако на другие государственные программы, а именно «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд.

В Минфине «Известиям» заявили, что для сбалансированности бюджета на 2021 год было проведено распределение остатков финансирования по программам, в том числе ипотечным. Это не повлияет на объем выдачи, и все граждане, претендующие на льготы, смогут ими воспользоваться в полном объеме, заверили в ведомстве.

В пресс-службе Марата Хуснуллина «Известиям» заявили, что окончательное решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% еще не принято и кабмин рассматривает различные варианты поддержки рынка. В пресс-службе Минстроя на момент публикации не ответили на запрос.

Банковский перекос

«Известия» спросили российские банки о том, как они относятся к нововведениям, заложенным в национальном плане, и потенциальному продлению программы. В «Сбере» оценили это позитивно: в организации заявили, что льготная ипотека под 6,5% — самая востребованная в линейке продуктов: по ней выдается более 90% кредитов на покупку квартир в новостройках. Там полагают, что, если программу продлят, она будет такой же популярной, как сейчас. В «Сбере» добавили, что по состоянию на 25 сентября 2020 года по программе ипотеки с господдержкой объем выдач составил 267 млрд рублей.

Метров строй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перераспределение финансирования отражает фактический и ожидаемый объем выдачи в рамках госпрограмм, оптимистичны в ВТБ. Там добавили, что пока заемщики демонстрируют высокую платежную дисциплину. В СКБ нововведения тоже оценили позитивно. Программа льготной ипотеки под 6,5% оказала наиболее заметное влияние и решающую поддержку ипотечному рынку в период пандемии, заявили в организации.

Продление мероприятий могут дать позитивный эффект лишь при одновременном росте платежеспособности населения, предупредили в банке «Санкт-Петербург». Также необходимо учесть, что без частичной корректировки программы ее реализация может повлечь за собой еще больший перекос рынка в сторону строящейся недвижимости, рост цен на квартиры и зарождение «ипотечного пузыря», заявили там. При этом на сегодняшний день банк выдал 3,5 тыс. таких кредитов на сумму более 10 млрд рублей.

Благими намерениями

Льготная ипотека, с одной стороны, действительно позитивно влияет на экономику (создает рабочие места в строительстве и смежных отраслях, поддерживает девелоперов), но в то же время несет в себе угрозу: по оценкам банкиров, каждый третий заемщик в России находится в группе риска, заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Если бездумно выдавать ипотеку, можно повторить ситуацию в США 2007 года, предупредил эксперт.

Метров строй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В рамках льготной программы действуют относительно жесткие ограничения по размеру первоначального взноса и величине кредита, поэтому ее риски не выше стандартных ипотечных продуктов банков, возразил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Однако ажиотажный спрос уже привел к тому, что при снижении объемов вводимого жилья цены на новостройки выросли на 8% с начала года, и это частично нивелировало эффект от кредитов по низкой ставке , констатировал эксперт.

— Увеличение лимита по субсидиям и продление программы способны снизить ажиотаж и стабилизировать цены, при этом обеспечив застройщикам спрос на квартиры на более длительную перспективу, — уверен Михаил Доронкин.